日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

上一次去日本東北讓人難忘，事隔五年之後又來了一次，不過這次比較特別的事情，我是出門單打獨鬥，其實對我自己來說也算是個挑戰，其實好像也沒有太困難，會不會以後都是自己出來玩呢？哈哈哈！上次來仙台已經去過一些地方，這次自己規劃行程時盡量以不重複為原則，卻希望能夠滿足各種不同的吃喝玩樂，譬如說藏王的行程還是不能少，也選了一個比較好規劃的溫泉行程，還有種不同的吃吃喝喝，逛街也不能少，原本以為五天四夜會很多時間，轉眼間每天咻一下就過去了，深深覺得好像要一次玩七天才夠，但是這樣太對不起在家裡的老婆和小孩了，馬上來簡單懶人包一下這次的日北東北仙台的行程吧！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

仙台有很多不同溫泉，在規劃初期實還有意外看到最近很夯的銀山溫泉，不過那裡住宿費用實在是太貴了！一個晚上就要將近三萬元，坦白說一個人真的住不下去，所以我就捨棄了！之前我去過了鳴子溫泉，除此之外還有秋保溫泉、作並溫泉等等，最後決定是作並溫泉。既然有規劃溫泉的行程，那麼規劃在第一天是最好的，下飛機之後就可以直接前往，其他天就都住在仙台為主，這樣換一次飯店就好，相對是比較好的選擇。這次是搭乘廉航前往，早早到第一航廈就一堆人在排隊了，仙台雖然不大，不過選擇廉航的人不少啊！飛機落地時間已經是日本下午的三點半多，再加上還要出關租車等等，所以第一天就沒有安排其他太多行程，而且 11 月底的時候，大概下午五點就開始天黑了！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

這已經不是我第一次在日本開車，坦白說沒什麼好擔心的，仙台機場就有租車櫃台，不過就只是一排的電話....是要我用日文溝通嗎？

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

硬著頭皮打電話過去，還好撥過去會講中文，不然我真的會頭很痛，之後他們才會派車來接！準備好之後就出發了，時間後也已經五點了。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

從仙台機場直接到作並溫泉花了很多時間，導航帶我走平面的路線，會先經過仙台市區，那時間剛好又是下班時段的尖峰時刻，所以卡在市區非常長一段時間，第一天入住作並溫泉沙龍，通常溫泉飯店都是一泊二食居多，所以早就超過了晚餐時間，趕快 CHECKIN 去享用晚餐囉！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

吃飽飯後可以在飯店內走走拍拍照，外面風景頗美的，還有很多溫泉可以泡湯！之後文章再詳細分享唷～

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

第二天原本規劃的行程，是想要把藏王纜車、藏王狐狸村一次搞定，但是後來覺得溫泉飯店很貴，至少給他待到中午再出發！藏王纜車師比較適合排在上午的行程，因為上午天氣通常比較好，而藏王狐狸村就比較不挑時間，所以就規劃在第二天的下午，溫泉飯店飯店退房後就出發！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

到了藏王狐狸村之後，深深覺得冷爆了～那個手指在空氣之中都會結凍的感覺了！藏王狐狸村外面是一隻大猩猩，真的還沒有人解答為什麼狐狸村外面是一隻兇猛的大猩猩，難道狐狸怕大猩猩嗎？

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

狐狸並不是非常友善的動物，所以在裡面拍照有很多安全要注意的，而且餵食牠們搶得很兇啊～但是拍攝狐狸的確很療鬱是真的～

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

離開藏王狐狸村之後，原本規劃就是要直接回仙台市區，不過覺得似乎還有時間，就前往非常著名的景點磊磊峽，這也是大家都推薦來的仙台的景點之一，雖然天色不是那麼好，反正還是去走走，能多去一個地方就是一個地方，要把行程塞得滿滿的，在磊磊峽走到天黑，我想這種經驗也不是大家都有，雖然沒有藍天的照片，也是很美的啦！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

晚上開車回到仙台市區，找了附近最近的加油站加油，這個加油站真的也是讓我有新的視野，因為真的小到必須車頭開進去，最後倒車開出來，就連加油槍都是從天而降，我只能說真的非常會利用空間啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

還車之後走路到東仙台大飯店其實沒有多少距離，不過因為天氣冷加上重重的行李，還是花了一段時間走路，而且東仙台大飯店是在東口，我是從西口進去的，西口相當熱鬧，外面有很多間百貨、美食等等。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

