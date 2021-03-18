KYMKO 光陽於 3/18 舉行 Ionex 3.0 發表會，全面佈局電動機車市場，一口氣推出 4 款電動機車 : i-One、S6、S7 及 S7R，每款均能滿足不同騎士族群的需求，且都具有充電、換電版可選擇 ( 價錢一致 )，其中 S7R 從 0 加速到 50 ( km/h) 僅需 3.5 秒，是目前市場上最快的電動機車，此外光陽還要打造全市場最密集的換電站，第一年 1500 座，第二年達 4000 座，突破台灣電動機車現有市場格局，並提供可信賴長期售後保障。



KYMCO致力電動機車轉型受全球矚目

KYMCO集團董事長柯勝峯表示：「從革命性重機街跑 RevoNEX、兩檔自動變速電動重機 F9，到全方位電動車解決方案 Ionex 車能網，以及與全球最大二輪車服務平台 Grab 合作Ionex車能網商業版，KYMCO 為個人、企業、政府提供『最得我心』的電動車解決方案，持續引領機車產業電動化的全面性發展。今天，KYMCO 再次站上機車產業電動化的最前線，以全新的技術與創新的思維，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。」

KYMCO Ionex 3.0「全面超越」電動機車發展的四大困境

超越一、提供多元能源補充方式 實現電動機車全面推廣願景

目前，充電與換電是電動機車的兩大主流能源補充方式，在市場上各自擁有特定的廠商與眾多的消費者採用。但是，對於大多數的機車騎士來說，受限於個人使用情境與生活場景的不同，充電與換電，無法透過個人喜好來做選擇，而是一個涉及自己是否能夠購買電動機車的重要前提。當騎士的住家能夠提供電源插座，而附近又沒有電池交換站時，最實惠便利的在家充電是騎士為電動機車補充能源的最佳選項。

相反的，當住家無法提供電源插座，但騎士卻渴望擁有電動機車時，居家附近是否有電池交換站可供電動機車進行能源補充，是騎士能否購買電動機車的決定性因素。柯勝峯董事長直言：「充電與換電沒有高下之分，都是推動電動機車發展不可或缺的能源補充方式。

消費者因為居住環境的不同，會需要不同的能源補充方式。只有提供多元的能源補充方式，機車產業的電動化才能全面落實。」Ionex 3.0每個機種都將採充電版與換電版雙軌並行進行銷售，提供不同消費者在自身居家環境下可行的電動機車能源補充方式。

超越二、打造最密集電池交換網路 提升都會騎士換電便利性

考量大多數的都會民眾居住的住宅環境中，有許多停車場都沒有電源插座的情況，密集的電池交換站是在大城市裡全面推動電動機車的先決條件。但是，電池交換站如果需要能夠申裝大電源供應的土地才能建置，在寸土寸金的都市裡，佈署的彈性將受到極大的限制，在數量與密度上將無法滿足廣大消費者的需求。

KYMCO首創Ionex「便利換電站」，解決長久以來換電站推廣所面臨的最大困境。Ionex「便利換電站」採用箱體分離式的五槽換電櫃，將總電源的需求控制在一般商業用電的規格內，不必額外申裝大電源供應。此外，壁掛式的設計不佔用土地資源，讓「便利換電站」可以輕易地在都市的大街小巷裡無所不在的建置。

因此，Ionex 3.0善用「便利換電站」能夠快速密集部署的優勢，搭配傳統「大型換電站」擁有大量電池以供交換的特點，雙軌並行、相輔相成，能在最短的時間內建置最符合消費者需求的電池交換網路。

兩年內，KYMCO 計劃完成 4,000 座「全國最密集電池」交換站建置，讓每個都會騎士都能體驗到最佳的換電便利性。KYMCO 已經與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富達成 Ionex 大電池換電站建置的合作協議，今年上半年將完成 500 座換電站建置，年底前會完成 1,500 座換電站的建置，目標是在明年底前完成 4,000 座全國最密集電池交換網路的目標。

超越三、提供可信賴長期售後保障 消費者可安心入主電動機車

電動車的蓬勃發展，激發人們對擁有綠能交通工具的熱情。但是，當消費者實際面對電動車的購買決策時，良好的車輛品質、合理的零件價格、完善的售後服務，這些影響長期購車體驗的無形要素，是決定消費者最終是否投入電動車懷抱的重要因素，唯有提供可信賴的長期購車保障，才能完成消費者購買電動車的最後一哩路。

電動車的蓬勃發展，激發人們對擁有綠能交通工具的熱情。但是，當消費者實際面對電動車的購買決策時，良好的車輛品質、合理的零件價格、完善的售後服務，這些影響長期購車體驗的無形要素，是決定消費者最終是否投入電動車懷抱的重要因素，唯有提供可信賴的長期購車保障，才能完成消費者購買電動車的最後一哩路。

