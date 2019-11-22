SEO Checker 網頁連結檢查工具

網頁要做好 SEO 有很多基本的關鍵因素，這款 SEO Checker 說實在是有點陽春，與其說是 SEO Checker 不說是 Url Checker，但是對於網頁的基本檢查還是很足夠的，譬如能檢查頁面中所有連結 dofollow 或是 nofollow，以及檢查每個連結的文字，甚至能檢查每個連結是否真的有效，然後再結合很多種 Google 不同的工具來使用，算是相當容易入手的 SEO 檢查工具，雖然 SEO 並非那麼容易，不過把基本功做好就是了！

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SEO Checker 網頁連結檢查工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SEO CHECKER NOW。

SEO Checker 網頁連結檢查工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

SEO Checker 網頁連結檢查工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次的檔案是安裝即註冊版，免安裝版也是註冊的，都可以到文末直接下載。

SEO Checker 網頁連結檢查工具

△ 開啟軟體，在最上方輸入要檢查的網址，然後右下角的連結符號可以檢查每個網址是否真的能夠連結。每個網址右鍵可以呼喚出功能選單，選單內有很多功能，包含有 Check Index、Google 快取、PageSpeed 速度測試、結構畫測試、行動版檢查、複合式搜尋結果測試、網站歷史頁面、同 IP 的網站、W3C 檢查、Alexa 資訊、AMP 頁面檢查與 Robots.txt 檢查。

SEO Checker 網頁連結檢查工具

△ 最基本的 Analyze URL 還可以檢查非常簡單的結構，就是網頁的標題、中繼描述、H1、H2、H3 標籤與內容，請完成這些基本項目，這就是 SEO 需要先做好的唷！

https://vovsoft.com/software/seo-checker/

安裝版：
SEO Checker.7z（GOOGLE下載）
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免安裝版：
SEO Checker.exe（SHAREWAREONSALE下載）
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