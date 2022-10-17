KYMCO 光陽於 2022/10/17 在台推出旗下全新 6 款電動機車，從輕巧的綠牌電動機車，到性能取向的電動機車都有，完全涵蓋了所有需求的民眾，車款包含：i-One Air (綠牌電動機車)、i-One Fly (市場上續航力最高的白牌電動機車)、S6 Pro 與 S7 Pro (市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車)、S6 Rex 與 S7 Rex (兼具陽剛動力與實用操駕)、Ionex S7R (性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車)。

KYMCO專注「最得我心」品牌理念

KYMCO從服務面著手，以最暖心的換電理念，滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「 Ionex 尊榮換電 」專人到府換電服務，讓消費者不必外出，隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，讓 Ionex 換電站就在騎士的眼前；並首創 便利換電站 ，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。

每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池

KYMCO 隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的 Ionex 換電服務，得到消費者換電滿意度九成的肯定，以及每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池的成績。

除此之外，KYMCO 積極於機車騎士常去的都會熱區，與郊外景點進行 Ionex 換電站的建置，只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。Ionex 今年將完成 2,000 個換電站，涵蓋超過 500 個熱門景點的路線。

無論是到府服務的「Ionex 尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過 99% 的「換電滿電率」，不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神，用「最暖心的換電理念」，落實 KYMCO 的品牌精神「最得我心」。

全新發表四大車系、六款電動機車

i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車

滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車 i-One Air，重量只有 79 公斤，座墊高只有 73.8 公分，是最輕巧最靈活的 i-One 綠牌電動機車。透過精心調教的平順動力輸出，專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air 比 100c.c. 油車還輕巧、比 100c.c. 油車還好騎，也比 100c.c. 油車還好停，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。

此次 Ionex 推出的 i-One Air 綠牌電動機車雖然車身尺碼與 i-One 系列相同，但車輛成功從 88 公斤減重到 79 公斤 (不含電池)，同時座高也從 760mm 降到 738mm，成為當前市面上最輕巧靈活的電動機車。

雖然是綠牌功率的車款，但是在經過光陽精心動力調校後，單顆電池並使用輪轂馬達的 i-One Air，擁有 2000W 的最大輸出功率，以及最大扭力 74Nm 的數據，最高車速可達 50 公里，最大續航力可達 97 公里，搭配上專為女性設計的省力駐車中柱，讓身材嬌小的女性車主，也可輕鬆的停放車輛，更可滿足日常生活使用。

Ionex i-One Air 將提供兩種版本給消費者選擇，其中 都會版建議售價 49,800 元，而 Keyless 版建議售價為 55,800 元 。

以台北市為例，建議售價為 49,800 元的 Ionex i-One Air 都會版，在扣掉政府補助後， 最低僅需 25,000 元就可入主 Ionex i-One Air (Ionex 購車保養券 1,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。

換電版 i-One Air都會版 i-One Air Keyless 長寬高 1,795/700/1,100mm 1,795/700/1,100mm 軸距 1,285mm 1,285mm 座高 738mm 738mm 車重(不含電池) 79kg 79 kg 馬達形式 輪轂馬達 輪轂馬達 傳動方式 直接驅動 直接驅動 最大功率 2,000W 2,000W 最大扭力 74Nm 74Nm 後輪扭力 74Nm 74Nm 爬坡能力 18%（10.2°）：22km/h 18%（10.2°）：22km/h 最高車速 50km/h 50km/h 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh 50.82V/34.3Ah/1,743Wh 續航力 約[email protected]定速30km/h 約97km @定速30km/h 前輪尺寸 90/90-10 90/90-10 後輪尺寸 90/90-10 90/90-10 前煞車 碟煞，單向雙活塞 碟煞，單向雙活塞 後煞車 鼓煞 鼓煞 中控鎖 四合一 Keyless 頭燈 LED LED 尾燈 LED LED 方向燈 LED LED 定位燈 LED LED 儀表 LED LED USB充電 有 有 置物空間 3/4安全帽 3/4安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 有 有 電能回充 有 有 建議售價 49,800 55,800

i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車，連續 180 公里免換電

滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種 i-One Fly，擁有充沛的動力、現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊、更好的雙載乘坐性；搭配雙顆電池的設定、最高效能的動力技術，續航里程高達 180 公里。i-One Fly 是市場上續航力最高的白牌電動機車，也是消費者全新綠能出行的最佳選擇。

