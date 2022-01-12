Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

防毒軟體是電腦必備，我許久沒有安裝免費的防毒軟體了，因為總是有專業版的防毒會有限時免費的時候，這次和大家推薦 Avira Antivirus Pro 小紅傘防毒大師中文版，這是專業版的防毒軟體， 雖然只有三個月的免費授權，不過既然是免費就體驗看看，有防毒軟體總比沒有好，到時候有其他專業版防毒再推薦給大家囉！

軟體特色：

  • 病毒掃描程式：針對惡意程式（病毒、惡意勒索程式、銀行木馬程式等）的獲獎級防護。
  • 郵件保護：掃描電子郵件附件是否有惡意程式與被感染的連結。
  • NightVision：自動化智慧學習系統保護您無懼全新出現的威脅。
  • 設備掃描器：掃描卸除式裝置是否有惡意程式。
  • PUA 防禦：能識別合法軟體內所暗藏的可能不想要的應用程式。
  • 無廣告：在後端自動執行。
  • 網路防護：主動阻止惡意的釣魚 URL 載入。
  • 客戶服務：免費電子郵件支援
  • 防火牆管理器：按一下即可優化防火墻設定
  • 瀏覽器追蹤封鎖程式：默默預防公司監控您的線上行動。
  • 廣告攔截：攔截網站中煩人的橫幅廣告

限時免費：https://campaigns.avira.com/en/bzd/antivirus/av_pro_trial_rlm

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 Get free license 就會發信到您的信箱當中。

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 收到信之後點選 Accept and install 進入下載頁面。

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 到下載頁面之後點選 Install 可以下載到 Avira Antivirus Pro 小紅傘防毒大師中文版安裝版，然後就開始執行安裝。

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 安裝好防毒之後，建議大家先執行一次基本的智慧型掃描，確認電腦狀態是好的唷！

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 智慧型掃描之後，建議大家也可以抓點時間進行完整的掃瞄，防護選項有即時防護、Web 防護、郵件防護與勒索軟體防護，此外還有軟體更新助手與防火牆功能。

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 隱私功能部分提供了安全瀏覽器、VPN、密碼管理、檔案碎紙機與隱私設定。

Avira Antivirus Pro 專業版防毒免費三個月授權

△ 效能部分有優化助手、省電模式、驅動程式更新助手、重複檔案尋找工具與進階的優化設定唷！

https://www.avira.com/zh-tw/antivirus-pro

請遵照活動的步驟來下載唷～

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