Gogoro 突然又推出了新車種 Gogoro VIVA，這次的感覺更加迷你，一開始最吸引人的就是最便宜 25980 元就能入手，這個價格坦白說比一支手機還要便宜了，的確吸引了我的目光，不過原價是 54980 元，還是得看各地方的各種補助才可以的！Gogoro VIVA 有幾大特點，第一就是這台車更加輕巧了，以及他是屬單顆電池的車種，續航力雖然只有 85 公里，不過都會通勤也算足夠使用，最高時速只有 53 公里算是慢了一點點，不過這速度很安全，我相信菜籃族是足夠的，我也當菜籃族就好了！

全台灣超過33%的機車族每天騎乘距離不到5公里，以都市短程通勤來說，小巧靈活的輕型機車仍有其市場。Gogoro今天正式發表旗下傳聞已久的綠牌輕型電動機車Gogoro VIVA，獨特的長柱狀車頭，只需要1顆Gogoro電池就能低速跑85公里，適合都市短途使用。售價方面，Gogoro VIVA建議售價為54980元，若含補助最低則是25980元。 ...

膠囊造型頭燈

輕量幾何車頭

極簡合身腳踏

線型 LED 尾燈





小車輪框

超低座高

80公斤車輕車重

窄身超級好停車

小車 21.6 公升置物箱











官方資訊請參考：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/