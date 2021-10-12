丟失檔案的經驗大家都有，若還相信你的硬碟，那麼就大錯特錯，但是希望大家不要放錯，這次要跟大家推薦限時免費的 Backup4all 電腦備份軟體，可以替大家備份電腦中的寶貴資料，避免意外來臨時手足無措！我常常說最簡單的備份就是手動複製資料，再來就是透過檔案同步軟體，接著就是透過備份軟體，這次限時免費的 Backup4all 是標準版本，雖然沒有完整的系統影像備份功能，不過可以自己備份選定的資料夾，包含有差異備份的功能，透過排程備份也是可以很完善的保護資料唷！限時免費大家可以趁此收下～保護資料第一唷！

△ 進入活動頁面後輸入名稱與兩次信箱，之後點選 GET FREE KEY 來取得活動序號。

△ 接著去信箱收信，就可以取得這次的活動序號，每個人取得的應該是不同的，請大家自己透過活動索取。免安裝版與安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter product key 繼續。

△ 在 Product key 貼入剛剛所取得的活動序號，以及填寫好一些個人資訊，點選 Activate 來啟動。

△ 看到以上畫面代表順利的啟動成功囉！

△ 操作介面很類似大家所熟的微軟文書介面，點選左上角的「新增」來替自己做一次電腦的備份。

△ 首先選擇要備份的目的地。

△ 接著選擇要備份的資料夾，也可以選擇各種應用程式，很可惜並沒有完整的系統備份，只能當成檔案備份的工具。

△ 可以設定不要備份的過濾設定。

△ 備份型態可以選擇完整備份、差異備份鏡像備份，第一次備份選擇差異備份即可，也等於是第一次的完整備份，之後再備份只會備份有差異的部分，也會比較省空間。

△ 接下來選擇備份的排程，看資料的重要性自己做調整，我自己的重要資料都是每天在備份唷！

△ 接下來設定備份名稱與說明，可以選擇自己喜歡的工作圖示，之後就可以儲存備份設定與開始備份囉！

https://www.backup4all.com/backup4all.html

安裝版：

Backup4all 8.9.exe（BACKUP4ALL下載）

檔案大小：129.18 MB

免安裝版：

Backup4all 8.9.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）

檔案大小：122 MB