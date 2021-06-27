待在家已經不知道要做什麼了嗎？Gogoro 推出「居家創意包」免費開放給大家使用，除了大家最需要的「視訊背景」之外，還有居家布置、防疫迷因、創意教材及貼心海報共 5 大類別，讓無聊在家也能變的有趣一些，看看這些由 Gogoro 免費提供給大家使用得創意檔案中，有沒有你剛好需要的吧～如果你更喜愛簡約風格的視訊背景，可以參考無印良品 12 款視訊背景下載。



1. 居家布置

這個主題是讓大家能夠小小的轉換居家佈置及氛圍，一共提供了 7 款能夠掛在牆上的 PDF 格式圖片，讓大家能夠列印自己喜愛的風格，像是：GO 普普風拼貼、GoShare 電池狗 Swinging、GO 快樂風格混搭、Gogoro Network 交換正能量（明亮起居空間）、電池大軍 親門踏戶（幾何與童趣結合）、小綠人影分身（可愛風）、Gogoro 角色大亂鬥（白牆、深色牆都搭）

2. 視訊背景

第二個就是大家所熟悉的視訊背景啦，一共有 6 款 1400 x 875 的視訊背景能夠下載。

3. 防疫迷因

第三個種類是迷因圖，一共有 3 款 JPG 圖檔能夠下載，用途小編目前還沒想到，目前還是個謎，留給大家自己發揮。

4. 創意教材

第四個是 Gogoro 提供的「塗鴉紙」，一共有 3 種 A4 紙尺寸的 PDF 檔可以下載，讓小朋友在家防疫也可以有事做。

5. 貼心海報

第五類是海報，提供現成的範本，不論居家、店家、公共場所都能使用，內容大多是請大家勤噴酒精消毒、簡訊實聯制海報、戴口罩、量體溫等貼心提醒，讓大家省下設計的時間，直接列印就能夠張貼。

取餐相關的海報也沒被遺忘，不論是社區、店家都能夠直接列印現成的公告，清楚標示送餐區、取餐區。以上所有的檔案都可以到 Gogoro 活動網頁下載，連結提供在下面，趕快去看看有沒有適合家裡、店裡的檔案吧。

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