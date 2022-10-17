KYMCO 光陽於 2022/10/17 在台推出旗下全新 6 款電動機車，從輕巧的綠牌電動機車，到性能取向的電動機車都有，完全涵蓋了所有需求的民眾，車款包含：i-One Air (綠牌電動機車)、i-One Fly (市場上續航力最高的白牌電動機車)、S6 Pro 與 S7 Pro (市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車)、S6 Rex 與 S7 Rex (兼具陽剛動力與實用操駕)、Ionex S7R (性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車)。
KYMCO專注「最得我心」品牌理念
KYMCO從服務面著手，以最暖心的換電理念，滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「Ionex 尊榮換電」專人到府換電服務，讓消費者不必外出，隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，讓 Ionex 換電站就在騎士的眼前；並首創便利換電站，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。
每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池
KYMCO 隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的 Ionex 換電服務，得到消費者換電滿意度九成的肯定，以及每 100 次換電就有 99 次以上是滿電電池的成績。
除此之外，KYMCO 積極於機車騎士常去的都會熱區，與郊外景點進行 Ionex 換電站的建置，只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。Ionex 今年將完成 2,000 個換電站，涵蓋超過 500 個熱門景點的路線。
無論是到府服務的「Ionex 尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過 99% 的「換電滿電率」，不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神，用「最暖心的換電理念」，落實 KYMCO 的品牌精神「最得我心」。
全新發表四大車系、六款電動機車
i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車
滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車 i-One Air，重量只有 79 公斤，座墊高只有 73.8 公分，是最輕巧最靈活的 i-One 綠牌電動機車。透過精心調教的平順動力輸出，專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air 比 100c.c. 油車還輕巧、比 100c.c. 油車還好騎，也比 100c.c. 油車還好停，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。
此次 Ionex 推出的 i-One Air 綠牌電動機車雖然車身尺碼與 i-One 系列相同，但車輛成功從 88 公斤減重到 79 公斤 (不含電池)，同時座高也從 760mm 降到 738mm，成為當前市面上最輕巧靈活的電動機車。
雖然是綠牌功率的車款，但是在經過光陽精心動力調校後，單顆電池並使用輪轂馬達的 i-One Air，擁有 2000W 的最大輸出功率，以及最大扭力 74Nm 的數據，最高車速可達 50 公里，最大續航力可達 97 公里，搭配上專為女性設計的省力駐車中柱，讓身材嬌小的女性車主，也可輕鬆的停放車輛，更可滿足日常生活使用。
Ionex i-One Air 將提供兩種版本給消費者選擇，其中都會版建議售價 49,800 元，而 Keyless 版建議售價為 55,800 元。
以台北市為例，建議售價為 49,800 元的 Ionex i-One Air 都會版，在扣掉政府補助後，最低僅需 25,000 元就可入主 Ionex i-One Air (Ionex 購車保養券 1,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。
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換電版
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i-One Air都會版
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i-One Air Keyless
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長寬高
|
1,795/700/1,100mm
|
1,795/700/1,100mm
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軸距
|
1,285mm
|
1,285mm
|
座高
|
738mm
|
738mm
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車重(不含電池)
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79kg
|
79 kg
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馬達形式
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輪轂馬達
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輪轂馬達
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傳動方式
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直接驅動
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直接驅動
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最大功率
|
2,000W
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2,000W
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最大扭力
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74Nm
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74Nm
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後輪扭力
|
74Nm
|
74Nm
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爬坡能力
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18%（10.2°）：22km/h
|
18%（10.2°）：22km/h
|
最高車速
|
50km/h
|
50km/h
|
電池容量
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50.82V/34.3Ah/1,743Wh
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh
|
續航力
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約[email protected]定速30km/h
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約97km @定速30km/h
|
前輪尺寸
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90/90-10
|
90/90-10
|
後輪尺寸
|
90/90-10
|
90/90-10
|
前煞車
|
碟煞，單向雙活塞
|
碟煞，單向雙活塞
|
後煞車
|
鼓煞
|
鼓煞
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中控鎖
|
四合一
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Keyless
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頭燈
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LED
|
LED
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尾燈
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LED
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LED
