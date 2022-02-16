你的電腦防毒軟體過期了嗎？最近小編發現 Intego Antivirus Premium 防毒軟體推出限時免費，原價 35.99 美金，它可以說是我看過操作最直覺的防毒軟體，能透保護我們免於病毒、木馬程式、勒索軟體和間諜軟體的危害，還具備快速掃描功能，可以快速掃描電腦，若不想要掃描時影響到工作，也支援排程掃描功能，推薦大家趁限時免費其間收下。另一款防毒 Avira Antivirus Pro 小紅傘防毒大師中文版也會時不時推出限時免費，大家也可以關注一下。
進入限時免費頁面後，輸入 Email 及驗證碼後，點擊下方按鈕來取得序號。
限時免費活動頁面：https://www.heise.de/download/gutschein?aktion=4
然後回到 Email 就可以看到 Intego Antivirus Premium 防毒軟體的啟用序號啦，這次啟用序號為 6 個月授權。
然後點擊下方連結下載 Intego Antivirus Premium 防毒軟體進行安裝。
安裝完畢後開啟，可以看到 Intego Antivirus Premium 六大功能，點擊最下方 I have a license key 輸入啟用序號。
貼上剛剛在 Email 收到的啟用序號按下 Activate。
啟用完畢後，進入 Intego Antivirus Premium 防毒軟體主畫面，就可以開始使用啦，以下幫各位整理它的幾個重要功能：
- 保護電腦免於最新的病毒威脅
- 瀏覽網頁保護功能
- 即時防護
- 快速掃描
- 掃描排程
- 防止惡意軟體和木馬病毒竊取電腦重要資料
- 勒索軟體防護功能
https://www.intego.com/intego-antivirus下載：
Intego Antivirus Premium