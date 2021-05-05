有免費追劇 App 嗎？這類型的 App 通常很容易就掛點，或是沒有更新新片源，所以可以多下載幾個就多下載幾個作為備用，最近小編發現 ZY Player 免費追劇 App，不論是動作片、喜劇片、愛情片、科幻片、恐怖片、劇情片、戰爭片、國產劇、台灣劇、韓劇、歐美劇、香港劇、泰劇、日劇、紀錄片等，通通可以免費觀看，而且片源幾乎是高畫質來源，喜愛追劇的朋友建議可以收下囉。另一款也滿多人用的旋風 TV 免費線上追劇，開啟瀏覽器就可以看，常用電腦追劇的朋友推薦可以收下

目前 ZY Player 只支援 Android 系統，文章後方有載點，下載之後打開就可以看到節目資訊，包含年份、是否以完結、分類等。

點擊上方的分類處，能夠叫出下拉選單，在這邊就可以找到自己喜愛的節目分類囉，如果找不到你想看的影片、節目，還可以從 App 的 15 個影片來源中切換不同的片源。

找到自己喜愛的節目後點擊進去就可以看到片名、國家、語系、分類、年份、更新集數、導演、演員、簡介等，也具備收藏功能，點選星星就可以收藏節目，點擊播放並選擇集數後，就可以開始觀看囉。

影片的畫質相當不錯，載點替各位放在下方，喜愛追劇的朋友趕快收藏起來囉。

https://github.com/cuiocean/ZY-Player-APP

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ZY Player（APK 下載）