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方向燈
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LED
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LED
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定位燈
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LED
|
LED
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儀表
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LED
|
LED
|
USB充電
|
有
|
有
|
置物空間
|
3/4安全帽
|
3/4安全帽
|
主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
倒車
|
有
|
有
|
電能回充
|
有
|
有
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建議售價
|
49,800
|
55,800
i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車，連續 180 公里免換電
滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種 i-One Fly，擁有充沛的動力、現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊、更好的雙載乘坐性；搭配雙顆電池的設定、最高效能的動力技術，續航里程高達 180 公里。i-One Fly 是市場上續航力最高的白牌電動機車，也是消費者全新綠能出行的最佳選擇。
基於 i-One 車系的基礎架構下，除了提供現代感的造型、以及更舒適的加長坐墊之外，更運用側掛馬達，讓全車輸出最大功率來到 4200W、最大扭力 17Nm 的動力，最重要的是續航力達到驚人的 180 公里，也讓 i-One Fly 成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車，對於每天長途跨區通勤上學，或經常長距離騎乘的外送業者，i-One Fly 就是您的最佳選擇！
Ionex i-One Fly 同樣推出兩種版本，都會版建議售價為 65,800 元，而 Keyless 版建議售價則為 69,800 元。
Ionex i-One Fly 都會版建議售價為 65,800 元，以台北市為例，在扣掉政府補助後最低僅需 40,000 元即可入主，絕對是車主日常通勤生活的好夥伴 (Ionex 購車保養券 2,000 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,800 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元)。
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換電版
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i-One Fly都會版
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i-One Fly Keyless
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長寬高
|
1,795/700/1,100mm
|
1,795/700/1,100mm
|
軸距
|
1,270mm
|
1,270mm
|
座高
|
760mm
|
760mm
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車重(不含電池)
|
90kg
|
90kg
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馬達形式
|
側掛馬達
|
側掛馬達
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傳動方式
|
直接驅動
|
直接驅動
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最大功率
|
4,200W
|
4,200W
|
最大扭力
|
17Nm
|
17Nm
|
後輪扭力
|
147.9Nm
|
147.9Nm
|
爬坡能力
|
18%（10.2°）：40.3km/h
|
18%（10.2°）：40.3km/h
|
最高車速
|
74km/h
|
74m/h
|
0~50km/h加速度
|
5.9秒
|
5.9秒
|
電池容量
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
續航力
|
約[email protected]定速30km/h
|
約[email protected]定速30km/h
|
前輪尺寸
|
90/90-12
|
90/90-12
|
後輪尺寸
|
110/70-12
|
110/70-12
|
前煞車
|
碟煞，單向單活塞
|
碟煞，單向單活塞
|
後煞車
|
鼓煞
|
鼓煞
|
中控鎖
|
四合一
|
Keyless
|
頭燈
|
LED
|
LED
|
尾燈
|
LED
|
LED
|
方向燈
|
LED
|
LED
|
定位燈
|
LED
|
LED
|
儀表
|
LED
|
LED
|
USB充電
|
有
|
有
|
置物空間
|
3/4安全帽
|
3/4安全帽
|
主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
倒車
|
有
|
有
|
電能回充
|
有
|
有
|
建議售價
|
65,800
|
69,800
S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車
Pro 商用系列 S6 Pro 與 S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。
Pro 商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，讓各行各業有經常載物需求的騎士，也能安心加入 Ionex 推動綠能的行列，享受電動車所帶來的美好生活。
Rex 暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車
Rex 暴龍系列 S6 Rex 與 S7 Rex 是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex 暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備，與輕鬆入手的價格，讓騎士們在都會叢林裡大展身手，享受綠能大動力所帶來的快意騎乘感受。
另外，為滿足都會騎士對更高動力性能的需求，Ionex 進一步升級以性能取向的 Ionex S 車系，在導入 KYMCO 大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S 車系的極限大幅度的提昇。
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換電版
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S7Rex
|
S7 Keyless
|
S7 ABS
|
長寬高
|
1,810/690/1,115mm
|
1,810/690/1,115mm
|
1,810/690/1,115mm
|
軸距
|
1,280mm
|
1,280mm
|
1,280mm
|
座高
|
770mm
|
770mm
|
770mm
|
車重(不含電池)
|
99kg
|
96kg
|
97kg
|
馬達形式
|
中置馬達
|
中置馬達
|
中置馬達
|
傳動方式
|
鍊條傳動
|
鍊條傳動
|
鍊條傳動
|
最大功率
|
7,600W
|
7,600W
|
7,600W
|
最大扭力
|
25.2Nm
|
25.2Nm
|
25.2Nm
|
後輪扭力
|
215Nm
|
215Nm
|
215Nm
|
爬坡能力
|
30%（16.7°）：46km/h
|
30%（16.7°）：46km/h
|
30%（16.7°）：46km/h
|
最高車速
|
95km/h
|
95km/h
|
95km/h
|
0~50km/h加速度
|
3.5秒
|
3.5秒
|
3.5秒
|
電池容量
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
續航力
|
約[email protected]定速30km/h
|
約[email protected]定速30km/h
|
約[email protected]定速30km/h
|
前輪尺寸
|
110/70-13
|
110/70-13
|
110/70-13
|
後輪尺寸
|
120/70-12
|
120/70-12
|
120/70-12
|
前煞車
|
碟煞，單向三活塞
|
碟煞，單向三活塞
|
碟煞，單向雙活塞
|
後煞車
|
碟煞，單向單活塞
|
碟煞，單向單活塞
|
碟煞，單向單活塞
|
煞車系統
|
CBS
|
CBS
|
ABS
|
中控鎖
|
Keyless
|
Keyless
|
Keyless
|
頭燈
|
雙投射式LED
|
矩陣式投射LED
