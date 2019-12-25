你還沒嘗試過用 Apple Music 收聽音樂嗎？好機會來囉～今天要跟大家分享隱藏版的免費兌換 Apple Music 的方法，有人免費兌換 1 個月，有人則是換到 3 個月，若你之前使用過 Apple Music 也可以再次兌換～若你不曾用過 Apple Music，又兌換到 3 個月的免費收聽，最高就能獲得 3+3 個月，也就是半年免費收聽的機會，跟著小編來看看如何兌換吧。你也可以參考：Apple Music 網頁版釋出，開啟瀏覽器就可聽音樂

首先打開 App Store 免費下載 Shazam 這個 App（文末有載點），Shazam 是什麼可以 看這邊 ，下載完成之後，開啟 Shazam 並點擊「音樂資料庫」。

開啟之後就可以看到 Apple Music 限時優惠，點擊「立即體驗」來取得免費收聽，小編就兌換到 1 個月的免費體驗機會，不過也有網友換到 3 個月，據說時隨機的，若你打開 Shazam 發現只有一個月，可以關閉 App 再打開一次試試看～最後按下免費試用就能夠完成兌換囉！

最後按下確認就完成兌換啦！請放心按下確定之後並不會被收費，而是免費體驗過後，才會開始收費，不過免費體驗期限到了之後，大家要記得自己手動去取消訂閱～否則就會自動續訂。

如何取消訂閱？

△ 別忘了我們還要主動設定「取消訂閱」，讓試用期過後不會自動扣款續訂。首先來到桌面開啟「設定」，找到「 iTunes 與 App Store」就會到最右邊的畫面，點下上方你的 Apple ID 顯示處。

△ 畫面會跳出一個視窗，點選「檢視 Apple ID」，就會來到帳號設定，我們往下滑找到「訂閱項目」。

△ 就會看到所有用這個 Apple ID 訂閱的內容，包含訂閱中以及已過期的訂閱。這裡可以看到我們剛剛試用的 Apple Music ，點下去後會看到這一項訂閱會員資格，我們按下畫面最下方的「取消訂閱」，即可終止未來自動扣款續訂的狀況，但你仍享有一個月的試用喔！

△ 點選「取消訂閱」後會跳出視窗再次說明，按下「確認」就完成了。

下載：

Shazam（App Store 下載）