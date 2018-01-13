當電腦出問題的時候，大家會懷疑電腦是否中毒了？除了電腦本身的防軟體要掃過一次之外，也建議可以再次使用不同的工具來檢查，這次分享 F-Secure Online Scanner 免費線上掃毒工具，這是一款來自芬蘭的防毒軟體，台灣也有代理商在販售個人與企業版的防毒，Online Scanner 是提供大家即時線上掃描使用，快速偵測清除電腦中的惡意軟體、間諜程式、木馬等等有害的程式，使用方式超級簡單，開啟軟體後同意使用條款，接受並掃描。
功能特色：
- 快速掃描系統記憶體跟啟動中的物件
- 掃描完成後若有病毒則可以清除
- 由於該程式無需安裝，所以跟其他防毒軟體不會有衝突
- 無須移除，同時也不會在電腦上殘留任何資料
- 程式的語言顯示會根據電腦設定為主
若是看到這畫面是值得安心的，代表電腦沒有中毒，這款軟體不只有掃毒而已，官方介紹說可以清除電腦中的惡意軟體、間諜程式、木馬等等有害的程式，這個就交給大家時側看看囉！！！
掃描結束之後，可以從最後的畫面取得 F-Secure SAFE 的專屬免費訂購，可以免費使用三個月唷！！之後再來跟大家分享防毒軟體的內容囉！
https://www.f-secure.com/en/web/home_global/online-scanner
免安裝版：
F-SecureOnlineScanner.rar（MediaFire下載）
F-SecureOnlineScanner.rar（Rapidgator下載）
F-SecureOnlineScanner.rar（ZippyShare下載）
F-SecureOnlineScanner.rar（YunFile下載）
F-SecureOnlineScanner.rar（本站下載）
檔案大小：174 KB
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