flightradar24 線上查詢飛機即時狀況資訊，3D VIEW 仿開飛機效果大家都是機長！

2017-09-02 11:44:22 艾倫
flightradar24 線上查詢飛機即時狀況資訊

追蹤車輛、追蹤包裹都是很容易的事情，但是追蹤飛機就很不容易，不過 flightradar24 就是有追蹤飛機的特異功能，一開啟 flightradar24 網站時艾倫震撼了一下，原來天空中有這麼多飛機飛來飛去啊！不論是要飛進台灣的、還是要飛出台灣的飛機都有，點選每一台飛機都有他們詳細的飛航資料，像是從哪出發、目的地是哪、出發時間、抵達時間，甚至是飛行路線也一目了然，最酷的是 3D VIEW 效果，讓我們這輩子都不可能實際開到飛機的人也可以臨場感受開飛機的感覺，flightradar24 除了網頁版也有手機版，有需要的朋友可以裝上 APP唷！

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▽ 螢幕上密密麻麻黃色的大小飛機就是目前正在飛行中的飛機，可以拖曳畫面，看大陸、韓國、日本...等國的上空目前有多少架飛機正在分行中！

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▽ 艾倫隨意點選了一台往台灣飛的飛機，這台 CX421 是國泰航空，從韓國首爾仁川出發飛往台北，出發時間、預計抵達時間，甚至連飛行路線都一目了然。

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▽ 還有一個好玩的功能 - 3D VIEW，這功能很棒的是讓不是機長的我們也能有仿開飛機的效果，飛機側一邊時螢幕也會跟著晃動，會不停的變換畫面。

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▽ 玩過賽車的朋友應該都知道接下來艾倫要介紹的畫面切換功能，這張紅色箭頭指向的功能，是可以讓3D VIEW顯示機長開飛機時看到的畫面，就像賽車遊戲我們變成了駕駛一樣，超有臨場感的！這架 CX530飛機已經降落台灣桃園國際機場，畫面是機場跑道。

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▽ 這張紅色箭頭指向的功能，是可以讓3D VIEW顯示飛機外觀，我們的角度就像空拍機一樣，飛高俯瞰 CX530飛機，可以看到 CX530飛機在跑道上滑行的畫面。

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▽ 若有特定的航班要查詢，像是爸媽出國時我們想追蹤飛機的情況也可以透過 flightradar24網站來查詢。

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想要仿機長享受開飛機的話就不要錯過 flightradar24 3D VIEW 的功能唷！

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