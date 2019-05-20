Google 行程一站式行程規劃工具，自助旅行機票 / 住宿 / 行程都交給它就夠了！

2019-05-20 06:28:04 9M87

Google 旅程

每次出國自助旅行規劃行程都很想死嗎？今天要來跟大家分享 Google 全新功能「Google 行程」，裡面將景點規劃、機票、飯店全部整合起來，甚至還會根據你要出遊的天數，自動推薦適合的行程，完全是懶人等級的功能啊！對於常常出國旅行的人，在規劃行程上可以說是幫了大忙！畢竟路線的規劃、景點的尋找、機票比價、飯店位置等全部加起來真的是一項大工程啊，Google 行程這個功能絕對是一款讓我們重拾「自助旅行」熱情的好工具！

飯店比價

△ 進入 Google 行程之後，雖然畫面很大，但是別擔心，主要就分為三部分：行程、機票與飯店。首先來看看行程的部分，最簡單的起手式就是看你要去哪個城市，直接輸入在行程兩個字下方的搜尋欄位就可以囉！

Google 旅程

△ 輸入程式名稱按下搜尋之後，首先會出現城市的簡單介紹，包含人口、面積、歷史等。

Google 旅程

△ 再往下滑一些，就可以看到最重要的「觀光景點」啦！這些都是當地比較多人會去造訪的熱門景點，也可以說是較具有代表性的地標，如果是到一個比較陌生的地方旅行，這個觀光景點的功能絕對會非常實用啊！

Google 旅程

△ 再往下面滑一些，可以看到「行程規劃」，這就是 Google 形成的精髓啦！看完景點還是不知道怎麼規劃嗎？在這個欄位可以直接看到好幾個景點，直接列為行程表，有一日遊推薦、熱門景點推薦等。

機票比價

△ 氣候方面，Google 也做好整理啦！最適合造訪的月份、溫度、降雨機率，全部都清晰的列出來，在 Google 形成出現之前，自助旅行做功課從來沒有這麼簡單過啊！

Google 旅程

△ 點擊進入剛剛 Google 推薦的行程裡面，可以在地圖中查看景點的相對位置，旅行當天其實只要把這個頁面列印出來，圖像化的呈現方式，基本上一眼知道當天的行程啦！

自助旅行行程規劃工具

△ 規劃好行程之後，再來就是訂機票啦！擔心買到貴的機票，還要上每個航空公司官網比價嗎？這邊 Google 全部把機票價錢用長條圖排列出來啦，挑選好日期、城市、人數之後，就可以清楚看到機票票價了。

Google 旅程

△ 挑好票價之後，直接點擊下方的班機資訊，就可以直接連到該航空公司的官網訂票囉！

飯店比價

△ 這樣訂機票更直覺、更省時～比價的工作就交給 Google 來幫我們完成，讓我們直接找到最便宜的機票，我們只需要負責付款就可以啦～～

Google 旅程

△ 定好機票、規劃好行程之後，就剩下住宿啦～一樣可以在地圖上看到住宿位置、價錢，直接點擊進去之後就可以訂房。

Google 旅程

△ 如果你想看更近一步的飯店、住宿資訊，點進去之後還可以看到更多照片、環境介紹、評價、地點摘要等，完全不需要開啟其它頁面，在 Google 行程中，全部都可以一次完成，一站式的行程規劃服務，真的是太粗暴太強大啦！

規劃行程去：https://www.google.com/travel

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