TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測

2019-07-12 08:04:27 哇哇

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

在電腦上大家習慣在那裡聽音樂呢？iPhone、Mac 用戶都可以使用 iTunes 來聽 Apple Music，這是一個付費服務，但是可以聽到很多元的音樂，那麼 iTunes 的音樂可以下載嗎？TuneFab Apple Music Converter 讓你可以無損下載 Apple Music 上的音樂，並且跳過 DRM 加密的限制，這些音樂可以轉檔成大家所熟悉的 MP3 音樂檔案，讓大家可以在手機或是車上使用，讓大家可以隨地播放自己喜愛的音樂，若你是習慣使用 iTunes 聽音樂的用戶，可以使用 TuneFab Apple Music Converter 來下載收藏自己喜愛的音樂。

iTunes 對 iPhone 來說會是很熟悉的軟體，因為只要 USB 連上線就會自動開始備份，而 iTunes 其實主要是聽歌的工具，透過個人帳號可以聽 Apple Music 上的音樂，不過這項服務完全是付費的，不像是 TuneFab Spotify Music Converter 免費帳戶就可以下載 MP3 音樂，所以必須付費才能夠聽 Apple Music，在 2019 年 6 月蘋果也宣布用戶已經突破 6000 萬人，付費市場用戶也超過 Spotify 了，接下來就帶大家看看如何下載 iTunes 所喜愛的音樂吧！

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

找到自己喜愛的專輯之後，點選 ... 將專輯加入資料庫當中，這是很重要第一個步驟，因為 TuneFab Apple Music Converter 這款工具會讀取 iTunes 的資料庫音樂。

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

接著再開啟 TuneFab Apple Music Converter 就可以看到 iTunes 資料庫內的歌曲列表，這時候可以勾選想要下載的歌曲，下方可以調整下載的音樂格式，好處是他可以保留 Apple Music 的原始音質 256 Kbps, 44.1 kHz，也就是無損下載收藏自己喜愛的音樂。

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

輸出格式支援 MP3、M4A、AC3、AAC、AIFF、AU 與 FLAC 的音樂格式，基本上當然是選擇 High Quality 的音樂品質，接著再選擇要存放的目錄。

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

每首歌曲都可以調整各種 MP3 TAG 標籤，包含有歌曲名稱、藝人、專輯藝人、專輯名稱、音樂流派與專輯封面，很多下載工具只能下載，不過卻沒有修改 TAG 的功能，我覺得這也算是這款工具的優勢之一。完成各種設定之後，點選上方的轉換，就會進入下載的步驟囉！

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

下載的時候什麼都不用做，不要把 iTunes 關閉就可以了，下載速度也很快，這時候就慢慢等待下載完成就好囉！

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

下載後的音樂當然可以正常播放，也支援放到手機或是放到車上去聽，只要是支援 MP3 音樂格式檔案的都可以，所以當然也支援離線播放囉！

Apple Music iTunes 如何下載成 MP3

最後看看設定部分，TuneFab Apple Music Converter 可以支援到 16 倍高速轉檔，若是電腦夠力，最快可達 16 倍，而且不會影響檔案音質，此外可以根據藝人、專輯來分別建立不同的資料夾，讓你整理下載的音樂檔案根本不用去整理，因為早就依照資料夾的方式整理好了！而 MP3 與 M4A 可以保留 TAG 的標籤資訊，若是 M4A 檔案還可以保留有章節訊息，若是習慣使用 iTunes Apple Music 來收聽音樂的朋友們，我想這款工具對你來說會相當方便喔！當然也提醒大家，這些下載的音樂還是具有版權的，請自己使用就好了！

https://www.tunefab.tw/apple-music-converter/

免安裝版：
TuneFab Apple Music Converter 6.3.5.7z（GOOGLE下載）
TuneFab Apple Music Converter 6.3.5.7z（1DRV下載）
TuneFab Apple Music Converter 6.3.5.7z（BANKUPLOAD下載）
TuneFab Apple Music Converter 6.3.5.7z（MEDIAFIRE下載）
TuneFab Apple Music Converter 6.3.5.7z（本站下載）
檔案大小：17.05 MB

TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測 相關文章

訪客留言

TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測 參考資料

iPod 死了，iTunes 為什麼還不陪葬？ - INSIDE
然而由於眾所周知的原因， MP3（播放器）還是成為了最流行的聽歌設備。 ... 在歐美，iPod 的存在讓iTunes 付費下載逐漸取代了CD 購買，而蘋果能賺到這麼多錢就是 ... 你可能會說，可是在電腦上聽Apple Music 還需要iTunes 啊。
如何在3個月免費試用後將Apple Music曲目保存為MP3 M4A
如果您不想在免費試用後訂閱但想要保留下載的Apple Music曲目和播放 ... 在3個月後是成為付費會員還是離開，Apple Music將在3個月免費試用 ... 還能使用iTunes禮品卡兌換。3個月肯定足以評估Apple Music是否能滿足您的要求。
iphone音樂下載教學-如何直接下載免費音樂到iphone手機，免透過電腦itunes，不需越獄 how to download ...- YouTube
iphone音樂下載教學-如何直接下載免費音樂到iphone手機，免透過電腦itunes，不需越獄 how to download free music to iphone ... 超簡單 兩個免費APP 免電腦直接在iphone製作鈴聲 免iTunes 免越獄就能做出自己喜歡的鈴聲 (記得開字幕喔)照步驟快速上手學會手作 ...
GarageBand for iOS (iPad): 分享GarageBand 歌曲 - Apple Support
Apple &middot; Mac &middot; iPad &middot; iPhone &middot; Watch &middot; TV &middot; Music &middot; Support &middot; Shopping Bag ... 當您在Logic Pro 或Mac 版GarageBand 中重新打開計畫案時，新音軌便會 ... 使用「GarageBand 檔案傳輸」檔案夾將歌曲傳送到iTunes .... 歌曲下載到裝置上之後，會打開GarageBand（如果Gar
如何轉換iTunes音樂MP3格式 - Daniusoft Video Converter Software, DVD Ripper and DRM Converter
要iTunes音樂轉換成MP3文件？本指南將告訴如何轉換的iTunes DRM保護的音樂M4A M4P AAC，MP3格式，iTunes ... DRM工具Windows DRM Converter Digital Music Converter 下載 支持 首頁 &gt; 刪除DRM 轉換iTunes音樂MP3 如何轉換iTunes音樂MP3格式 ...
如何將Apple Music轉換成MP3？
下載並啟動Apple Music到MP3 Converter 單擊下面的“下載”按鈕下載兩者 UkeySoft Apple Music轉MP3 Converter for Mac ... 如何在Galaxy S8 / S7 / S6上播放Apple音樂 如何將M4P Apple Music轉換為MP3 for Samsung Galaxy 在Android上刪除DRM並將iTunes ...
【轉檔教學】如何快速將M4A 轉換成MP3 - Apple Music &amp; Spotify 音樂下載
本篇主要介紹什麽是M4A 檔案格式以及如何將M4A 轉換成MP3。你可以選擇使用iTunes 進行轉檔，也可以使用TuneFab Apple Music Converter 來&nbsp;...
從Apple Music 目錄加入和下載音樂和影片內容- Apple 支援
進一步瞭解Apple Music 以及如何加入。如果您並未訂閱Apple Music，但想將下載內容到您的裝置，可以從iOS 裝置的iTunes Store app 或是Mac&nbsp;...
Apple Music轉MP3教學
無法在電腦或其它設備播放Apple Music或iTunes Music音樂，你可以將Apple音樂和iTunes音樂轉檔為MP3格式保存在電腦上。這裏好的iTunes library和Apple Music轉MP3教學。
如何将Apple Music转换为MP3 - 简单快捷 - TuneFab
Try the best Apple Music to MP3 converter in 2019. ... 您无法避免从Apple Music订阅中下载M4P歌曲。 ... 要帮助TuneFab Apple Music Converter完全访问Apple Music或iTunes音乐库，您需要在Windows或Mac PC上安装iTunes。