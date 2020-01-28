上一次去日本東北讓人難忘，事隔五年之後又來了一次，不過這次比較特別的事情，我是出門單打獨鬥，其實對我自己來說也算是個挑戰，其實好像也沒有太困難，會不會以後都是自己出來玩呢？哈哈哈！上次來仙台已經去過一些地方，這次自己規劃行程時盡量以不重複為原則，卻希望能夠滿足各種不同的吃喝玩樂，譬如說藏王的行程還是不能少，也選了一個比較好規劃的溫泉行程，還有種不同的吃吃喝喝，逛街也不能少，原本以為五天四夜會很多時間，轉眼間每天咻一下就過去了，深深覺得好像要一次玩七天才夠，但是這樣太對不起在家裡的老婆和小孩了，馬上來簡單懶人包一下這次的日北東北仙台的行程吧！

仙台有很多不同溫泉，在規劃初期實還有意外看到最近很夯的銀山溫泉，不過那裡住宿費用實在是太貴了！一個晚上就要將近三萬元，坦白說一個人真的住不下去，所以我就捨棄了！之前我去過了鳴子溫泉，除此之外還有秋保溫泉、作並溫泉等等，最後決定是作並溫泉。既然有規劃溫泉的行程，那麼規劃在第一天是最好的，下飛機之後就可以直接前往，其他天就都住在仙台為主，這樣換一次飯店就好，相對是比較好的選擇。這次是搭乘廉航前往，早早到第一航廈就一堆人在排隊了，仙台雖然不大，不過選擇廉航的人不少啊！飛機落地時間已經是日本下午的三點半多，再加上還要出關租車等等，所以第一天就沒有安排其他太多行程，而且 11 月底的時候，大概下午五點就開始天黑了！

這已經不是我第一次在日本開車，坦白說沒什麼好擔心的，仙台機場就有租車櫃台，不過就只是一排的電話....是要我用日文溝通嗎？

硬著頭皮打電話過去，還好撥過去會講中文，不然我真的會頭很痛，之後他們才會派車來接！準備好之後就出發了，時間後也已經五點了。

從仙台機場直接到作並溫泉花了很多時間，導航帶我走平面的路線，會先經過仙台市區，那時間剛好又是下班時段的尖峰時刻，所以卡在市區非常長一段時間，第一天入住作並溫泉沙龍，通常溫泉飯店都是一泊二食居多，所以早就超過了晚餐時間，趕快 CHECKIN 去享用晚餐囉！

吃飽飯後可以在飯店內走走拍拍照，外面風景頗美的，還有很多溫泉可以泡湯！之後文章再詳細分享唷～

第二天原本規劃的行程，是想要把藏王纜車、藏王狐狸村一次搞定，但是後來覺得溫泉飯店很貴，至少給他待到中午再出發！藏王纜車師比較適合排在上午的行程，因為上午天氣通常比較好，而藏王狐狸村就比較不挑時間，所以就規劃在第二天的下午，溫泉飯店飯店退房後就出發！

到了藏王狐狸村之後，深深覺得冷爆了～那個手指在空氣之中都會結凍的感覺了！藏王狐狸村外面是一隻大猩猩，真的還沒有人解答為什麼狐狸村外面是一隻兇猛的大猩猩，難道狐狸怕大猩猩嗎？

狐狸並不是非常友善的動物，所以在裡面拍照有很多安全要注意的，而且餵食牠們搶得很兇啊～但是拍攝狐狸的確很療鬱是真的～

離開藏王狐狸村之後，原本規劃就是要直接回仙台市區，不過覺得似乎還有時間，就前往非常著名的景點磊磊峽，這也是大家都推薦來的仙台的景點之一，雖然天色不是那麼好，反正還是去走走，能多去一個地方就是一個地方，要把行程塞得滿滿的，在磊磊峽走到天黑，我想這種經驗也不是大家都有，雖然沒有藍天的照片，也是很美的啦！

晚上開車回到仙台市區，找了附近最近的加油站加油，這個加油站真的也是讓我有新的視野，因為真的小到必須車頭開進去，最後倒車開出來，就連加油槍都是從天而降，我只能說真的非常會利用空間啊！

還車之後走路到東仙台大飯店其實沒有多少距離，不過因為天氣冷加上重重的行李，還是花了一段時間走路，而且東仙台大飯店是在東口，我是從西口進去的，西口相當熱鬧，外面有很多間百貨、美食等等。

