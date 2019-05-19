最近似乎介紹了不少瀏覽器，有 Opera 開發者後續開發的 vivaldi、接近滿分的 CentBrowser，不知道大家有換瀏覽器了嗎？現在又要來跟大家分享一款 Kinza 瀏覽器，這是由日本東京都 Dayz 株式會社所推出的瀏覽器，也是基於 Chromium 而開發的，對於細節特殊優化加強過，內建有滑鼠手勢、超級拖曳、方便側邊欄等實用功能，也即加入了 RSS 閱讀器的功能，讓掌握資訊的人可以更方便有效率。

△ 從設定當中可以馬上看到這款瀏覽器的特色在哪裡，分頁功能、側邊列、超級拖曳、滑鼠手勢、自訂快速鍵等等，都是非常實用的功能。

△ 新分頁怎麼開啟對我來說很重要，因為我喜歡背景開啟視窗，不要畫面一直跳來跳去，這點 Vivaldi 就無法設定，相當可惜。

△ 上圖有三處需要注意，第一是工具列最左側的展開側邊列按鈕，第二是側邊列功能多多，我覺得也能當成標籤分頁來使用的確很棒，當開啟很多視窗的時候，才可以看的到標題；第三是首頁右方的開啟關閉視窗功能，這也是我非常需要的，有時候常常要去追沒多久才關閉的視窗。

△ RSS 訂閱感覺有被現在的網路環境所冷漠，不過他也是每個網站不能缺乏的更新資訊，若是要掌握比較即時的資訊訂閱 RSS 絕對不能缺少，可以從既有的 RSS 訂閱中匯出 OPML 檔案，然後直接匯入來使用。

△ 側邊列功能，我最喜歡的就是當成分頁頁籤來使用。

△ 拖曳功能很重要，新開啟連結我很習慣使用拖曳的方式，然後在背景開啟即可。

△ 滑鼠手勢對我來說也是不能缺少的習慣，內建當最好的！

△ 可以自己設定許多不同的快速鍵，彈性的空間比較大。

△ 能很方便的自己設定快取位置，譬如說可以使用 RAMDisk 或 SSD 硬碟來加速快取；此外還有老闆鍵功能，上班摸魚不能少的啊！

簡單使用之後發現使用習慣其實差不多，而且速度也還算是滿意，持續觀察中囉！

https://www.kinza.jp/

免安裝版：

KinzaPortable 5.5.0.7z（GOOGLE下載）

KinzaPortable 5.5.0.7z（1DRV下載）

KinzaPortable 5.5.0.7z（NOFILE下載）

KinzaPortable 5.5.0.7z（本站下載）

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