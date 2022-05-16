電腦下載的檔案，突然被防毒軟體偵測為惡意威脅？有時候單一防毒軟體，設定調太嚴格，可能會因為軟體權限問題，把正常的軟體或檔案視為惡意威脅，但是電腦先天設計，就只能安裝款防毒軟體，這時候該怎麼確認呢？此時透過 Jotti 惡意軟體線上掃描工具，整合 Avast、趨勢科技、Bitdefender 等超過 14 種防毒引擎，有疑慮的文件只要上傳後，就能看到 14 種防毒引擎的檢測結果！如果還是不放心，可以再用 Virustotal 惡意軟體線上掃描，支援超過 59 款防毒引擎。

Jotti 的使用非常簡單，進入網頁後，直接上傳要偵測的文件就可以啦，要注意的是每個文件大小不能超過 250MB、每次最多上傳 5 個文件。

Jotti 整合的防毒引擎包含：Avast、Bitdefender、Clam AV、Cyren、Dr.Web、eScan、Fortinet、F-Secure、Gdata、Ikarus、K7 Antivirus、Sophos、趨勢防毒、VBA32 共 14 家。

上傳之後，就可以看到每一家防毒引擎的掃描結果，如果沒有問題的話，會顯示為綠色的「未發現問題」，不過還是要給大家提醒一下，沒有任何的服務能提供 100％ 的安全保障，即使是使用多個防毒引擎，但是多幾個防毒引擎，就相對安心一些，連結提供在下方，提供給各位參考啦。

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