kymko 2022 發表會

KYMCO 光陽於 2022/10/17 在台推出旗下全新 6 款電動機車，從輕巧的綠牌電動機車，到性能取向的電動機車都有，完全涵蓋了所有需求的民眾，車款包含：i-One Air (綠牌電動機車)、i-One Fly (市場上續航力最高的白牌電動機車)、S6 Pro 與 S7 Pro (市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車)、S6 Rex 與 S7 Rex (兼具陽剛動力與實用操駕)、Ionex S7R (性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車)。

KYMCO專注「最得我心」品牌理念

kymko年度記者發表會2022

KYMCO從服務面著手，以最暖心的換電理念，滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「Ionex 尊榮換電」專人到府換電服務，讓消費者不必外出，隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，讓 Ionex 換電站就在騎士的眼前；並首創便利換電站，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。

每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池

KYMCO 隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的 Ionex 換電服務，得到消費者換電滿意度九成的肯定，以及每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池的成績。

除此之外，KYMCO 積極於機車騎士常去的都會熱區，與郊外景點進行 Ionex 換電站的建置，只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。Ionex 今年將完成 2,000 個換電站，涵蓋超過 500 個熱門景點的路線。

無論是到府服務的「Ionex 尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過 99% 的「換電滿電率」，不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神，用「最暖心的換電理念」，落實 KYMCO 的品牌精神「最得我心」。

全新發表四大車系、六款電動機車

i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車

i-One Air

滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車 i-One Air，重量只有 79 公斤，座墊高只有 73.8 公分，是最輕巧最靈活的 i-One 綠牌電動機車。透過精心調教的平順動力輸出，專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air 比 100c.c. 油車還輕巧、比 100c.c. 油車還好騎，也比 100c.c. 油車還好停，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。

i-One Air 車重

此次 Ionex 推出的 i-One Air 綠牌電動機車雖然車身尺碼與 i-One 系列相同，但車輛成功從 88 公斤減重到 79 公斤 (不含電池)，同時座高也從 760mm 降到 738mm，成為當前市面上最輕巧靈活的電動機車。

i-One Air 顏色

雖然是綠牌功率的車款，但是在經過光陽精心動力調校後，單顆電池並使用輪轂馬達的 i-One Air，擁有 2000W 的最大輸出功率，以及最大扭力 74Nm 的數據，最高車速可達 50 公里，最大續航力可達 97 公里，搭配上專為女性設計的省力駐車中柱，讓身材嬌小的女性車主，也可輕鬆的停放車輛，更可滿足日常生活使用。

Ionex i-One Air 將提供兩種版本給消費者選擇，其中都會版建議售價 49,800 元，而 Keyless 版建議售價為 55,800 元

以台北市為例，建議售價為 49,800 元的 Ionex i-One Air 都會版，在扣掉政府補助後，最低僅需 25,000 元就可入主 Ionex i-One Air (Ionex 購車保養券 1,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。

換電版

i-One Air都會版

i-One Air Keyless

長寬高

1,795/700/1,100mm

1,795/700/1,100mm

軸距

1,285mm

1,285mm

座高

738mm

738mm

車重(不含電池)

79kg

79 kg

馬達形式

輪轂馬達

輪轂馬達

傳動方式

直接驅動

直接驅動

最大功率

2,000W

2,000W

最大扭力

74Nm

74Nm

後輪扭力

74Nm

74Nm

爬坡能力

18%10.2°）：22km/h

18%10.2°）：22km/h

最高車速

50km/h

50km/h

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh

50.82V/34.3Ah/1,743Wh

續航力

[email protected]定速30km/h

97km @定速30km/h

前輪尺寸

90/90-10

90/90-10

後輪尺寸

90/90-10

90/90-10

前煞車

碟煞，單向雙活塞

碟煞，單向雙活塞

後煞車

鼓煞

鼓煞

中控鎖

四合一

Keyless

頭燈

LED

LED

尾燈

LED

LED

方向燈

LED

LED

定位燈

LED

LED

儀表

LED

LED

USB充電

置物空間

3/4安全帽

3/4安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充　

建議售價

49,800

55,800

i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車，連續 180 公里免換電

i-One Fly 顏色

滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種 i-One Fly，擁有充沛的動力、現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊、更好的雙載乘坐性；搭配雙顆電池的設定、最高效能的動力技術，續航里程高達 180 公里。i-One Fly 是市場上續航力最高的白牌電動機車，也是消費者全新綠能出行的最佳選擇。

i-One Fly 續行

基於 i-One 車系的基礎架構下，除了提供現代感的造型、以及更舒適的加長坐墊之外，更運用側掛馬達，讓全車輸出最大功率來到 4200W、最大扭力 17Nm 的動力，最重要的是續航力達到驚人的 180 公里，也讓 i-One Fly 成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車，對於每天長途跨區通勤上學，或經常長距離騎乘的外送業者，i-One Fly 就是您的最佳選擇！