上圖是仙台車站東口的畫面，連著的那一棟就是東仙台大飯店

還好車站也沒有到多大，最大條的連通到當中就可以看到飯店入口，而且入口標示很清楚，很快就找到囉！飯店的介紹之後補充給大家，基本上是個不錯的飯店，而且就在車站樓上，方便程度真的可以給到 100 分啊！

飯店的休息區有咖啡飲量可以喝，舒適的座位區，可以看直直看著飯店後方的夜景，在這裡放空感覺頗不錯的。

放完行李之後就趕快去找東西吃了！畢竟一整天好像也沒吃什麼，肚子也真的很餓了！最後在仙台朝市入口旁邊吃了一間牡鹿半島，因為想說沒什麼人就進去了，結果發現應該不太是觀光客的餐廳，整個語言不通啊～也沒有中文菜單，花了一些時間來點餐。

吃飽飯後到仙台車站走走，想說來到仙台還沒有吃到任何毛豆，馬上來了一杯毛豆飲料，結果實在甜到爆炸！好可怕的甜度啊～當然這次也買了非常非常多的毛豆伴手禮，多到可以寫一篇開箱文了！！！

第三天的行程以市區為主，我主要就是目標瑞鳳殿和大崎八幡宮而已，然後今天是比較輕鬆的行程，想說也可以到處走走，比較沒有時間壓力！其實出發之前沒有做太多功課，只是就是覺得瑞鳳殿要來就是了，那瑞鳳殿是什麼呢？

簡單來說瑞鳳殿就是伊達政宗的墓所，上一次來仙台很多行程都是包圍著伊達政宗，這次就沒有刻意安排，結果還是遇到了^^，在仙台旅遊真的很難避免啊！

今天的行程也很偷懶，因為在查詢 Google Map 的時候，發現只要註冊 DiDi 就有一些免費的額度可以搭乘，懶人的極致就是直接搭上計程車^^，雖然相比大眾運輸價格偏貴了，不過對我來說時間就是金錢，不要浪費太多時間在大眾運輸上^^。

大崎八幡宮就是大家熟悉會去參拜的廟宇，就是可以買御守的地方，這裡是比較偏向求事業與學業的唷！離開了大崎八幡宮之後搭上公車前往定禪寺通，據說這裡是個逛街的好地方，翻開我之前設定好的景點與美食地圖，發現幸福鬆餅就在附近，這就來去品嘗品嘗！

這次有規劃早午餐、咖啡與下午茶等等行程，只是看來達成的只有這一間傳說中的幸福鬆餅，據說那口感就是吃了會有很幸福的感覺～坦白說我是第一次看到這樣的鬆餅，但是後來回台灣才發現原來這種鬆餅在台灣也越來越多了～

吃完鬆餅接續的行程是阿部蒲鉾店，這是在仙台有名的魚板店，我上次來的時候有吃過，不過這次主要是想要體驗自己烤魚板，就只是個單純的體驗行程，坦白說這樣買還比較貴～就只是求一個體驗的感覺！

除此之外還發現了有炸葫蘆，這個一直都有人排隊再買，其實外皮有點類似台灣賣的大熱狗，裡面藏了一個小小的魚板這樣^^。

晚上到仙台朝市走走，看到一間炸物好多人在排隊，想說這樣是很好吃嗎？就一起跟著排排看，也還好有中文的菜單，結果就不小心成為晚餐了！！！

都是滿滿炸物啊～所有排隊的人都買一堆ㄟ！價格真的也是非常佛心，買了滿滿一大盒，晚餐就這樣簡單搞定了！

開到晚上仙台朝市的確是個買便宜的好地方，坦白說我看到生魚片也好想買～～～

回到飯店吃飽之後有點昏睡過去了，後來打起精神在仙台市區到處走走，去了之前去過的 SS30 夜景觀景台 30 樓的高空夜景，其實離車站也不遠，只是晚上好冷啊～走起來似乎也累累的。

看完夜景之後繼續來覓食，晚上在仙台朝市買的炸物雖然還沒有消化掉，但是深深覺得沒有好好吃一頓就不叫晚餐，離仙台車站最近可以逛街吃東西的就是名掛丁，就算時間已經不早了，還是滿滿的人潮啊！

