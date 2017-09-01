我個人還頗愛新的瀏覽器，這回我真的要來變心啦！！！Vivaldi 是由 Opera 開發者所製作，先來看看他們的故事吧！「1994 年，兩名程式設計師開始研發能夠在有限的硬體效能下運行的足夠快的網頁瀏覽器，他們謹記使用者的需求和願望。Opera 由此誕生。我們的小軟體越來越受歡迎，我們的團隊也逐漸壯大，並且形成了一個社群。我們與使用者在一起，依照他們的反饋，以及我們的想法不斷地完善軟體，為了創造一個偉大的瀏覽器。我們不斷創新，力求精益求精。時間飛逝。2015 年，我們曾經深愛的瀏覽器改變了它的方向。悲傷的是，它不再服務於它的使用者和貢獻者社群 — 那些從一開始就幫助構建了瀏覽器的朋友們。因此我們自然而然有了結論：我們必須創造一個新的瀏覽器，獻給我們的朋友。這個瀏覽器必須要快、功能豐富、高度靈活以及使用者至上。這是一個為你定製的瀏覽器。於是，Vivaldi 誕生了。」
幾大特色如下：
快速撥號：在每一個新分頁中都能夠快速連結到你最愛的站點
快速撥號資料夾：通過資料夾分類組織快速撥號以便於訪問
快捷指令：通過簡單的文字指令控制 Vivaldi 的一切
快進：依照順序跳轉到下一頁，對於搜尋結果來說非常高效
快退：快速返回你所訪問的第一個頁面
更智慧地瀏覽
筆記：在瀏覽的同時寫下筆記並連結到指定站點
網頁面板：可以在網頁面板中訪問任何站點，尤其適合於並行瀏覽或社交媒體
面板：快速訪問書籤、下載及筆記
搜尋欄：預設數個搜尋引擎，亦可自行添加
自訂搜尋引：擎幾乎可以添加網頁中的任何搜尋欄位到 Vivaldi
分頁管理
會話：保存一組分頁為會話，你可以隨時訪問
分頁群組：拖動分頁到另一個分頁上即可創建分頁群組
可視化分頁：展開分頁列來查看可視化預覽
垃圾桶：恢復已關閉的分頁或者被阻攔的彈出視窗
分頁循環：在開啟的分頁之間快速切換
分頁群組平鋪：以網格或並列形式查看群組中的分頁
書籤
書籤列：易於訪問和管理書籤的工具列
暱稱：為書籤指定暱稱後可在地址列中快速訪
快捷方式
滑鼠手勢：通過移動滑鼠來執行每個關鍵瀏覽操作
快速鍵：使用組合鍵來快速執行瀏覽器操作
可視化
快速撥號背景：客製化快速撥號背景圖片
網頁縮放：放大或縮小網頁內容
使用者介面縮放：調整 Vivaldi 使用者介面上的元素大小
一鍵變色：一鍵更換 Vivaldi 使用者介面
自適應介面顏色：Vivaldi 使用者介面會適配當前瀏覽網頁的主題色
△ Vivaldi 首次啟動之後，可以設定自己想要的主題配色。
△ 接著設定頁籤的位置，上下左右都可以，可以有更多不同選擇。
△ 接著設定背景圖片，在快速播號時有更好看的背景圖案。
△ 可以自訂多組撥號頁籤，大多瀏覽器都只有預設一組，不過 Vivaldi 還頗不賴的，可以自己設定更多組的撥號頁籤。
△ 網頁載入時會顯示有多少元件需要載入，有明顯的進度顯示。
△ 內建筆記功能，很多人大多時候都在瀏覽器上工作，有筆記功能還頗方便的唷！
△ 具備網頁面板功能，可以將愛用網站加入面板，這樣的使用方式可以同時開兩個網頁，螢幕夠寬就很方便！
△ 右下角工具列可以快速調整網頁的大小，網頁中的圖片可以選擇只顯示快取圖案，或是不顯示圖片來增快瀏覽速度。
△ 設定項目還頗多的，首次使用得花點時間好好看一下，Vivaldi 比較在乎使用者的感受，希望可以自訂成大家覺得好用的模式，這點還頗值得鼓勵的！而且支援 Chrome 的應用程式，對大家來說應該可以無痛的輕鬆轉移。
△ 內建工作管理員功能，可以清楚知道每個分頁的記憶體、CPU 使用狀態。
Vivaldi 瀏覽器設定參考從一開始介紹 Vivaldi 瀏覽器到現在，我中間跳過四個大版本去使用了 Kinza Browser，現在回頭來看 Vivaldi 感覺進步很多，設定內容更加豐富了，這裡列出所有的設定內容給大家參考，
是否能滿足你的需求呢？
史上最強瀏覽記錄統計，是哪一款瀏覽器呢？
更多更多的詳細功能請看：https://vivaldi.com/
32bit 安裝版：
Vivaldi.1.11.917.43.exe（官方下載）
Vivaldi.1.11.917.43.exe（MediaFire下載）
Vivaldi.1.11.917.43.exe（Rapidgator下載）
Vivaldi.1.11.917.43.exe（ZippyShare下載）
Vivaldi.1.11.917.43.exe（YunFile下載）
檔案大小：40.63 MB
64bit 安裝版：
Vivaldi.1.11.917.43.x64.exe（官方下載）
Vivaldi.1.11.917.43.x64.exe（MediaFire下載）
Vivaldi.1.11.917.43.x64.exe（Rapidgator下載）
Vivaldi.1.11.917.43.x64.exe（ZippyShare下載）
Vivaldi.1.11.917.43.x64.exe（YunFile下載）
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32bit 免安裝版
VivaldiPortable 1.11.917.43 32bit.7z（MediaFire下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 32bit.7z（Rapidgator下載）
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VivaldiPortable 1.11.917.43 32bit.7z（YunFile下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 32bit.7z（本站下載）
檔案大小：40.64 MB
64bit 免安裝版：
VivaldiPortable 1.11.917.43 64bit.7z（MediaFire下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 64bit.7z（Rapidgator下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 64bit.7z（ZippyShare下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 64bit.7z（YunFile下載）
VivaldiPortable 1.11.917.43 64bit.7z（本站下載）
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