Ionex i-One Fly 同樣推出兩種版本，都會版建議售價為 65,800 元，而 Keyless 版建議售價則為 69,800 元

Ionex i-One Fly 都會版建議售價為 65,800 元，以台北市為例，在扣掉政府補助後最低僅需 40,000 元即可入主，絕對是車主日常通勤生活的好夥伴 (Ionex 購車保養券 2,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。

換電版

i-One Fly都會版

i-One Fly Keyless

長寬高

1,795/700/1,100mm

1,795/700/1,100mm

軸距

1,270mm

1,270mm

座高

760mm

760mm

車重(不含電池)

90kg

90kg

馬達形式

側掛馬達

側掛馬達

傳動方式

直接驅動

直接驅動

最大功率

4,200W

4,200W

最大扭力

17Nm

17Nm

後輪扭力

147.9Nm

147.9Nm

爬坡能力

18%10.2°）：40.3km/h

18%10.2°）：40.3km/h

最高車速

74km/h

74m/h

0~50km/h加速度

5.9

5.9

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

續航力

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

前輪尺寸

90/90-12

90/90-12

後輪尺寸

110/70-12

110/70-12

前煞車

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

後煞車

鼓煞

鼓煞

中控鎖

四合一

Keyless

頭燈

LED

LED

尾燈

LED

LED

方向燈

LED

LED

定位燈

LED

LED

儀表

LED

LED

USB充電

置物空間

3/4安全帽

3/4安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充

建議售價

65,800

69,800

S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車

S6 Pro S7 Pro

Pro 商用系列 S6 Pro 與 S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。

Kymko S7 Pro 價格

Pro 商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，讓各行各業有經常載物需求的騎士，也能安心加入 Ionex 推動綠能的行列，享受電動車所帶來的美好生活。

Rex 暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車

S6 Rex 與 S7 Rex

Rex 暴龍系列 S6 Rex 與 S7 Rex 是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex 暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備，與輕鬆入手的價格，讓騎士們在都會叢林裡大展身手，享受綠能大動力所帶來的快意騎乘感受。

Ionex S 恆溫動力輸出技術

另外，為滿足都會騎士對更高動力性能的需求，Ionex 進一步升級以性能取向的 Ionex S 車系，在導入 KYMCO 大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S 車系的極限大幅度的提昇。

換電版

S7Rex

S7 Keyless

S7 ABS

長寬高

1,810/690/1,115mm

1,810/690/1,115mm

1,810/690/1,115mm

軸距

1,280mm

1,280mm

1,280mm

座高

770mm

770mm

770mm

車重(不含電池)

99kg

96kg

97kg

馬達形式

中置馬達

中置馬達

中置馬達

傳動方式

鍊條傳動

鍊條傳動

鍊條傳動

最大功率

7,600W

7,600W

7,600W

最大扭力

25.2Nm

25.2Nm

25.2Nm

後輪扭力

215Nm

215Nm

215Nm

爬坡能力

30%16.7°）：46km/h

30%16.7°）：46km/h

30%16.7°）：46km/h

最高車速

95km/h

95km/h

95km/h

0~50km/h加速度

3.5

3.5

3.5

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

續航力

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

前輪尺寸

110/70-13

110/70-13

110/70-13

後輪尺寸

120/70-12

120/70-12

120/70-12

前煞車

碟煞，單向三活塞

碟煞，單向三活塞

碟煞，單向活塞

後煞車

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

煞車系統

CBS

CBS

ABS

中控鎖

Keyless

Keyless

Keyless

頭燈

雙投射式LED

矩陣式投射LED

矩陣式投射LED

尾燈

LED

LED

LED

方向燈

LED

LED

LED

日行燈（DRL

LED

LED

儀表

LCD

LED

LED

USB充電

(QC 3.0)

(QC 3.0)

(QC 3.0)

置物空間

24L，一頂全罩安全帽

24L，一頂全罩安全帽

24L，一頂全罩安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充

有，強度可調

有，強度可調

有，強度可調

緊急煞車警示燈 (EBS)

