臨時在外面聽到一首難得合耳朵胃口的歌，卻又不知道歌名怎麼辦？今天要來分享 Android 獨家方法，利用內建的「Sound Search」功能，一鍵就可以辨識歌曲，雖然用 OK Google 語音助理也可以辦到，但是遇到外面環境吵雜的地方，就可以使用這個小技巧囉，大家趕快學起來，簡單幾個動作、免下載 APP 就能快速辨識歌曲。iOS 可以問 Siri，或參考：如何智慧辨識音樂找歌曲？找 Shazam 就對了！（iOS、Android）

△ 這個方法適用於 Android 手機，一般都會內建 Google 助理，如果沒有的話可以到文章最後面下載。接著跳到手機桌面的地方，小編這邊用 HUAWEI 手機示範，找到小工具、Widget，每個廠牌開啟的方式會有一點點不一樣，大家就自己研究一下啦。至於小編手上的 HUAWEI P30 Pro 開啟方式是兩隻手指頭，捏一下螢幕就可以看到。

選擇「小工具」>「Google」

△ 「小工具」>「Google」，在 Google 這個分類中，可以找到一個名為「Sound Search」的小工具，點一下就可以新增到桌面啦！

△ 一般來說，在安靜的環境中要辨識歌曲，可以下指令：OK Google，這是什麼歌？就可以快速進行歌曲辨識。環境吵雜的話，指令不容易辨識，這時候點一下剛剛建立的 Sound Search，就可以一鍵辨識音樂啦！大家趕快把這個藏在深處的 Sound Search 挖出來吧！

下載：

Google 助理（Google Play 下載）