網頁要做好 SEO 有很多基本的關鍵因素,這款 SEO Checker 說實在是有點陽春,與其說是 SEO Checker 不說是 Url Checker,但是對於網頁的基本檢查還是很足夠的,譬如能檢查頁面中所有連結 dofollow 或是 nofollow,以及檢查每個連結的文字,甚至能檢查每個連結是否真的有效,然後再結合很多種 Google 不同的工具來使用,算是相當容易入手的 SEO 檢查工具,雖然 SEO 並非那麼容易,不過把基本功做好就是了!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SEO CHECKER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次的檔案是安裝即註冊版,免安裝版也是註冊的,都可以到文末直接下載。

△ 開啟軟體,在最上方輸入要檢查的網址,然後右下角的連結符號可以檢查每個網址是否真的能夠連結。每個網址右鍵可以呼喚出功能選單,選單內有很多功能,包含有 Check Index、Google 快取、PageSpeed 速度測試、結構畫測試、行動版檢查、複合式搜尋結果測試、網站歷史頁面、同 IP 的網站、W3C 檢查、Alexa 資訊、AMP 頁面檢查與 Robots.txt 檢查。

△ 最基本的 Analyze URL 還可以檢查非常簡單的結構,就是網頁的標題、中繼描述、H1、H2、H3 標籤與內容,請完成這些基本項目,這就是 SEO 需要先做好的唷!

https://vovsoft.com/software/seo-checker/

安裝版:

SEO Checker.7z(GOOGLE下載)

SEO Checker.7z(1DRV下載)

SEO Checker.7z(MEDIAFIRE下載)

SEO Checker.7z(RAPIDGATOR下載)

SEO Checker.7z(本站下載)

檔案大小:1.74 MB

免安裝版:

SEO Checker.exe(SHAREWAREONSALE下載)

SEO Checker.exe(GOOGLE下載)

SEO Checker.exe(1DRV下載)

SEO Checker.exe(MEDIAFIRE下載)

SEO Checker.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:2.26 MB