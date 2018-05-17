大家透過電腦螢幕長時間的使用，螢幕的色彩表現很重要，螢幕色彩基本上都能有進階調整，不過我大多只調整亮度和色彩，其餘不太會亂動，因為覺得不知道怎麼調最好，而今天限時免費的工具 Vision Pro 還頗推薦大家安裝的，他和之前曾經介紹過的 Iris Pro 與 Iris Mini Pro 是同一家的軟體，能讓大家能有更棒的螢幕色溫選擇，而 Vision Pro 的使用更加簡單，他給你不同的配色方案，顏色的變化不會像是色溫那麼明顯，不過色彩上會有亮度與鮮豔度的差異，有的配色的確是頗溫和的，比較適合長時間的使用電腦，不過若你是專業美術編輯，這個可能會讓你有色偏，在專業領域時請關閉這工具唷！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-vision-pro-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。
△ 軟體安裝時就會進行第一次的設定，主要有三種模式可以選擇，請選擇「看清楚字母最少的那一行」，我相信大家的選擇不會是一樣的，這時候可以在旁邊開一些視窗或是網頁來感受顏色的變化，OK 之後就立刻生效囉！！！
△ 從系統列找到 Vision Pro 的圖示點選右鍵選取 Activate Pro 來啟動軟體，其實不啟動就可以使用上一個步驟的功能了。
△ 輸入剛剛所取得的序號。
△ 註冊成功的訊息。
△ 註冊過後可以有更進階的調整，到底怎麼調才對？就是讓字母顯示越不清楚越好，或許這就是適合你的最佳設定！這時候回頭繼續使用電腦，會有些些感覺不一樣了，就持續使用一陣子看看吧！電腦美工的設計師們，在設計時請記得將這功能關閉唷！
https://iristech.co/vision/
安裝版：
Vision Pro.exe（MediaFire下載）
Vision Pro.exe（Rapidgator下載）
Vision Pro.exe（YunFile下載）
檔案大小：7.94 MB
免安裝版：
Vision Pro.7z（MediaFire下載）
Vision Pro.7z（Rapidgator下載）
Vision Pro.7z（YunFile下載）
Vision Pro.7z（本站下載）
檔案大小：5.45 MB
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