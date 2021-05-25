不知道大家都如何交換容量大的檔案或是資料夾呢？相信很多人都還是利用雲端居多，不過現在雲端空間的限制也越來越多，所以總是要尋覓更好的替代方案，這次要跟大家分享 FileWhopper 這款線上檔案交換工具，首次使用 5GB 的大容量完全免費，限時免費活動 15GB 完全免費，而且下載速度非常的流暢，除了可以傳單一檔案之外，也可以整個資料夾直接分享，限時免費推薦給大家，步驟流程看似比較多，但是其實沒有很複雜，大家試試看囉！

△ 市面上現在大多雲端可以免費使用沒有錯，不過若是比較大的檔案，就會有所限制，以上是 FileWhopper 官方列出的比較圖表，若你的工作常常有檔案傳輸的需求，搞不好這才是最適合你的方案。

△ 進入頁面之後，點選右上角的 Login 之後選擇 Register 註冊新的帳號。

△ 輸入名稱與信箱之後，要去信箱收信取得認證碼後輸入，再來設定密碼才可以完成註冊步驟。

△ 註冊完成之後可以看到彈出的 SEE MY COUPONS 的視窗，點選進去取得優惠。

△ 進入個人帳號之後，可以看到已經取得的優惠券，COPY CODE 之後會用到。

△ 回到 https://filewhopper.com/ 之後來測試傳輸檔案，加入檔案或是資料夾都可以。

△ 如果檔案大小超過基本的 5GB 就會看到付費金額，不過不用擔心，因為這次優惠取得了 15GB 的免費傳輸，點選 CONFIRM & PAY 繼續。

△ 實際上不用真的付費，點選添加優惠券，貼入剛剛的優惠券代碼，之後付款金額就會是 0 元，接下來完成付款即可。

△ 大檔案的傳輸不是依靠瀏覽器，會導引到一個軟體下載的頁面，下載之後就可以來傳輸檔案。

△ 分享檔案都會有一個密碼，大家可以自己先存起來。

△ 設定之後就可以開始正式的上傳。

△ 上傳速度取決於大家的網路速度，若是檔案很大就慢慢等囉！上傳完成可以分享給別人下載囉！

下載速度測試：（我自己覺得頗快的）

下載連結：https://filewhopper.com/client/download/14108/14a9efa435186a0a0c0d276af06649b82faddabf1590845b880102e03f5d343f

下載密碼：36tpibaEUC09