你的電腦防毒軟體過期了嗎？最近小編發現 Intego Antivirus Premium 防毒軟體推出限時免費，原價 35.99 美金，它可以說是我看過操作最直覺的防毒軟體，能透保護我們免於病毒、木馬程式、勒索軟體和間諜軟體的危害，還具備快速掃描功能，可以快速掃描電腦，若不想要掃描時影響到工作，也支援排程掃描功能，推薦大家趁限時免費其間收下。另一款防毒 Avira Antivirus Pro 小紅傘防毒大師中文版也會時不時推出限時免費，大家也可以關注一下。

進入限時免費頁面後，輸入 Email 及驗證碼後，點擊下方按鈕來取得序號。

限時免費活動頁面：https://www.heise.de/download/gutschein?aktion=4

然後回到 Email 就可以看到 Intego Antivirus Premium 防毒軟體的啟用序號啦，這次啟用序號為 6 個月授權。

然後點擊下方連結下載 Intego Antivirus Premium 防毒軟體進行安裝。

安裝完畢後開啟，可以看到 Intego Antivirus Premium 六大功能，點擊最下方 I have a license key 輸入啟用序號。

貼上剛剛在 Email 收到的啟用序號按下 Activate。

啟用完畢後，進入 Intego Antivirus Premium 防毒軟體主畫面，就可以開始使用啦，以下幫各位整理它的幾個重要功能：

