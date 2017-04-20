百度音樂 BaiduMusic 10.1.12 超優質音樂播放器（千千靜聽 TTPlayer）

2017-04-20 04:51:34 哇哇 0 0


百度音樂音樂的前身為知名的千千靜聽，千千靜聽是一款完全免費的音樂播放軟體，集播放、音效、轉換、歌詞等眾多功能於一身。其小巧精緻、操作簡捷、功能強大的特點，深得用戶喜愛，被網友評為中國十大優秀軟體之一，並且成為目前國內最受歡迎的音樂播放軟體。

千千靜聽擁有自主研發的全新音頻引擎，支持DirectSound、Kernel Streaming和ASIO等高級音頻流輸出方式、64比特混音、AddIn插件擴展技術，具有資源佔用低、運行效率高，擴展能力強等特點。
千千靜聽支持幾乎所有常見的音頻格式，包括MP/mp3PRO、AAC/AAC+、M4A/MP4、WMA、APE、MPC、OGG、WAVE、CD、FLAC、RM、TTA、AIFF、AU等音頻格式以及多種MOD和MIDI音樂，以及AVI、VCD、DVD等多種視頻文件中的音頻流，還支持CUE音軌索引文件。

通過簡單便捷的操作，可以在多種音頻格式之間進行輕鬆轉換，包括上述所有格式（以及CD或DVD中的音頻流）到WAVE、MP3、APE、WMA等格式的轉換；通過基於COM接口的AddIn插件或第三方提供的命令行編碼器還能支持更多格式的播放和轉換。

千千靜聽支持高級採樣頻率轉換(SSRC)和多種比特輸出方式，並具有強大的回放增益功能，可在播放時自動將音量調節到最佳水平以實現不同文件相同音量；基於頻域的10波段均衡器、多級杜比環繞、交叉淡入淡出音效，兼容並可同時激活多個Winamp2的音效插件。

支持所有常見的標籤格式，包括ID3v1/v2、WMA、RM、APE和Vorbis等，支持批量修改標籤和以標籤重命名文件，輕鬆管理播放列表；並且採用freedb接口實現自動在線獲取CD的音軌信息的功能。

千千靜聽倍受用戶喜愛和推崇的，還包括其強大而完善的同步歌詞功能。在播放歌曲的同時，可以自動連接到千千靜聽龐大的歌詞庫服務器，下載相匹配的歌詞，並且以卡拉OK式效果同步滾動顯示，並支持鼠標拖動定位播放；另有獨具特色的歌詞編輯功能，可以自己製作或修改同步歌詞，還可以直接將自己精心製作的歌詞上傳到服務器實現與他人共享。

此外，還有更多深受用戶喜愛的人性化設計：支持音樂媒體庫、多播放列表和音頻文件搜索；貼心的播放跟隨光標功能；多種視覺效果享受，支持視覺效果、歌詞全屏顯示及多種組合全屏顯示模式；可對播放列表中的歌曲進行評級和排序操作；千千音樂窗每日更新精選歌曲推薦，各類榜單隨意選擇，還可直接添加到播放列表中試聽；支持專輯封面編輯和自制皮膚的更換；同時具有磁性窗口、半透明/淡入淡出窗口、窗口陰影、任務欄圖標、自定義快捷鍵、信息滾動、菜單功能提示等多種個性化功能。

真正永久免費且無需註冊，不存在任何功能或時間限制！

http://music.baidu.com/pc/index.html

用戶指南 http://ttplayer.qianqian.com/help.html

BaiduMusic 10.1.12 更新日期:2017-04-13

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