基於 i-One 車系的基礎架構下，除了提供現代感的造型、以及更舒適的加長坐墊之外，更運用側掛馬達，讓全車輸出最大功率來到 4200W、最大扭力 17Nm 的動力，最重要的是續航力達到驚人的 180 公里，也讓 i-One Fly 成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車，對於每天長途跨區通勤上學，或經常長距離騎乘的外送業者，i-One Fly 就是您的最佳選擇！

Ionex i-One Fly 同樣推出兩種版本， 都會版建議售價為 65,800 元，而 Keyless 版建議售價則為 69,800 元 。

Ionex i-One Fly 都會版建議售價為 65,800 元，以台北市為例，在 扣掉政府補助後最低僅需 40,000 元即可入主 ，絕對是車主日常通勤生活的好夥伴 (Ionex 購車保養券 2,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。

換電版 i-One Fly都會版 i-One Fly Keyless 長寬高 1,795/700/1,100mm 1,795/700/1,100mm 軸距 1,270mm 1,270mm 座高 760mm 760mm 車重(不含電池) 90kg 90kg 馬達形式 側掛馬達 側掛馬達 傳動方式 直接驅動 直接驅動 最大功率 4,200W 4,200W 最大扭力 17Nm 17Nm 後輪扭力 147.9Nm 147.9Nm 爬坡能力 18%（10.2°）：40.3km/h 18%（10.2°）：40.3km/h 最高車速 74km/h 74m/h 0~50km/h加速度 5.9秒 5.9秒 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 續航力 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 前輪尺寸 90/90-12 90/90-12 後輪尺寸 110/70-12 110/70-12 前煞車 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 後煞車 鼓煞 鼓煞 中控鎖 四合一 Keyless 頭燈 LED LED 尾燈 LED LED 方向燈 LED LED 定位燈 LED LED 儀表 LED LED USB充電 有 有 置物空間 3/4安全帽 3/4安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 有 有 電能回充 有 有 建議售價 65,800 69,800

S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車

Pro 商用系列 S6 Pro 與 S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。

Pro 商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，讓各行各業有經常載物需求的騎士，也能安心加入 Ionex 推動綠能的行列，享受電動車所帶來的美好生活。

Rex 暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車

Rex 暴龍系列 S6 Rex 與 S7 Rex 是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex 暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備，與輕鬆入手的價格，讓騎士們在都會叢林裡大展身手，享受綠能大動力所帶來的快意騎乘感受。

另外，為滿足都會騎士對更高動力性能的需求，Ionex 進一步升級以性能取向的 Ionex S 車系，在導入 KYMCO 大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S 車系的極限大幅度的提昇。