上圖是仙台車站東口的畫面，連著的那一棟就是東仙台大飯店

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

還好車站也沒有到多大，最大條的連通到當中就可以看到飯店入口，而且入口標示很清楚，很快就找到囉！飯店的介紹之後補充給大家，基本上是個不錯的飯店，而且就在車站樓上，方便程度真的可以給到 100 分啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

飯店的休息區有咖啡飲量可以喝，舒適的座位區，可以看直直看著飯店後方的夜景，在這裡放空感覺頗不錯的。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

放完行李之後就趕快去找東西吃了！畢竟一整天好像也沒吃什麼，肚子也真的很餓了！最後在仙台朝市入口旁邊吃了一間牡鹿半島，因為想說沒什麼人就進去了，結果發現應該不太是觀光客的餐廳，整個語言不通啊～也沒有中文菜單，花了一些時間來點餐。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

吃飽飯後到仙台車站走走，想說來到仙台還沒有吃到任何毛豆，馬上來了一杯毛豆飲料，結果實在甜到爆炸！好可怕的甜度啊～當然這次也買了非常非常多的毛豆伴手禮，多到可以寫一篇開箱文了！！！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

第三天的行程以市區為主，我主要就是目標瑞鳳殿和大崎八幡宮而已，然後今天是比較輕鬆的行程，想說也可以到處走走，比較沒有時間壓力！其實出發之前沒有做太多功課，只是就是覺得瑞鳳殿要來就是了，那瑞鳳殿是什麼呢？

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

簡單來說瑞鳳殿就是伊達政宗的墓所，上一次來仙台很多行程都是包圍著伊達政宗，這次就沒有刻意安排，結果還是遇到了^^，在仙台旅遊真的很難避免啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

今天的行程也很偷懶，因為在查詢 Google Map 的時候，發現只要註冊 DiDi 就有一些免費的額度可以搭乘，懶人的極致就是直接搭上計程車^^，雖然相比大眾運輸價格偏貴了，不過對我來說時間就是金錢，不要浪費太多時間在大眾運輸上^^。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

大崎八幡宮就是大家熟悉會去參拜的廟宇，就是可以買御守的地方，這裡是比較偏向求事業與學業的唷！離開了大崎八幡宮之後搭上公車前往定禪寺通，據說這裡是個逛街的好地方，翻開我之前設定好的景點與美食地圖，發現幸福鬆餅就在附近，這就來去品嘗品嘗！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

這次有規劃早午餐、咖啡與下午茶等等行程，只是看來達成的只有這一間傳說中的幸福鬆餅，據說那口感就是吃了會有很幸福的感覺～坦白說我是第一次看到這樣的鬆餅，但是後來回台灣才發現原來這種鬆餅在台灣也越來越多了～

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

吃完鬆餅接續的行程是阿部蒲鉾店，這是在仙台有名的魚板店，我上次來的時候有吃過，不過這次主要是想要體驗自己烤魚板，就只是個單純的體驗行程，坦白說這樣買還比較貴～就只是求一個體驗的感覺！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

除此之外還發現了有炸葫蘆，這個一直都有人排隊再買，其實外皮有點類似台灣賣的大熱狗，裡面藏了一個小小的魚板這樣^^。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

晚上到仙台朝市走走，看到一間炸物好多人在排隊，想說這樣是很好吃嗎？就一起跟著排排看，也還好有中文的菜單，結果就不小心成為晚餐了！！！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

都是滿滿炸物啊～所有排隊的人都買一堆ㄟ！價格真的也是非常佛心，買了滿滿一大盒，晚餐就這樣簡單搞定了！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

開到晚上仙台朝市的確是個買便宜的好地方，坦白說我看到生魚片也好想買～～～

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

回到飯店吃飽之後有點昏睡過去了，後來打起精神在仙台市區到處走走，去了之前去過的 SS30 夜景觀景台 30 樓的高空夜景，其實離車站也不遠，只是晚上好冷啊～走起來似乎也累累的。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

看完夜景之後繼續來覓食，晚上在仙台朝市買的炸物雖然還沒有消化掉，但是深深覺得沒有好好吃一頓就不叫晚餐，離仙台車站最近可以逛街吃東西的就是名掛丁，就算時間已經不早了，還是滿滿的人潮啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

在裡面看到一家有很多人在排隊的拉麵末廣本舖，排隊的人一直絡繹不絕，決定就是這一間啦！店內空間真的很小，不愧是日本的拉麵店啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

不過這家拉麵有一個我很愛的點，就是蔥花可以自己加到爽，後來真的被我整碗加滿滿的。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