智慧警示燈系統

建議售價

84,800

89,800

97,800

充電版

S6Rex

S7Rex

長寬高

1,770/690/1,090mm

1,810/690/1,115mm

軸距

1,275mm

1,280mm

座高

750mm

770mm

車重(不含電池)

101.5kg

102kg

馬達形式

中置馬達

中置馬達

傳動方式

鍊條傳動

鍊條傳動

最大功率

7,000W

7,600W

最大扭力

25.2Nm

25.2Nm

後輪扭力

215Nm

215Nm

爬坡能力

30%16.7°）：43km/h

30%16.7°）：46km/h

最高車速

92km/h

95km/h

0~50km/h加速度

3.9

3.5

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

續航力

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

充電規格

CNS公規高壓充電接頭

CNS公規高壓充電接頭

充電時間

5hr

5hr

前輪尺寸

110/70-12

110/70-13

後輪尺寸

110/70-12

120/70-12

前煞車

碟煞，單向雙活塞

碟煞，單向三活塞

後煞車

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

煞車系統

CBS

中控鎖

四合一

Keyless

頭燈

雙投射式LED

雙投射式LED

尾燈

LED

LED

方向燈

LED

LED

日行燈（DRL

儀表

LCD

LCD

USB充電

(QC 3.0)

置物空間

24L，一頂全罩安全帽

24L，一頂全罩安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充

有，強度可調

有，強度可調

緊急煞車警示燈 (EBS)

智慧警示燈系統

建議售價

76,800

84,800

Ionex S6：

Ionex S6

以全能座駕為訴求，擁有 6.5kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 4.2 秒，極速達到 88 公里。

Ionex S6 極速

在全新動力升級之後，S6 擁有 7.0kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.9 秒，極速達到 92 公里。S6 以 Ionex S 車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。

換電版

S6Rex

S6

長寬高

1,770/690/1,090mm

1,770/690/1,090mm

軸距

1,275mm

1,275mm

座高

750mm

750mm

車重(不含電池)

98.5kg

96kg

馬達形式

中置馬達

中置馬達

傳動方式

鍊條傳動

鍊條傳動

最大功率

7,000W

7,000W

最大扭力

25.2Nm

25.2Nm

後輪扭力

215Nm

215Nm

爬坡能力

30%16.7°）：43km/h

30%16.7°）：43km/h

最高車速

92km/h

92km/h

0~50km/h加速度

3.9

3.9

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

續航力

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

前輪尺寸

110/70-12

110/70-12

後輪尺寸

110/70-12

110/70-12

前煞車

碟煞，單向雙活塞

碟煞，單向雙活塞

後煞車

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

中控鎖

四合一

四合一

頭燈

雙投射式LED

矩陣式投射LED

尾燈

LED

LED

方向燈

LED

LED

日行燈（DRL

LED

儀表

LCD

LED

USB充電

置物空間

24L，一頂全罩安全帽

24L，一頂全罩安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充

有，強度可調

有，強度可調

緊急煞車警示燈 (EBS)

智慧警示燈系統

建議售價

76,800

82,800

Ionex S7：

Ionex S7 極速

以運動街跑為訴求，擁有 7.2kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.7 秒，極速達到 92 公里。

Ionex S7 極速

在全新動力升級之後，S7 擁有 7.6kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.5 秒，極速達到 95 公里。S7 以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。

Ionex S7R：

Ionex S7R 極速

以城市鋼砲為訴求，配備 ETS 兩檔自動變速，是 Ionex 電動機車的旗艦機種。

Ionex S7R 極速

在全新動力升級之後，S7R 的馬力大幅推升到 8.3kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里只需要 3.3 秒，極速更提升到時速 98 公里。以 KYMCO 最先進的造車實力與電動車技術，將 S7R 的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。

換電版

S7R Keyless

S7R ABS

長寬高

1,810/690/1,115mm

1,810/690/1,115mm

軸距

1,280mm

1,280mm

座高

770mm

770mm

車重(不含電池)

