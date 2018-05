大家透過電腦螢幕長時間的使用,螢幕的色彩表現很重要,螢幕色彩基本上都能有進階調整,不過我大多只調整亮度和色彩,其餘不太會亂動,因為覺得不知道怎麼調最好,而今天限時免費的工具 Vision Pro 還頗推薦大家安裝的,他和之前曾經介紹過的 Iris Pro Iris Mini Pro 是同一家的軟體,能讓大家能有更棒的螢幕色溫選擇,而 Vision Pro 的使用更加簡單,他給你不同的配色方案,顏色的變化不會像是色溫那麼明顯,不過色彩上會有亮度與鮮豔度的差異,有的配色的確是頗溫和的,比較適合長時間的使用電腦,不過若你是專業美術編輯,這個可能會讓你有色偏,在專業領域時請關閉這工具唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VISION PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 軟體安裝時就會進行第一次的設定,主要有三種模式可以選擇,請選擇「看清楚字母最少的那一行」,我相信大家的選擇不會是一樣的,這時候可以在旁邊開一些視窗或是網頁來感受顏色的變化,OK 之後就立刻生效囉!!!△ 從系統列找到 Vision Pro 的圖示點選右鍵選取 Activate Pro 來啟動軟體,其實不啟動就可以使用上一個步驟的功能了。△ 輸入剛剛所取得的序號。△ 註冊成功的訊息。△ 註冊過後可以有更進階的調整,到底怎麼調才對?就是讓字母顯示越不清楚越好,或許這就是適合你的最佳設定!這時候回頭繼續使用電腦,會有些些感覺不一樣了,就持續使用一陣子看看吧!電腦美工的設計師們,在設計時請記得將這功能關閉唷!安裝版:檔案大小:7.94 MB免安裝版:檔案大小:5.45 MB