第四天是本趟旅遊的重點行程，因為要去藏王纜車了！其實藏王纜車的行程可以在第三天或是第四天，完全是看氣象預報在決定的，有人說日本的氣象預報是準確的，所以我挑了氣象預報說會出太陽的日子，但是後來證實氣象果然還是參考就好，也沒有真的出太陽啦！若是要搭大眾運輸前往藏王纜車站，要先坐 JR 去藏王，然後再搭乘一個小時一班的接駁車，若是客滿了就得等下一班，我覺得這樣有點太麻煩，於是在前一晚又臨時租車，對我來說還是開車最方便，雖然金額是比較貴的，但是能省時間是最好的！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

到藏王看樹冰大概有兩種方式，第一種就是最常見的纜車，也是比較多人會選擇的方式，另外一種就是之前體驗過的搭紹去鏟雪車上去，可以先參考：藏王樹冰。難得一見的世界級美景，雪怪出沒請注意！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

這次去搭藏王纜車雖然沒有遇到藍天的景色，到最上面也真的是冷到不行，不過對我來說真是不錯的回憶，上一次搭雪車上去，有看到樹冰已經非常滿足了，這次把纜車路線補齊了，樹上都已經開始積雪了，不過還不算是雪怪，但是這樣的景色的確也是很美的！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

纜車到頂之後往外面走一小段路，看到地藏王的時候深深覺得真是太棒了！這次來的時間是 11 月底，有開始積雪了，不過積雪還不錯很多，據說積雪很多的時候，地藏王會只剩下一顆頭，而且氣溫勢必會更冷，所以此刻來的時間我覺得還算是可以。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

而且 11 月底的時候滑雪還沒有開放，所以人潮也不是很多，不然第一段纜車可能會有很多滑雪的旅客，那樣車廂就會比較壅擠。不過若是沒有下雪的時刻，也有機會前往日本東北藏王御釜，坦白說若是要各種景色都收藏的話，真的要來好幾回才可以。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

離開藏王之後還有時間，太早還車感覺有點浪費，於是決定加碼購物行程，其實去 OUTLET 本來就在我的規劃的行程當中，有時間就去、沒時間不去也不會怎麼樣，剛好也可以幫家人小朋友買買禮物。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

第四天晚上已經是在仙台的最後一晚，我唯一的遺憾就是沒有在仙台吃到燒肉，雖然說我不吃牛，這裡的燒肉都主打仙台牛舌，感覺吃豬肉似乎不過癮，但是不吃牛又何必去呢？心裡其實頗兩難的～最後決定加碼串燒宵夜，每天在飯店窗戶打開就可以看到的串鳥，在車站東口感覺比較冷清，沒想到走進去也是坐滿滿的人啊～現場等位子要花費必較多的時間，說就外帶回飯店囉！！！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

日本的串燒比較重口味，雖然不在店內品嘗，但是也很滿足啦！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

在仙台的最後一天早上，再度前往麵包超人博物館，這也是從車站東口走路就可以到達的地方，主要就是幫小朋友買些禮物，沒有要進去參觀。

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

還順口買了兩個麵包超人的麵包，最後放在行李箱裡面帶回台灣，隔天當小朋友的早餐，這個爸爸很有心吧！哈哈哈哈

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

結束之後還有些時間，去了 AER 的展望台看看風景，在出發之前有看人比較了 SS30 與 AER 展望台的差別，坦白說肯定是 SS30 比較舒適的，AER 的觀景台是有點半戶外的，若是冷冷冬夜看夜景的話應該不好受啊！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

不過 AER 大樓的景色更靠近仙台車站，有更市區的景色，所以若是想要好好欣賞仙台市高空景色，兩個觀景台都要跑一趟唷！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

接下來的行程就是吃吃吃，來這裡不能錯過的就是鯛きち，好吃的鯛魚燒一口氣又點了三種口味。最後還吃了中餐與大阪燒等等的，後面陸續再介紹了！

日北東北仙台四天五夜自由行行程大綱

之後就是搭乘電車從仙台車站到仙台機場，搭乘的方式其實很簡單，坦白說我也是直接用 Google 地圖的交通資訊來搭乘，到機場後就是最後一波採買，然後就結束這次行程^^。這篇只是簡易的紀錄這五天四夜的大綱，詳細內容會再趕快補給大家囉！

