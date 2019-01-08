你出國訂機票，都用什麼比價平台來找到最划算機票？Google 帶來一個好消息：「Google 航班」功能在台灣正式上線啦，提供各家航空公司來回機票比價、機票價格走勢圖、飯店清單及行程推薦，最主要的功能就是 Google 整合了全部航空公司航班資訊，航空公司不用一家一家慢慢找，就能快速找到價格公道的機票啦！我想常常出國旅遊、出差的人，這個功能絕對是為大家帶來了不少便利！關於旅遊規劃你也可以參考：LINE 旅遊 11/28 台灣正式上線，共編行程 / 機票飯店一站式訂單服務等 6 大好處全面啟動
Google 航班：https://www.google.com/flights?hl=zh-TW
機票比價
△ Google 航班不是一個 App，直接用瀏覽器開啟上面的連結，進入 Google 航班後在上方輸入出發地及目的地、出發日期及人數，並選擇單程或是來回機票後，按下搜尋就可以看到搜尋結果啦！
如何找到最低價機票？
△ 相信自己訂過機票的人都有經驗，機票價格是浮動的，日期是影響價格的因素之一，但我們希望是機票價格決定日期（買到便宜機票），而不是日期決定機票，因此大家可以試試將原本挑選的日期清除，點擊日期下方的「Ｘ日行程」，就可以在日曆上看到整個月份的機票價格，綠色顯示的是最低價格！
追蹤票價
△ 開啟「追蹤票價」功能，持續關注這趟行程，Google 航班會在票價預計將變動、票價已大幅調漲、票價調降時透過電子郵件通知我們。
整合飯店清單
△ 除機票價格外，Google 航班也提供了「飯店清單」服務，提供一站式的旅遊服務，訂好機票之後，可以立即尋找目的地附近的飯店，當然也提供價格讓我們參考，除了列表示的清單外，也提供直覺式的地圖搜尋方式，用最快的瀏覽方式，來協助我們找到理想的飯店！
行程推薦
△ 找景點是出遊最重要的功課之一，剛剛提到一站式的服務，訂到機票及飯店後，最重要的就是行程啦，Google 航班依照天數提供了建議行程，這根本是太神啦！根本可以說是懶人旅遊法，完全可以依照上面的行程景點走沒有問題！
Google 航班：https://www.google.com/flights?hl=zh-TW
資料來源：https://taiwan.googleblog.com/2019/01/google.html