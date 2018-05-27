【限時免費】Wise Anti Malware Pro 惡意軟體通殺！Wise 軟體新成員報到

2018-05-27 01:39:33 哇哇
Wise Anti Malware

惡意軟體和病毒稍有不同，雖然無法趕到即時的迫害，不過也必須持時常檢測，Wise 軟體系列新推出 Wise Anti Malware 惡意軟體檢測刪除工具，可以替你對電腦中的病毒、惡意軟體、廣告軟體、勒索軟體、釣魚軟體、間諜軟體與不需要的應用程式，目前屬於 Beta 版本階段，當然也包含 Wise 軟體強項的系統清理功能，因此建議大家來使用掃描看看，確保系統的安全性囉！Pro 版本更可以清除隱私活動，限時免費立刻下載唷！


限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-wise-anti-malware-100-discount

Wise Anti Malware 序號 License
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE ANTI MALWARE NOW。

Wise Anti Malware 序號 License

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Wise Anti Malware 序號 License

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版本。

Wise Anti Malware

軟體開啟首頁是快速檢測功能，直接 Checkup 開始檢查就對了！

Wise Anti Malware

快速檢測內容包含有隱私檢測、惡意軟體檢測、廣告軟體檢測、暫存檔案清理、瀏覽器快取清理與登錄檔清理。

Wise Anti Malware

Malware Scanner 可以進行更深層的掃描，像是防毒軟體通常具備的快速掃描、完整掃描與自訂掃描。

Wise Anti Malware

Malware Scanner 會掃描記憶體、應用程式、系統、登錄檔、驅動程式、開機啟動與暫存資料夾。

Wise Anti Malware

附加系統清理功能，這算是 Wise 軟體的老本行～順手清理電腦吧！

Wise Anti Malware

Adware Cleaner 是清理廣告軟體工具，我覺得比較沒有那麼準確，但是大家還是可以試試看囉！

https://www.wisecleaner.com/wise-anti-malware.html

免安裝版：
Wise Anti Malware 2.1.1.exe（MediaFire下載）
Wise Anti Malware 2.1.1.exe（Rapidgator下載）
Wise Anti Malware 2.1.1.exe（YunFile下載）
檔案大小：6.36 MB

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