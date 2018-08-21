微軟推出 Your Phone 應用程式，直接從電腦瀏覽 Android 手機照片！

2018-08-21 07:26:31 9M87
WindowsYourPhone

在 Windows 上查看手機拍攝照片，要什麼照片直接拖移使用，聽起來多麼夢幻！微軟發布一個 Windows 應用程式「Your Phone」，我們可以直接在電腦上查看 Android 手機的照片，終於可以不用再用 Email 記檔案給自己，想要在 PPT 中新增照片、自拍照，只需要一鍵拖放即可，必須在 Windows 設定或透過手機端將 Android 手機與電腦連結，過程中會收到 Microsoft 寄送簡訊到手機中，必須將簡訊中的連結點開，下載到手機並按照提示進行操作，系統要求在 Android 7.0 以上，但因為目前剛發布，功能尚未齊全，只能操作部分功能。

電腦看手機照片


△ 安裝 「Your Phone 您的手機」應用程式後，電腦端會看到這個畫面，按下「開始使用」繼續操作~
WindowsYourPhone

△ 依照指示將手機與電腦連結後，用手機打開 Edge 瀏覽器，可以在電腦中無縫瀏覽，方法是按下手機 Edge 瀏覽器下方的手機圖示，並找到自己的電腦名稱。

Windows Your Phone 不能用

△ 大約 5 秒鐘內，電腦就會馬上開啟剛剛在手機瀏覽的網頁啦~雖然說到此步驟有點感動，但是也僅限於此，因為目前的功能似乎只做到這邊，接下來的功能，未來可能才會更加完善一些。

WindowsYourPhone

△ 未來可以直接在電腦上瀏覽手機拍攝的照片，製作 PowerPoint 簡報時，還可以直接拖拉照片放到簡報中使用，這個功能在目前看來依然相當夢幻啊！回過頭來看看 iOS 可以直接將照片 AirDrop 到 Mac 上，微軟也正朝向這個方向努力啊！

WindowsYourPhone

△ 當然直接在電腦中瀏覽相片，也是目前正在努力中的功能，希望這個功能能快速上線阿，不然到線在要從 Android 手機傳照片，用傳輸線傳輸是最快的方式，但是偏偏就是懶得拿出傳輸線阿，因此我到目前為止還是都用 Email 寄照片給自己的方式，你可能會說 Google 照片也可以阿，但是 Google 照片同步的照片，並非原始檔案，畫質上會被壓縮，因此還是希望微軟能快速實現草民們小小的夢想啊！

Your Phone：微軟官方下載

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