日本東北宮城仙台五天四夜自由行，吃喝玩樂行程大綱 相關文章

訪客留言

日本東北宮城仙台五天四夜自由行，吃喝玩樂行程大綱 參考資料

【2020 日本自由行】一篇搞定！新手必看の《 32 個日本行程&amp;住宿》(含地圖解析)
Top6人氣日本旅遊城市 東京、大阪、北海道、沖繩、京都、福岡等日本旅遊精選行程全攻略，日本自由行必備的高CP住宿、景點、美食、購物一次整理給你，不用再苦苦爬文了！AsiaYo幫你整理日本旅遊城市 分區精華景點介紹！點進各城市會有更詳細的日本自由行景點懶人包 ...
【仙台自由行】 - 1007【東北踏青趣】日本東北仙台自由行4 天(樂桃航空／1人成行／不可延回) - 燦星旅遊
2017年10月07日出發，【東北踏青趣】日本東北仙台自由行4 天(樂桃航空／1人成行／不可延回)。仙台旅遊、仙台自由行，首選燦星國際旅行社，我們提供豐富的仙台景點介紹、完整的仙台飯店住宿資訊及優惠的仙台機票，燦星包準讓您留下美好的回憶。到 ... ...
宮城.山形五日遊行程懶人包分享 仙台牛舌、山形櫻桃、上杉神社 ...
這次在炎夏中造訪了日本宮城縣的仙台及山形兩縣。 ... 百年和果子老店、東光酒造、藏王溫泉~五天四夜避暑清涼一夏消遙遊 ... 一起來看看還有那些好玩、好吃的地點吧 ... 如何規劃旅遊行程呢，交通是旅人最需克服的問題，尤其是東北地方的景點 ... 風靡日本的牛舌發源地，中餐就是來到伊達，這間也是很多人推薦的牛&nbsp;...
2018日本東北仙台青森函館自由行行程規劃 @ King Chen 旅遊札記(ikimasho travel notes) :: 痞客邦 ::
感謝讀者們支持與愛護，2019年版的開始在關西自助旅行這本自助旅行的書籍準備要開賣啦，如果書籍缺貨的話，請在有貨量的書店購買，因為每年新版書籍印製是限量的，假如缺貨而買不到書的讀者，King哥說聲抱歉了，請期待新版發行，再此祝福大家 ...
想去東北自助旅遊卻不知從何下手？各種疑難雜症懶人包看這篇！【行程篇】 | 樂吃購！日本
問題一：我該安排幾天的行程比較適合？怕去沒幾天會玩不到什麼耶 的確，如果想前進東北旅遊，沒有基本天數是不行的。一般來說會首先推薦去個五天四夜。 還記得我們在交通篇裡提到的「 東北地區鐵路周遊券（JR EAST PASS）」吧？
【日本東北仙台自由行】必去的10大推薦旅遊景點全攻略！| SeeingJapan
日本東北宮城縣仙台市自由行行程攻略，在此總結了必去的人氣推薦旅遊景點，介紹給大家。仙台是在東北地區中最大的城市，今次為大家介紹的便是10個去到了仙台必去的觀光景點！不論是喜愛大自然的你！喜歡遊樂場的你！喜愛小動物的你！喜愛美食 ... ...
【日本東北】仙台山形懶人包：秋遊五天四夜行程總覽～美食、住宿 ...
【日本東北】仙台山形懶人包：秋遊五天四夜行程總覽～美食、住宿、景點一次看。 ... 日本宮城縣仙台市青葉區中央1-1-1 JR仙台駅3F. 逛完仙台車站&nbsp;...
[仙台] 仙台・山形自由行五天四夜行程總覽：仙台朝市、秋保溫泉 ...
這篇記錄我們此行仙台山形五天四夜的自由行行程，想要玩仙台、山形的 ... 越鮮紅的越好吃，價格也越高～日本的水果就是花多少錢就能買到什麼&nbsp;...
【山形自由行】日本仙台、山形7日冬天行程銀山溫泉．藏王樹冰 ...
行程介紹: 平時去日本旅行很少選擇前往仙台、山形等東北地區。不過一步入冬天，就一定要到仙台、山形看超美雪景！最著名的景點要數山形藏王山&nbsp;...
【日本 仙台市】第一次到仙台就上手，好吃好玩，好想再去一次!! - 睡天使醒惡魔成長日誌
比起日本其它大都市，仙台算是非常迷你的，畢竟人口也才一百萬出頭。市中心鬧區非常集中明顯，一到了郊區，空氣立刻就變得不一樣，變得輕鬆自在。蠻適合長住漫遊的一個地方，下次有機會再來了!! ? 日本仙台、山形縣五天四夜行程：