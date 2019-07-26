華航機票到底便宜多少？熱門航線比給你看

2019-07-26 05:49:36 9M87

華航機票比價

最近網路瘋傳「華航機票建國以來最低價」、「此波優惠到 7/31 為止」等資訊，是不是真的有比較便宜？於是小編好奇心作祟，立馬動手來幫大家整理一番，這篇文章整理了 7 個熱門航線，如果你對於要去的地點比較陌生，或者說你根本一般該航線的價格是多少？那你看這邊文章就對啦，至於華航到底有沒有比較便宜？便宜多少？這邊就賣個關子，繼續看下去囉！

台北 - 沖繩

華航機票比價

△ 以下所有比較通通都是以 Skyscanner 為工具，以小編當下查詢的截圖為主，上圖是台北到沖繩的票價，號稱史上最大低價促銷的華航，往返票價為 4715 元。但如果你能接受廉價航空的話，最便宜的票價為卻是虎航的 3906 元。來回票價相差約台幣 800 元。

台北 - 大阪

華航

△ 看完到沖繩的票價後，來看台北到大阪，華航來回最便宜為 6768 元，同樣的，如果你能接受廉價航空，最便宜可以買到來回台幣 5230 元的樂桃航空。票價相差約 1500 元台幣。

台北 - 首爾

華航機票

△ 日本看完，來看位在隔壁的鄰居韓國吧，華航來為票價台幣 6103 元，同一時段最便宜的可以買到的是長榮的 5425 元，且不是廉價航空。價差約為台幣 700 元。

台北 - 關島

華航最大優惠真假

△ 熱門旅遊景點關島呢？Bingo！關島最便宜票價，果然由華航取得冠軍，用 9238 元台幣，就可以買到關島來回機票，其它航空公司都要破萬，買華航至少可以省下約台幣 2000 元，所以如果要去關島，趕快趁這波優惠結束前，訂下機票就對啦！

台北 - 夏威夷

華航

△ 比較遠程的夏威夷，最便宜的則是來為台幣 15503 元，華航加夏威夷航空為台幣 26611 元。價差約為台幣 11000 元。

台北 - 阿姆斯特丹

機票比價

△ 歐洲線台北到荷蘭，最便宜票價為大韓航空來回新台幣 18706 元，與華航加荷蘭皇家航空價差約 5000 元台幣。

台北 - 英國

華航

△ 第七個也是最後一個：台北到英國倫敦，最便宜的為長榮航空來回 18361 元，同樣並非華航為最便宜票價，看到這邊來做個結論吧！

  台北 - 沖繩 台北 - 大阪 台北 - 首爾 台北 - 關島 台北 - 夏威夷 台北 - 阿姆斯特丹 台北 - 英國
最低價是否為華航
最低價航空 虎航 樂桃 長榮 華航 亞航 大韓 長榮
最低價價格 (來回) NT$ 3906 NT$ 5230 NT$ 5425 NT$ 9238 NT$ 15503 NT$ 18706 NT$ 18361

比華航貴幾元

比華航便宜幾元

       較其它航空
至少節省約 2000 元		      
約 800 元 約 800 元 約 700 元 約 11000 元 約 5000 元 約 8000 元

看完簡單的比較，推出幾個簡單的結論，華航的史上最低價，並非所有票價皆為市場最低價，上面七個航線比起來，只有台北到關島是華航最低價，而飛到首爾、英國倫敦則是長榮，比日本、夏威夷等則是廉價航空最便宜，小編這邊只是比價幾個較熱門的航線，提醒大家要下訂單前，還是要多多貨比三家，多花一些時間比要較，絕對是不會吃虧啦！

華航訂位購票：https://www.china-airlines.com/tw/zh/booking/book-flights/flight-search

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