|
矩陣式投射LED
|
尾燈
|
LED
|
LED
|
LED
|
方向燈
|
LED
|
LED
|
LED
|
日行燈（DRL）
|
無
|
LED
|
LED
|
儀表
|
LCD
|
LED
|
LED
|
USB充電
|
有 (QC 3.0)
|
有 (QC 3.0)
|
有 (QC 3.0)
|
置物空間
|
24L，一頂全罩安全帽
|
24L，一頂全罩安全帽
|
24L，一頂全罩安全帽
|
主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
倒車
|
有
|
有
|
有
|
電能回充
|
有，強度可調
|
有，強度可調
|
有，強度可調
|
緊急煞車警示燈 (EBS)
|
無
|
有
|
有
|
智慧警示燈系統
|
無
|
有
|
有
|
建議售價
|
84,800
|
89,800
|
97,800
|
充電版
|
S6Rex
|
S7Rex
|
長寬高
|
1,770/690/1,090mm
|
1,810/690/1,115mm
|
軸距
|
1,275mm
|
1,280mm
|
座高
|
750mm
|
770mm
|
車重(不含電池)
|
101.5kg
|
102kg
|
馬達形式
|
中置馬達
|
中置馬達
|
傳動方式
|
鍊條傳動
|
鍊條傳動
|
最大功率
|
7,000W
|
7,600W
|
最大扭力
|
25.2Nm
|
25.2Nm
|
後輪扭力
|
215Nm
|
215Nm
|
爬坡能力
|
30%（16.7°）：43km/h
|
30%（16.7°）：46km/h
|
最高車速
|
92km/h
|
95km/h
|
0~50km/h加速度
|
3.9秒
|
3.5秒
|
電池容量
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
續航力
|
約[email protected]定速30km/h
|
約[email protected]定速30km/h
|
充電規格
|
CNS公規高壓充電接頭
|
CNS公規高壓充電接頭
|
充電時間
|
5hr
|
5hr
|
前輪尺寸
|
110/70-12
|
110/70-13
|
後輪尺寸
|
110/70-12
|
120/70-12
|
前煞車
|
碟煞，單向雙活塞
|
碟煞，單向三活塞
|
後煞車
|
碟煞，單向單活塞
|
碟煞，單向單活塞
|
煞車系統
|
無
|
CBS
|
中控鎖
|
四合一
|
Keyless
|
頭燈
|
雙投射式LED
|
雙投射式LED
|
尾燈
|
LED
|
LED
|
方向燈
|
LED
|
LED
|
日行燈（DRL）
|
無
|
無
|
儀表
|
LCD
|
LCD
|
USB充電
|
有
|
有 (QC 3.0)
|
置物空間
|
24L，一頂全罩安全帽
|
24L，一頂全罩安全帽
|
主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
倒車
|
有
|
有
|
電能回充
|
有，強度可調
|
有，強度可調
|
緊急煞車警示燈 (EBS)
|
無
|
無
|
智慧警示燈系統
|
無
|
無
|
建議售價
|
76,800
|
84,800
Ionex S6：
以全能座駕為訴求，擁有 6.5kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 4.2 秒，極速達到 88 公里。
在全新動力升級之後，S6 擁有 7.0kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.9 秒，極速達到 92 公里。S6 以 Ionex S 車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。
|
換電版
|
S6Rex
|
S6
|
長寬高
|
1,770/690/1,090mm
|
1,770/690/1,090mm
|
軸距
|
1,275mm
|
1,275mm
|
座高
|
750mm
|
750mm
|
車重(不含電池)
|
98.5kg
|
96kg
|
馬達形式
|
中置馬達
|
中置馬達
|
傳動方式
|
鍊條傳動
|
鍊條傳動
|
最大功率
|
7,000W
|
7,000W
|
最大扭力
|
25.2Nm
|
25.2Nm
|
後輪扭力
|
215Nm
|
215Nm
|
爬坡能力
|
30%（16.7°）：43km/h
|
30%（16.7°）：43km/h
|
最高車速
|
92km/h
|
92km/h
|
0~50km/h加速度
|
3.9秒
|
3.9秒
|
電池容量
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
|
續航力
|
約[email protected]定速30km/h
|
約[email protected]定速30km/h
|
前輪尺寸
|
110/70-12
|
110/70-12
|
後輪尺寸
|
110/70-12
|
110/70-12
|
前煞車
|
碟煞，單向雙活塞
|
碟煞，單向雙活塞
|
後煞車
|
碟煞，單向單活塞
|
碟煞，單向單活塞
|
中控鎖
|
四合一
|
四合一
|
頭燈
|
雙投射式LED
|
矩陣式投射LED
|
尾燈
|
LED
|
LED
|
方向燈
|
LED
|
LED
|
日行燈（DRL）
|
無
|
LED
|
儀表
|
LCD
|
LED
|
USB充電
|
有
|
有
|
置物空間
|
24L，一頂全罩安全帽
|
24L，一頂全罩安全帽
|
主腳架
|
省力主腳架
|
省力主腳架
|
倒車
|
有
|
有
|
電能回充
|
有，強度可調
|
有，強度可調
|
緊急煞車警示燈 (EBS)
|
無
|
有
|
智慧警示燈系統
|
無
|
有
|
建議售價
|
76,800
|
82,800
Ionex S7：
以運動街跑為訴求，擁有 7.2kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.7 秒，極速達到 92 公里。
在全新動力升級之後，S7 擁有 7.6kW 的馬力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.5 秒，極速達到 95 公里。S7 以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。
Ionex S7R：
以城市鋼砲為訴求，配備 ETS 兩檔自動變速，是 Ionex 電動機車的旗艦機種。
在全新動力升級之後，S7R 的馬力大幅推升到 8.3kW 馬力，從 0 加速到時速 50 公里只需要 3.3 秒，極速更提升到時速 98 公里。以 KYMCO 最先進的造車實力與電動車技術，將 S7R 的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。
|
換電版
|
S7R Keyless
|
S7R ABS
|
長寬高
|
1,810/690/1,115mm
|
1,810/690/1,115mm
|
軸距
|
1,280mm
|
1,280mm
|
座高
|
770mm
|
770mm
|
車重(不含電池)
|
100kg
|
101kg
|
馬達形式
|
中置馬達
|
中置馬達
|
變速系統
|
ETS兩檔自動變速
|
ETS兩檔自動變速
|
傳動方式
|
鍊條傳動
|
鍊條傳動
|
最大功率
|
8,300W
|
8,300W
|
最大扭力
|
25.2Nm
|
25.2Nm
|
後輪扭力
|
265Nm
|
265Nm
|
爬坡能力
|
30%（16.7°）：47km/h
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30%（16.7°）：47km/h
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最高車速
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98km/h
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98km/h
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0~50km/h加速度
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3.3秒
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3.3秒
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電池容量
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50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
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50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
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續航力
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約[email protected]定速30km/h
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約[email protected]定速30km/h
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前輪尺寸
