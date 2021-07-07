Switch OLED

一直沒等到 Switch Pro 嗎？任天堂於 7/6 晚間悄悄推出全新主機 Switch OLED 版，採用 7 吋 OLED 螢幕，並且擁有全新配色 - 白色 ( 當然也有經典的紅藍配色 )，機身 LAN 網路插孔回歸、喇叭也升級了，目前任天堂官網指透漏了這些消息，至於是否有使用不同的處理器以及有哪些軟體或細節升級還不清楚，將於 10/8 正式上市，售價新台幣 10,480 元。

Switch OLED 新主機

這次發表了白色，簡約的風格很好融入家中的裝潢阿，可惜的是目前還沒有人發明白色的螢幕，不然應該會更好看~

Switch OLED 新主機

相較於現在的 Switch 螢幕只有 6.2 吋，新版 Switch OLED 有 7 吋大螢幕，不論是色彩、色域、亮度都更勝一籌。

Switch OLED 台灣價格

歸功於 OLED 螢幕，讓 Switch OLED 也能有窄邊框，讓屏佔比也更好一些。相較之下，現有 Switch 厚厚的螢幕邊框，看起來更加有前一代機種的既視感。

Switch OLED 新主機

此外，新一代 Switch 背後的支架也支援更多角度了，能夠適用於更多的使用情境。

Switch OLED 台灣上市時間

Joy-con 的部分倒是沒有特別說明有什麼更新，不過白色就是好看。

Switch OLED 螢幕

Switch OLED 版多了 LAN 有線網路孔，家裡沒有 WiFi 或需要更穩定穩路的朋友，以後可以直接插網路線遊玩。

Switch OLED 功能

喇叭的部分也升級啦，外出或攜帶 Switch OLED 的時候，可以聽到更大、更清楚的遊戲音效。Switch OLED 版將於 10/8 正式上市，售價為新台幣 10,480 元。

https://www.nintendo.co.jp/hardware/detail/switch-oled/index.html

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