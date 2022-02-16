家裡有不需要的東西，但是東西功能還很完善、外觀也很新，如何幫它找到新主人續命？其實環保署有提供「全國不用品藏寶地圖」，在上面就可以找到全台灣超過 4000 間二手店家，不論是玩具、書籍、電器、舊衣、家具、3C 用品通通都可以拿去變賣、捐獻，讓有需要的人能夠以低價取得物品、我們順利清掉東西、店家也獲得寄賣的佣金，這種 3 贏的局面只要我們一個小動作，就可以輕鬆實現，就算沒有物資要清理，也可以趕快來「藏寶地圖」挖寶一下！

進入「全國不用品藏寶地圖」首頁後，就可以看到上方畫面，可以依據縣市篩選二手店家，以及二手物類別：玩具、書籍、電器、舊衣、家具、3C 用品等。

送出查詢後就可以在地圖上看到所有符合資格的店家、據點。

點擊地圖上的黃色小鴨就可以看到據點資訊：名稱、地址、電話、類型、種類及備註，像是玩具就可以捐贈給某些國小，但是比較多的二手店家。

此外也有各縣市的藏寶地圖名稱，點進去可以看到環保署各縣市的廢物利用資訊，差別是這個地方是以清單方式呈現，剛剛是以地圖的方式呈現。如果你家中有重複功能的物品超過 1 個以上，下次除了丟掉之外，或許捐給有需要的人讓物品繼續被使用，也是另一個不錯的辦法喔！

傳送門：全國不用品藏寶地圖