當妳開心跟朋友出門逛街，回到家卻發現你的錢包、手機或其他重要證件不見時怎麼辦？就讓我們到警政署「拾得遺失物管理系統」找找看吧！只要是人難免都會有忘東忘西的時候，當你發現你身上像是錢包、手機、證件、鑰匙等重要物品不見時，我們便可以到警政署「拾得遺失物管理系統」做查詢，可讓你找到全台各地所有拾得的遺失物紀錄，這樣也許你就有機會看到自己的遺失物品囉！重要證件遺失了怎麼辦？趕緊參考這篇：重要證件掛失補辦流程教學！

警政署「拾得遺失物管理系統」使用介紹

進到警政署「拾得遺失物管理系統」網站後，可點選「受理單位」來進行篩選，若你不確定你的物品在什麼地方不見的話，可大概輸入一下公告日期與物品名稱，其餘的欄位就建議不要設定，避免漏掉拾起的紀錄，接著輸入驗證碼後，便可按下「查詢」。

接下來，我們就可以在下方看到你輸入查詢的相關拾得物公告，你可以清楚在「公告內容」中，大概知道拾得物品的內容。

若覺得有可能是你的遺失物的話，可再點入查看，必要的話還可到現場進行確認。

如果確定該遺失物是你的話，就可點選上方的「我要認領」，填寫你的基本資料後，便可送出申請，不過要注意的事，若認領人如有不實、應負一切民、刑事責任喔！

若你在半前內有撿到錢包或手機，並將物品送到警察局或派出所掛遺失的話，也可以在「拾得人領回網路公告」中查看紀錄，看看當時遺失物品的失主是否有領回或被公告可由拾得人領回的資訊喔！最後，希望大家重要物品還是隨身攜帶，好好保管，不然不見真的會一個頭兩個大 XD！

警政署「拾得遺失物管理系統」：https://op2.npa.gov.tw/NM107-512Client/OP02A01Q_01.jsp