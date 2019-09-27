Gogoro VIVA 綠牌電動機車

Gogoro 突然又推出了新車種 Gogoro VIVA，這次的感覺更加迷你，一開始最吸引人的就是最便宜 25980 元就能入手，這個價格坦白說比一支手機還要便宜了，的確吸引了我的目光，不過原價是 54980 元，還是得看各地方的各種補助才可以的！Gogoro VIVA 有幾大特點，第一就是這台車更加輕巧了，以及他是屬單顆電池的車種，續航力雖然只有 85 公里，不過都會通勤也算足夠使用，最高時速只有 53 公里算是慢了一點點，不過這速度很安全，我相信菜籃族是足夠的，我也當菜籃族就好了！

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

官方資訊請參考：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/

全台灣超過33%的機車族每天騎乘距離不到5公里，以都市短程通勤來說，小巧靈活的輕型機車仍有其市場。Gogoro今天正式發表旗下傳聞已久的綠牌輕型電動機車Gogoro VIVA，獨特的長柱狀車頭，只需要1顆Gogoro電池就能低速跑85公里，適合都市短途使用。售價方面，Gogoro VIVA建議售價為54980元，若含補助最低則是25980元。 ...

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

膠囊造型頭燈

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

輕量幾何車頭

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

極簡合身腳踏

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

線型 LED 尾燈

Gogoro VIVA 綠牌電動機車
Gogoro VIVA 綠牌電動機車

小車輪框

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

超低座高

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

80公斤車輕車重

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

窄身超級好停車

Gogoro VIVA 綠牌電動機車

小車 21.6 公升置物箱

Gogoro VIVA 綠牌電動機車
Gogoro VIVA 綠牌電動機車
Gogoro VIVA 綠牌電動機車
Gogoro VIVA 綠牌電動機車
Gogoro VIVA 綠牌電動機車

官方資訊請參考：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/

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