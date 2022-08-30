傳檔案網站

手機傳電腦、Windows 傳 Mac、Mac 傳 Android...需要在同系統、跨系統上互傳檔案時，除了常見的 LINE、FB、Gmail 這些方法之外，有沒有其它方式？最近小編發現 drop.lol 這個網站，能夠讓我們透過區域網路傳送任何格式的文件，開發者初衷是為了避免在公用電腦上登錄私人電子郵件，或者避免用手輸入又臭又長的 URL，透過這款工具只需要剪短幾個步驟，就能夠實現隔空點對點傳輸。另一款點對點檔案傳輸 ToffeeShare 也相當好用，推薦大家儲記下來作為備用。

傳檔案網站

首先，在任意一台裝置上打開 drop.lol 這個網站，按下 Continue 繼續使用。

大型檔案分享

上圖為主要畫面，然後請要接收檔案的裝置，掃描 QRCode，或點開網址。

檔案傳輸網站

接著把要分享的文件拖到 + 號上就完成分享囉。

線上分享檔案<span id=" />

接收端可以看到如上圖的畫面，按下 Accept 就可以下載檔案啦！同樣的如果接收端想要傳檔案給別人，也可以點上方的＋按鈕來上傳檔案。

drop.lol

如此一來就可以輕鬆完成點對點的檔案傳輸，不需要在公用電腦上登入自己的 Email 也能輕鬆傳檔案。連結小編放下面，各位趕緊收下吧。

傳送門：drop.lol 點對點檔案傳輸

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