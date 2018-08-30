拿 iPhone 的你都用什麼 App 聽音樂呢？今天要跟大家分享蘋果內建的聽音樂應用程式「 Apple Music 」，現在推出免費試用 4 個月，高品質線上音樂讓你無限聽到飽！此項優惠提供給全新的會員體驗，若你已經是 Apple Music 的會員了，則享有 30 天的免費試用呦～ 9m87 在這裡要提醒大家，試用期結束後，若還沒決定好是否要繼續付費訂閱，就得先手動設定取消自動訂閱，這樣才不會莫名被收錢啦！！快來看看如何免費試用 Apple Music 以及如何取消自動付費訂閱吧！
△ 自動開啟的 Apple Music 畫面會來到代碼兌換的頁面，碼都自動貼好了，就可以按下右上角的「兌換」。這時候畫面中間跳出一個視窗，跟你確認一下你的免費試用資格，由於我已經是 Apple Music 的會員了，所以只有 30 天的試用期限，但也很夠用啦！總比沒有好～這個視窗也說明試用期過後會每月扣 150 元，當然我們也可以自動取消！這邊我們同意就按下「確認，最後就會到最右邊的畫面，兌換成功，按下「完成」即可跳回 Apple Music 的主要畫面。
△ 登愣！所有的音樂都可以點擊播放囉～想聽什麼就有什麼～ 身為 9m87 當然要趕快點一首 9m88 的歌來聽聽。
△ 別忘了我們還要主動設定「取消訂閱」，讓試用期過後不會自動扣款續訂。首先來到桌面開啟「設定」，找到「 iTunes 與 App Store」就會到最右邊的畫面，點下上方你的 Apple ID 顯示處。
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△ 畫面會跳出一個視窗，點選「檢視 Apple ID」，就會來到帳號設定，我們往下滑找到「訂閱項目」。
△ 就會看到所有用這個 Apple ID 訂閱的內容，包含訂閱中以及已過期的訂閱。這裡可以看到我們剛剛試用的 Apple Music ，點下去後會看到這一項訂閱會員資格，我們按下畫面最下方的「取消訂閱」，即可終止未來自動扣款續訂的狀況，但你仍享有一個月的試用喔！
△ 點選「取消訂閱」後會跳出視窗再次說明，按下「確認」就完成了。
Apple Music 雖然不是最多人用的聽音樂 App ，但他們打出免費試用 120 天的方案還是非常吸引人，我最喜歡他這隻 App 的清爽排版設計，畢竟是 Apple 自家的 App 嘛，介面怎麼可能會差～ 不過享受試用的同時，別忘了要去設定處取消「自動扣款續訂」的功能呦！
Apple Music 3+1 個月免費聽：https://applemusic.co/en-us/code/5b61fab021d9c56b73e2f0c2?no-redirect
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