100kg

101kg

馬達形式

中置馬達

中置馬達

變速系統

ETS自動變速

ETS自動變速

傳動方式

鍊條傳動

鍊條傳動

最大功率

8,300W

8,300W

最大扭力

25.2Nm

25.2Nm

後輪扭力

265Nm

265Nm

爬坡能力

30%16.7°）：47km/h

30%16.7°）：47km/h

最高車速

98km/h

98km/h

0~50km/h加速度

3.3

3.3

電池容量

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2

續航力

[email protected]定速30km/h

[email protected]定速30km/h

前輪尺寸

110/70-13

110/70-13

後輪尺寸

120/70-12

120/70-12

前煞車

碟煞，單向三活塞

碟煞，單向雙活塞

後煞車

碟煞，單向單活塞

碟煞，單向單活塞

煞車系統

CBS

ABS

中控鎖

Keyless

Keyless

頭燈

矩陣式投射LED

矩陣式投射LED

尾燈

LED

LED

方向燈

LED

LED

日行燈（DRL

LED

LED

儀表

LED

LED

USB充電

(QC 3.0)

(QC 3.0)

置物空間

24L，一頂全罩安全帽

24L，一頂全罩安全帽

主腳架

省力主腳架

省力主腳架

倒車

電能回充

有，強度可調

有，強度可調

緊急煞車警示燈 (EBS)

智慧警示燈系統

建議售價

100,800

108,800

建議售價(特仕版)

102,800

110,800

Ionex 從人性出發的電車哲學，引領 KYMCO 走在電動機車發展史上的最前線，以最暖心的換電理念，全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待；以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。

多重購車優惠 分期 0 利率再加碼

為歡慶 Ionex i-One 車系所推出的兩種全新車款，Ionex 光陽電動車宣布即日起至 12 月 31 日止，將提供多重優惠給所有新車主！消費者只要購買 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 任一車款，分期 0 利率與購車保養券二擇一的專屬優惠。

若消費者選擇分期 0 利率優惠方案，則是 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 兩款皆擁有 12、24、30 期分期 0 利率 (30 期為花旗銀行獨家)。

若消費者選擇購車保養券優惠，入主 Ionex i-One Air 車款可獲得 1,000 元購車保養券、入主 Ionex i-One Fly 車款可獲得 2,000 元購車保養券。

此外，若消費者購入 Ionex i-One Air，Ionex 光陽電動車再加贈 12 個月免費騎到飽、若消費者購入 Ionex i-One Fly 再加贈保溫袋 (市價 610 元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費 799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有，Ionex 就是要讓所有車主都能安心、放心，全心擁抱綠能！

https://www.kymco.com.tw/

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騎出新潮流！2022 台灣電動機車品牌、熱門車款推薦10選
2021年12月4日 — Gogoro Viva Mix belt 規格 · 長x寬x高(不含後照鏡)：1,770 x 725 x 1,093 mm · 軸距：1,235 mm · 座高：745 mm · 重量：94 kg · 重量(含電池)：112 kg · 置物 ...
祭優惠、拚服務！光陽Ionex 九月重回市占亞軍 - Yahoo奇摩新聞
1 天前 — 光陽不僅用心佈局大型電動重機發展，2022 年在台灣的電動車事業也迎來捷報。 ... 全面進化發表會，光陽集團董事長柯勝峯提到將先以奪下台灣電動車市場 ...
車訊｜平價光陽電動車！2022 KYMCO Ionex S6發表 - HYMMOTO.TW ...
你在尋找便宜適合通勤的電動機車嗎？光陽電動車Ionex推出了與旗下運動電車S7共用平台的全新車款S6，以都會移動為設計宗旨，搭配12吋輪圈，降低車身座高至750mm更適合家人一起使用，且同時具備充電版與換電版兩種車型，搭配補助最低入手價只要48,900元，接下來就來看看車款規格吧！
除了Gogoro還有這些選擇！電動機車優缺點／月費／品牌分析！
電動機車推薦來啦！想買電動機車除了gogoro之外還有哪些選擇？電動機車月費／免月租方案為何？本篇整理YAMAHA、PGO、光陽等熱門電動機車品牌，分析電動機車優缺點及 ...
光陽推6款機車 全面布局電動新時代 - 財經新聞 - PChome Online 新聞
財經. 2022-10-17 17:17:40 中央社記者韓婷婷台北17日電. 光陽推6款機車 全面布局電動新時代. 迎接電動新時代，KYMCO光陽工業今天一口氣推出4車系6車款，董事長柯勝 (峰)表示，今年晶片短缺讓經營環境相當困難，不過預期第4季有機會逐步舒緩，搭配多款新車上市 ...
Kymco董事長出席2022智慧城市展前記者會Ionex車能網將能反 ...
2022年3月17日 — 光陽機車推出Ionex 3.0，積極拓展電動機車。而順應這股運具電動化的潮流，目前已有多個縣市已公布電動機車補助方案，包括台北、新北 ...