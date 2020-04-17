AweEraser 檔案抹除工具

誤刪檔案可以透過救援軟體救援，這也代表若要徹底讓某的檔案在世界上消失，直接刪除檔案是不夠的！這時候請使用 AweEraser 這樣的檔案徹底刪除工具，可以讓要刪除的檔案完整的被抹除，甚至具備整顆硬碟抹除功能、剩餘空間徹底抹除、垃圾清理與軟體徹底反安裝的清除功能，整體來說功能是頗不錯的，若是自己的電腦有機密、私密檔案需要徹底刪除，就必須使用專用工具喔！限時免費中～索取吧！

限時免費來源：https://www.giveawayoftheday.com/aweeraser-2/

AweEraser 檔案抹除工具

△ 這次現時免費是直接提供序號，請到文末下載免安裝版，檔案序號幫你包在裡面囉！開啟軟體後點選左下角 Unlock Full Version，之後再跳出的視窗輸入剛剛所取得的序號，之後再點選 ACTIVATE 啟用。免安裝版開啟請點選 Main.exe。

AweEraser 檔案抹除工具

△ 啟用成功之後會看到以上畫面。

AweEraser 檔案抹除工具

△ 檔案徹底刪除可以選擇加入單個檔案或是資料夾，不能直接拖曳到軟體中稍嫌可以習，必須透過 Add 按鈕來新增，抹除的演算法有很多種，基本上我覺得不管使用哪一種都難以被檔案救援了，選擇演算法之後再點選 Erase 開始刪除。

AweEraser 檔案抹除工具

△ 除了當個檔案或是資料夾的檔案抹除功能之外，也具備有整顆硬碟的抹除，若是你的硬碟要給其他人使用，又不希望留下任何痕跡的話，就可以使用 Erase Hard Drive 的功能；Erase Free Space 的功能也很實用，他是抹除你在硬碟中未使用的空間，這也是代表救援軟體無法救援任何在這顆硬碟中已經不存在的檔案。

AweEraser 檔案抹除工具

△ 除了檔案抹除之外，沒想到還具備了軟體移除功能，而且也是比較徹底乾淨的軟體除。

AweEraser 檔案抹除工具

△ 軟體移除後下方有個 Deep Scan 的功能，可以將軟體遺留的垃圾也清除掉。

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免安裝版：
AweEraser 4.0.7z（GOOGLE下載）
AweEraser 4.0.7z（1DRV下載）
AweEraser 4.0.7z（MEDIAFIRE下載）
AweEraser 4.0.7z（RAPIDGATOR下載）
AweEraser 4.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：28.67 MB

安裝版：
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AweEraser 4.0.zip（MEGA下載）
檔案大小：17.18 MB

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