此外，透過電池交換網路的大數據分析，掌握各地換電站的使用頻率與能源負荷，除了提供未來換電站的佈署參考，柯勝峯董事長說：「KYMCO將消費者需求擺在第一位，希望每個消費者都能安心擁有電動機車。在必要時，我們將進行銷售車輛總量控制，確保每個電動車的使用者都擁有最高的換電服務品質。」

超越四、滿足不同市場族群需求 激發每個人購買電動機車欲望

針對不同的市場區隔，KYMCO 一次推出四款具有截然不同騎乘風格與產品定位的全新電動機車，滿足不同消費者族群對「最得我心」電動機車的高度期待：

i-One：都會騎士的時尚出行

i-One 是一台以 3C 科技作為開發理念、專為都會騎士所設計的時尚出行電動機車，並且以現代感的前衛造型，提供充沛的動力輸出，讓騎士在都會交通裡輕鬆駕馭。i-One 配置 4.2kW 動力馬達、12 吋輪圈、1 顆 Ionex 大電池，擁有 90 公里的續航力，從 0 加速到時速 50 公里只要 5.6 秒，極速可達 74 公里。i-One 都會版建議售價 62,800 元，Keyless 版建議售價 66,800 元。

S6：綠能騎士的全能座駕

S6 是一台以全能座駕作為開發理念、專為綠能騎士所設計的都會移動電動機車，能以飽滿的動力、貼心的設計，滿足騎士各種使用情境下的全方位需求。S6 配置 6.5kW 的動力馬達、12 吋輪圈、2 顆 Ionex大電池，擁有 155 公里的續航力，從 0 加速到時速 50 公里只要 4.2 秒，極速可達 88 公里。S6 的建議售價 82,800 元。

S7：重機騎士的運動街跑

S7 是一台以運動街跑作為開發理念、專為重機騎士所設計的疾速奔馳電動機車，S7 以強大的性能、先進的科技，提供騎士卓越非凡的運動性能。S7 配置 7.2kW 動力馬達、前 13 吋後 12 吋輪圈、2 顆 Ionex 大電池，擁有 155 公里的續航力，從 0 加速到時速 50 公里只要 3.7 秒，極速可達 92公里。S7 Keyless 版建議售價 88,800 元，ABS 版建議售價 96,800 元。

S7R：熱血騎士的城市鋼砲

S7R 是一台以城市鋼砲作為開發理念、專為熱血騎士所設計的極致性能電動機車，能以瞬間爆發的強大推力、急速攀升的馬達聲浪，讓騎士感受前所未有的操駕激情。S7R 配置 ETS 電控兩檔自動變速系統、7.2kW 動力馬達、前 13 吋後 12 吋輪圈、2 顆 Ionex 大電池，擁有 155 公里續航里程，從 0 加速到每小時 50 公里僅需 3.5 秒，極速每小時 95 公里。S7R Keyless 版建議售價 98,800 元，ABS 版建議售價 106,800 元。

單顆電池車型 i-One，將於發表會後同步上市，雙顆電池車型 S6、S7、S7R，預計今年第三季全面上市。

充/換電版並行、充/換電版同價 電池資費方案實惠易懂

依據消費者不同的能源補充需求，KYMCO 本次發表的新車款皆採充電版、換電版並行，建議售價並同時適用於充電版與換電版。

充電版的銷售以電池月租方式進行，單顆電池車型每月 399 元，雙顆電池車型每月 699 元；換電版的銷售則會以換電服務方式進行，換電服務費是以使用電量進行計價，搭配可全額折抵的基本費。

換電版的換電服務資費方案有三種：299 型基本費每月 299 元，使用電量以每安時 2.3 元計價。499 型基本費每月 499 元，使用電量以每安時 2.0 元計價。799 型基本費每月 799 元，使用電量以每安時 1.7 元計價。單顆電池車型 i-One 的車主可選擇 299、499、799 型，雙顆電池車型 S6、S7、S7R 則可搭配 499、799 型。

i-One 換電版終身免基本費、充電版首年免月租費 早鳥優惠全面超越！

為了讓消費者能輕鬆感受 Ionex 3.0 的全新騎乘體驗，KYMCO 特別推出「i-One 早鳥優惠方案」，凡是在 5 月底前訂購 i-One 的車主即可享有換電版終身免基本費，充電版首年免月租費，同時加碼享有最高 4,800 元的早鳥購車優惠。光陽集團董事長柯勝峯表示：「今天，KYMCO 發表了Ionex 3.0，提供多元的能源補充方式、建置最密集的電池交換網路、讓消費者安心擁有電動機車，更加激發每個人購買電動機車的強烈欲望。我們『全面超越』當今電動機車發展的四大困境，再次引領全球機車產業電動化向前邁進一大步。」

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