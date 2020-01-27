武漢肺炎讓大家都感到非常的擔憂，藥局與賣場的口罩幾乎都買不到了！現在有約翰霍普金斯大學的工程與系統科學中心推出武漢肺炎世界即時地圖，可以讓大家在第一時間看到目前武漢肺炎病毒擴散的狀態，不用再透過新聞報導才得知最新消息，自己打開地圖就可以知道最新的確診與死亡狀態，雖然說有點殘酷，不過這是大家可以自己觀察的直接管道，提供給大家參考參考！

開啟地圖後就可以看到世界地圖，紅點就是目前最即時的狀態，這些資料來自於世界衛生組織 WHO、美國疾病預防與管制中心 CDC、中華人民共和國國家衛生健康委員會（National Health Commission）與中國醫療專業線上社群丁香園，這份資訊為目前即時的狀態，但是擴散狀態是無法預測的，目前像是 Newsweek、PBS News Hour、ABC News 都採用這份地圖資訊當成資料來源，有一定的參考價值。

地圖左方有目前確診的人數，以及每個國家的確診人數，點擊地圖上的紅點，就可以看到當地的狀態，包含有確診人數、死亡人數、康復人數與最後更新的時間，數據是有一定的參考價值，若是每一個地區都有曲線圖的話，我覺得會更容易自己觀察。

地圖右方是死亡人數、康復人數與目前各地確診的排行狀態，數據上也有提供最後的更新時間，刷新數據只要重新整理頁面查看即可。

武漢肺炎世界擴散即時地圖：https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6