你也是自架站的站長嗎？是否有收過來自 Google Search Console 的警告訊息呢？那又該如何線上進行掃毒呢？像本站收藏很多軟體，也會放在主機上，檔案越多風險越大，像我偶爾就會收到「偵測到惡意軟體或垃圾軟體」的訊息，並不是我要放惡意軟體來害大家，只是有些軟體時間一久就會出問題，這跟軟體加殼的方法比較相關，我在準備軟體當下是沒有病毒的，不過在未來就是會被偵測；或是說探測電腦內帳號密碼序號的軟體，以前大多防毒軟體都不會管，現在就會被偵測為惡意行為。所以不管如何，我必須維持檔案掃毒檢查，才能確保網站是安全的。
不過我最近遇到的一次比較特別，Search Console 沒有列出來我哪個檔案有問題，只是跟我說我的很多檔案在網路上是陌生的，或是比較少人下載的檔案，那這樣我該如何自我檢查？於是虛擬主機上的掃毒工具就很重要，最近使用遠振資訊的虛擬主機，Cpanel 上就有具備惡意軟體掃描的功能，接下來就帶大家看看如何操作。
有租用虛擬主機的朋友應該都會熟悉 Cpanel 的操作，真的是簡單又方便，對系統管理者來說也是很棒的管理工具，對用戶來說也相對很好操作。我們可以在遠振資訊的 Cpanel 的安全性當中看到「惡意軟體掃描」的功能，其實這並不是所有 Cpanel 都具備的，所以對我來說是頗值得的附加價值，因為我真的有需求要掃描檔案。
「惡意軟體掃描可比對超過 4000 種已知的惡意網站程式，相較於一般防毒軟體，本掃描機制可掃出專門為網站應用所設計之惡意軟體，如 Web shell/PHP Expolit，同時也可偵測目前主流的開源程式如 WordPress、Joomla 等軟體之版本是否已過期、也可偵測如 WordPress 等程式內所安裝之 plug-in 版本。另外也會比對危險程式碼，列出可疑的程式檔案供使用者參考。本掃描機制會另外搭配防毒軟體偵測一般病毒檔案，給您最周延的資安保障。 」
我們可以看到這個惡意軟體掃描功能不只在檔案掃描，對於常見的 Shell、PHP、WordPress 與 Joomla 等等套裝程式，都具備有檔案版本檢查功能，也會列出可疑的程式，而我自己上傳的軟體檔案大多都是壓縮檔，也支援解壓縮的掃描，其實這是非常吃系統資源的防毒掃描，能免費提供的確佛心來的！掃描方式非常簡單，不用設定任何的參數，點選「掃描」就會開始運作。
掃描需要花一些時間，也跟檔案數量與大小有關，等掃描完成之後就會寄送報告到你的信箱裡，就可以開信查看報告。這一開還真是不得了，原來這麼多檔案都有問題了～我得在強調一次不是我要害大家，軟體這東西久了可能都有問題，就跟新穎的犯罪手法一樣，當下可能無法可管，未來就會立法避免這樣的犯罪，只是軟體的行為並不一定是有害的，只是可能已經不允許那樣做之類的，所以會被判斷為病毒，對於站長的我們來說，還是有義務要將這些檔案移除，不然對自己網站也是有危害。
最後還會有掃描的總表，掃描了多少檔案，多少有問題的檔案等等，基本上若是一般網站應該不會有問題，畢竟大多是網頁程式、網頁檔案與圖檔居多；不過若你像我會上傳檔案到主機上，可能也需要定時的做防毒檢查。
確認移除問題檔案之後，也請回到 Search Console 要求審查，可以說明已經掃描過整個網站，並且移除可能有問題檔案，審查過後就會有「順利通過審查」的通知，現在審查速度都很快，大概一天就會回應了！所以若你也有遇到類似的問題，或是和我有一樣的困擾，也是可以和我一樣選擇遠振的虛擬主機，之前選用的文章也請參考：中小型公司網頁設計與主機租用大小事，多少方便的功能你知道嗎？。