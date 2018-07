惡意軟體和病毒稍有不同,雖然無法趕到即時的迫害,不過也必須持時常檢測,Wise 軟體系列新推出 Wise Anti Malware 惡意軟體檢測刪除工具,可以替你對電腦中的病毒、惡意軟體、廣告軟體、勒索軟體、釣魚軟體、間諜軟體與不需要的應用程式,目前屬於 Beta 版本階段,當然也包含 Wise 軟體強項的系統清理功能,因此建議大家來使用掃描看看,確保系統的安全性囉!Pro 版本更可以清除隱私活動,限時免費立刻下載唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE ANTI MALWARE NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次是安裝即註冊版本。軟體開啟首頁是快速檢測功能,直接 Checkup 開始檢查就對了!快速檢測內容包含有隱私檢測、惡意軟體檢測、廣告軟體檢測、暫存檔案清理、瀏覽器快取清理與登錄檔清理。Malware Scanner 可以進行更深層的掃描,像是防毒軟體通常具備的快速掃描、完整掃描與自訂掃描。Malware Scanner 會掃描記憶體、應用程式、系統、登錄檔、驅動程式、開機啟動與暫存資料夾。附加系統清理功能,這算是 Wise 軟體的老本行~順手清理電腦吧!Adware Cleaner 是清理廣告軟體工具,我覺得比較沒有那麼準確,但是大家還是可以試試看囉!免安裝版:檔案大小:6.36 MB