在裡面看到一家有很多人在排隊的拉麵末廣本舖，排隊的人一直絡繹不絕，決定就是這一間啦！店內空間真的很小，不愧是日本的拉麵店啊！

不過這家拉麵有一個我很愛的點，就是蔥花可以自己加到爽，後來真的被我整碗加滿滿的。

第四天是本趟旅遊的重點行程，因為要去藏王纜車了！其實藏王纜車的行程可以在第三天或是第四天，完全是看氣象預報在決定的，有人說日本的氣象預報是準確的，所以我挑了氣象預報說會出太陽的日子，但是後來證實氣象果然還是參考就好，也沒有真的出太陽啦！若是要搭大眾運輸前往藏王纜車站，要先坐 JR 去藏王，然後再搭乘一個小時一班的接駁車，若是客滿了就得等下一班，我覺得這樣有點太麻煩，於是在前一晚又臨時租車，對我來說還是開車最方便，雖然金額是比較貴的，但是能省時間是最好的！

到藏王看樹冰大概有兩種方式，第一種就是最常見的纜車，也是比較多人會選擇的方式，另外一種就是之前體驗過的搭紹去鏟雪車上去，可以先參考：藏王樹冰。難得一見的世界級美景，雪怪出沒請注意！

這次去搭藏王纜車雖然沒有遇到藍天的景色，到最上面也真的是冷到不行，不過對我來說真是不錯的回憶，上一次搭雪車上去，有看到樹冰已經非常滿足了，這次把纜車路線補齊了，樹上都已經開始積雪了，不過還不算是雪怪，但是這樣的景色的確也是很美的！

纜車到頂之後往外面走一小段路，看到地藏王的時候深深覺得真是太棒了！這次來的時間是 11 月底，有開始積雪了，不過積雪還不錯很多，據說積雪很多的時候，地藏王會只剩下一顆頭，而且氣溫勢必會更冷，所以此刻來的時間我覺得還算是可以。

而且 11 月底的時候滑雪還沒有開放，所以人潮也不是很多，不然第一段纜車可能會有很多滑雪的旅客，那樣車廂就會比較壅擠。不過若是沒有下雪的時刻，也有機會前往日本東北藏王御釜，坦白說若是要各種景色都收藏的話，真的要來好幾回才可以。

離開藏王之後還有時間，太早還車感覺有點浪費，於是決定加碼購物行程，其實去 OUTLET 本來就在我的規劃的行程當中，有時間就去、沒時間不去也不會怎麼樣，剛好也可以幫家人小朋友買買禮物。

第四天晚上已經是在仙台的最後一晚，我唯一的遺憾就是沒有在仙台吃到燒肉，雖然說我不吃牛，這裡的燒肉都主打仙台牛舌，感覺吃豬肉似乎不過癮，但是不吃牛又何必去呢？心裡其實頗兩難的～最後決定加碼串燒宵夜，每天在飯店窗戶打開就可以看到的串鳥，在車站東口感覺比較冷清，沒想到走進去也是坐滿滿的人啊～現場等位子要花費必較多的時間，說就外帶回飯店囉！！！

日本的串燒比較重口味，雖然不在店內品嘗，但是也很滿足啦！

在仙台的最後一天早上，再度前往麵包超人博物館，這也是從車站東口走路就可以到達的地方，主要就是幫小朋友買些禮物，沒有要進去參觀。

還順口買了兩個麵包超人的麵包，最後放在行李箱裡面帶回台灣，隔天當小朋友的早餐，這個爸爸很有心吧！哈哈哈哈

結束之後還有些時間，去了 AER 的展望台看看風景，在出發之前有看人比較了 SS30 與 AER 展望台的差別，坦白說肯定是 SS30 比較舒適的，AER 的觀景台是有點半戶外的，若是冷冷冬夜看夜景的話應該不好受啊！

不過 AER 大樓的景色更靠近仙台車站，有更市區的景色，所以若是想要好好欣賞仙台市高空景色，兩個觀景台都要跑一趟唷！

接下來的行程就是吃吃吃，來這裡不能錯過的就是鯛きち，好吃的鯛魚燒一口氣又點了三種口味。最後還吃了中餐與大阪燒等等的，後面陸續再介紹了！

之後就是搭乘電車從仙台車站到仙台機場，搭乘的方式其實很簡單，坦白說我也是直接用 Google 地圖的交通資訊來搭乘，到機場後就是最後一波採買，然後就結束這次行程^^。這篇只是簡易的紀錄這五天四夜的大綱，詳細內容會再趕快補給大家囉！