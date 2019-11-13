同步助手 iOS 管理工具

iPhone 匯入匯出照片、音樂、影片等檔案，你都用哪一款工具呢？早就放棄 iTunes 的我，之前曾經分享過 iMazingSynciOS 等同步工具，今天分享的「同步助手」除了基本的傳照片、影片、音樂之外，還整合了白蘋果修復、一鍵越獄、清理垃圾、HEIC 圖片轉檔等多合一工具，重點是完全免費，身為 iPhone 使用者的你，還不趕快下載起來！可以跟難用的 iTunes 說拜拜啦～

同步助手

△ 安裝並打開同步助手後，就可以將 iPhone 連接線插上啦。

iPhone 傳照片工具

△ 因為同步助手需要蘋果的驅動程式，因此如果你的電腦沒有 iTunes 的話，同步助手會在第一個步驟下載，下載完成後軟體會自動重新啟動，啟動後就可以開始使用啦！

iPhone 傳照片工具

△ 重新啟動同步助手後，在首頁處可以看到 iPhone 完整的基本訊息，包含機型、序號、IMEI 碼、銷售地區、生產日期、保固、充電次數、電池壽命等，點擊上方的工具列可以做不同的操作。

iPhone白蘋果怎麼辦

△ 首先是圖片，要匯入圖片，可以點擊上方的「匯入」，接著同步助手會自動在我們的 iPhone 上安裝一個名為「同步推」，安裝完畢之後才，記得在手機上設定處按下驗證 APP，驗證完畢後，就可以開始傳輸檔案啦！

同步助手

△ 接著是音樂，將音樂匯入手機中，不僅通勤的時候不用擔心網路品質不佳聽音樂斷斷續續，也可以節省網路流量，用同步助手可以快速將音樂批次傳入 iPhone 中，光是這個功能在 iTunes 裡面就被同步兩個字給搞垮了 XD

如何將資料傳到iphone

△ 此外也可以從同步助手上，管理 iPhone 上的文件，有點類似以檔案總管的角度來管理。

如何將音樂傳到iphone

△ 此外，同步助手也支援越獄、刷機等功能，有興趣的使用者可以自己試試看，因為我沒有要越獄，就沒有測試啦 XD

如何將電腦照片傳到手機

△ 在更多功能處，有多達 25 種功能，比較常用的像是白蘋果修復、清理垃圾、HEIC 圖片轉檔等，都是相當不錯而且實用的。

iphone傳照片到電腦

△ 尤其是清理垃圾這功能，可以將 iPhone 產生的系統暫存檔、Cookie、系統紀錄、圖片快取、安裝暫存檔等快速清除，避免造成手機速度變慢、系統空間被占用的問題發生。

mac傳影片到iphone

△ Windows 無法讀取 iPhone 的 HEIC 照片格式，同步助手也幫我們整合了這個功能，實測完之後，關於 iPhone 在電腦使用上的問題，其實同步助手這一個 APP 已經很足夠！幾乎所有功能都到位了，這麼好用又免費的 iPhone 檔案傳輸工具哪裡找！？趕快幫電腦裝一個吧～

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免安裝版：
Tongbu 同步助手 3.5.7.0.7z（GOOGLE下載）
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