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110/70-13
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110/70-13
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後輪尺寸
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120/70-12
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120/70-12
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前煞車
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碟煞，單向三活塞
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碟煞，單向雙活塞
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後煞車
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碟煞，單向單活塞
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碟煞，單向單活塞
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煞車系統
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CBS
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ABS
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中控鎖
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Keyless
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Keyless
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頭燈
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矩陣式投射LED
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矩陣式投射LED
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尾燈
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LED
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LED
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方向燈
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LED
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LED
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日行燈（DRL）
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LED
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LED
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儀表
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LED
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LED
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USB充電
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有 (QC 3.0)
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有 (QC 3.0)
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置物空間
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24L，一頂全罩安全帽
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24L，一頂全罩安全帽
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主腳架
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省力主腳架
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省力主腳架
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倒車
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無
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無
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電能回充
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有，強度可調
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有，強度可調
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緊急煞車警示燈 (EBS)
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有
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有
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智慧警示燈系統
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有
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有
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建議售價
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100,800
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108,800
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建議售價(特仕版)
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102,800
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110,800
Ionex 從人性出發的電車哲學，引領 KYMCO 走在電動機車發展史上的最前線，以最暖心的換電理念，全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待；以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。
多重購車優惠 分期 0 利率再加碼
為歡慶 Ionex i-One 車系所推出的兩種全新車款，Ionex 光陽電動車宣布即日起至 12 月 31 日止，將提供多重優惠給所有新車主！消費者只要購買 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 任一車款，分期 0 利率與購車保養券二擇一的專屬優惠。
若消費者選擇分期 0 利率優惠方案，則是 Ionex i-One Air 與 Ionex i-One Fly 兩款皆擁有 12、24、30 期分期 0 利率 (30 期為花旗銀行獨家)。
若消費者選擇購車保養券優惠，入主 Ionex i-One Air 車款可獲得 1,000 元購車保養券、入主 Ionex i-One Fly 車款可獲得 2,000 元購車保養券。
此外，若消費者購入 Ionex i-One Air，Ionex 光陽電動車再加贈 12 個月免費騎到飽、若消費者購入 Ionex i-One Fly 再加贈保溫袋 (市價 610 元)。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費 799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有，Ionex 就是要讓所有車主都能安心、放心，全心擁抱綠能！