換電版 S7Rex S7 Keyless S7 ABS 長寬高 1,810/690/1,115mm 1,810/690/1,115mm 1,810/690/1,115mm 軸距 1,280mm 1,280mm 1,280mm 座高 770mm 770mm 770mm 車重(不含電池) 99kg 96kg 97kg 馬達形式 中置馬達 中置馬達 中置馬達 傳動方式 鍊條傳動 鍊條傳動 鍊條傳動 最大功率 7,600W 7,600W 7,600W 最大扭力 25.2Nm 25.2Nm 25.2Nm 後輪扭力 215Nm 215Nm 215Nm 爬坡能力 30%（16.7°）：46km/h 30%（16.7°）：46km/h 30%（16.7°）：46km/h 最高車速 95km/h 95km/h 95km/h 0~50km/h加速度 3.5秒 3.5秒 3.5秒 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 續航力 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 前輪尺寸 110/70-13 110/70-13 110/70-13 後輪尺寸 120/70-12 120/70-12 120/70-12 前煞車 碟煞，單向三活塞 碟煞，單向三活塞 碟煞，單向雙活塞 後煞車 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 煞車系統 CBS CBS ABS 中控鎖 Keyless Keyless Keyless 頭燈 雙投射式LED 矩陣式投射LED 矩陣式投射LED 尾燈 LED LED LED 方向燈 LED LED LED 日行燈（DRL） 無 LED LED 儀表 LCD LED LED USB充電 有 (QC 3.0) 有 (QC 3.0) 有 (QC 3.0) 置物空間 24L，一頂全罩安全帽 24L，一頂全罩安全帽 24L，一頂全罩安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 有 有 有 電能回充 有，強度可調 有，強度可調 有，強度可調 緊急煞車警示燈 (EBS) 無 有 有 智慧警示燈系統 無 有 有 建議售價 84,800 89,800 97,800

充電版 S6Rex S7Rex 長寬高 1,770/690/1,090mm 1,810/690/1,115mm 軸距 1,275mm 1,280mm 座高 750mm 770mm 車重(不含電池) 101.5kg 102kg 馬達形式 中置馬達 中置馬達 傳動方式 鍊條傳動 鍊條傳動 最大功率 7,000W 7,600W 最大扭力 25.2Nm 25.2Nm 後輪扭力 215Nm 215Nm 爬坡能力 30%（16.7°）：43km/h 30%（16.7°）：46km/h 最高車速 92km/h 95km/h 0~50km/h加速度 3.9秒 3.5秒 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 續航力 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 充電規格 CNS公規高壓充電接頭 CNS公規高壓充電接頭 充電時間 5hr 5hr 前輪尺寸 110/70-12 110/70-13 後輪尺寸 110/70-12 120/70-12 前煞車 碟煞，單向雙活塞 碟煞，單向三活塞 後煞車 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 煞車系統 無 CBS 中控鎖 四合一 Keyless 頭燈 雙投射式LED 雙投射式LED 尾燈 LED LED 方向燈 LED LED 日行燈（DRL） 無 無 儀表 LCD LCD USB充電 有 有 (QC 3.0) 置物空間 24L，一頂全罩安全帽 24L，一頂全罩安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 有 有 電能回充 有，強度可調 有，強度可調 緊急煞車警示燈 (EBS) 無 無 智慧警示燈系統 無 無 建議售價 76,800 84,800

Ionex S6：

以全能座駕為訴求，擁有 6.5kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 4.2 秒，極速達到 88 公里。

在全新動力升級之後，S6 擁有 7.0kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.9 秒，極速達到 92 公里。S6 以 Ionex S 車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。

換電版 S6Rex S6 長寬高 1,770/690/1,090mm 1,770/690/1,090mm 軸距 1,275mm 1,275mm 座高 750mm 750mm 車重(不含電池) 98.5kg 96kg 馬達形式 中置馬達 中置馬達 傳動方式 鍊條傳動 鍊條傳動 最大功率 7,000W 7,000W 最大扭力 25.2Nm 25.2Nm 後輪扭力 215Nm 215Nm 爬坡能力 30%（16.7°）：43km/h 30%（16.7°）：43km/h 最高車速 92km/h 92km/h 0~50km/h加速度 3.9秒 3.9秒 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 續航力 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 前輪尺寸 110/70-12 110/70-12 後輪尺寸 110/70-12 110/70-12 前煞車 碟煞，單向雙活塞 碟煞，單向雙活塞 後煞車 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 中控鎖 四合一 四合一 頭燈 雙投射式LED 矩陣式投射LED 尾燈 LED LED 方向燈 LED LED 日行燈（DRL） 無 LED 儀表 LCD LED USB充電 有 有 置物空間 24L，一頂全罩安全帽 24L，一頂全罩安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 有 有 電能回充 有，強度可調 有，強度可調 緊急煞車警示燈 (EBS) 無 有 智慧警示燈系統 無 有 建議售價 76,800 82,800

