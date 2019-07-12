在電腦上大家習慣在那裡聽音樂呢？iPhone、Mac 用戶都可以使用 iTunes 來聽 Apple Music，這是一個付費服務，但是可以聽到很多元的音樂，那麼 iTunes 的音樂可以下載嗎？TuneFab Apple Music Converter 讓你可以無損下載 Apple Music 上的音樂，並且跳過 DRM 加密的限制，這些音樂可以轉檔成大家所熟悉的 MP3 音樂檔案，讓大家可以在手機或是車上使用，讓大家可以隨地播放自己喜愛的音樂，若你是習慣使用 iTunes 聽音樂的用戶，可以使用 TuneFab Apple Music Converter 來下載收藏自己喜愛的音樂。

iTunes 對 iPhone 來說會是很熟悉的軟體，因為只要 USB 連上線就會自動開始備份，而 iTunes 其實主要是聽歌的工具，透過個人帳號可以聽 Apple Music 上的音樂，不過這項服務完全是付費的，不像是 TuneFab Spotify Music Converter 免費帳戶就可以下載 MP3 音樂，所以必須付費才能夠聽 Apple Music，在 2019 年 6 月蘋果也宣布用戶已經突破 6000 萬人，付費市場用戶也超過 Spotify 了，接下來就帶大家看看如何下載 iTunes 所喜愛的音樂吧！

找到自己喜愛的專輯之後，點選 ... 將專輯加入資料庫當中，這是很重要第一個步驟，因為 TuneFab Apple Music Converter 這款工具會讀取 iTunes 的資料庫音樂。

接著再開啟 TuneFab Apple Music Converter 就可以看到 iTunes 資料庫內的歌曲列表，這時候可以勾選想要下載的歌曲，下方可以調整下載的音樂格式，好處是他可以保留 Apple Music 的原始音質 256 Kbps, 44.1 kHz，也就是無損下載收藏自己喜愛的音樂。

輸出格式支援 MP3、M4A、AC3、AAC、AIFF、AU 與 FLAC 的音樂格式，基本上當然是選擇 High Quality 的音樂品質，接著再選擇要存放的目錄。

每首歌曲都可以調整各種 MP3 TAG 標籤，包含有歌曲名稱、藝人、專輯藝人、專輯名稱、音樂流派與專輯封面，很多下載工具只能下載，不過卻沒有修改 TAG 的功能，我覺得這也算是這款工具的優勢之一。完成各種設定之後，點選上方的轉換，就會進入下載的步驟囉！

下載的時候什麼都不用做，不要把 iTunes 關閉就可以了，下載速度也很快，這時候就慢慢等待下載完成就好囉！

下載後的音樂當然可以正常播放，也支援放到手機或是放到車上去聽，只要是支援 MP3 音樂格式檔案的都可以，所以當然也支援離線播放囉！

最後看看設定部分，TuneFab Apple Music Converter 可以支援到 16 倍高速轉檔，若是電腦夠力，最快可達 16 倍，而且不會影響檔案音質，此外可以根據藝人、專輯來分別建立不同的資料夾，讓你整理下載的音樂檔案根本不用去整理，因為早就依照資料夾的方式整理好了！而 MP3 與 M4A 可以保留 TAG 的標籤資訊，若是 M4A 檔案還可以保留有章節訊息，若是習慣使用 iTunes Apple Music 來收聽音樂的朋友們，我想這款工具對你來說會相當方便喔！當然也提醒大家，這些下載的音樂還是具有版權的，請自己使用就好了！

https://www.tunefab.tw/apple-music-converter/

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