Ionex S7：

以運動街跑為訴求，擁有 7.2kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.7 秒，極速達到 92 公里。

在全新動力升級之後，S7 擁有 7.6kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.5 秒，極速達到 95 公里。S7 以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。

Ionex S7R：

以城市鋼砲為訴求，配備 ETS 兩檔自動變速，是 Ionex 電動機車的旗艦機種。

在全新動力升級之後，S7R 的馬力大幅推升到 8.3kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里只需要 3.3 秒，極速更提升到時速 98 公里。以 KYMCO 最先進的造車實力與電動車技術，將 S7R 的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。

換電版 S7R Keyless S7R ABS 長寬高 1,810/690/1,115mm 1,810/690/1,115mm 軸距 1,280mm 1,280mm 座高 770mm 770mm 車重(不含電池) 100kg 101kg 馬達形式 中置馬達 中置馬達 變速系統 ETS兩檔自動變速 ETS兩檔自動變速 傳動方式 鍊條傳動 鍊條傳動 最大功率 8,300W 8,300W 最大扭力 25.2Nm 25.2Nm 後輪扭力 265Nm 265Nm 爬坡能力 30%（16.7°）：47km/h 30%（16.7°）：47km/h 最高車速 98km/h 98km/h 0~50km/h加速度 3.3秒 3.3秒 電池容量 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 續航力 約[email protected]定速30km/h 約[email protected]定速30km/h 前輪尺寸 110/70-13 110/70-13 後輪尺寸 120/70-12 120/70-12 前煞車 碟煞，單向三活塞 碟煞，單向雙活塞 後煞車 碟煞，單向單活塞 碟煞，單向單活塞 煞車系統 CBS ABS 中控鎖 Keyless Keyless 頭燈 矩陣式投射LED 矩陣式投射LED 尾燈 LED LED 方向燈 LED LED 日行燈（DRL） LED LED 儀表 LED LED USB充電 有 (QC 3.0) 有 (QC 3.0) 置物空間 24L，一頂全罩安全帽 24L，一頂全罩安全帽 主腳架 省力主腳架 省力主腳架 倒車 無 無 電能回充 有，強度可調 有，強度可調 緊急煞車警示燈 (EBS) 有 有 智慧警示燈系統 有 有 建議售價 100,800 108,800 建議售價(特仕版) 102,800 110,800

Ionex 從人性出發的電車哲學，引領 KYMCO 走在電動機車發展史上的最前線，以最暖心的換電理念，全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待；以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。

多重購車優惠 分期 0 利率再加碼

為歡慶 Ionex i-One 車系所推出的兩種全新車款，Ionex 光陽電動車宣布即日起至 12 月 31 日止，將提供多重優惠給所有新車主！消費者只要購買 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 任一車款，分期 0 利率與購車保養券二擇一的專屬優惠。

若消費者選擇分期 0 利率優惠方案，則是 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 兩款皆擁有 12、24、30 期分期 0 利率 (30 期為花旗銀行獨家)。

若消費者選擇購車保養券優惠，入主 Ionex i-One Air 車款可獲得 1,000 元購車保養券、入主 Ionex i-One Fly 車款可獲得 2,000 元購車保養券。

此外，若消費者購入 Ionex i-One Air，Ionex 光陽電動車再加贈 12 個月免費騎到飽、若消費者購入 Ionex i-One Fly 再加贈保溫袋 (市價 610 元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費 799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有，Ionex 就是要讓所有車主都能安心、放心，全心擁抱綠能！

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