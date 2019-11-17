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Headset 聽音樂軟體，音樂來源取自 Youtube，沒有授權的問題，雖然音樂是取自 Youtube，但播放音樂時不會有影片和廣告，好處是比起瀏覽器播放更節省系統資源，此外也整合了廣播功能，不知道要聽什麼音樂的人可以多加善用這個功能，比起開啟瀏覽器開 Youtube 聽音樂，Headset 會是更好的選擇！

Headset 官網：http://headsetapp.co/#home

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△ 第一次開啟在框框裡打勾，點選 Continue 同意 Youtube 和 Google 的隱私政策繼續使用。點擊下方的 Collection > Sign Up 進行簡單的註冊。

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△ 在 Search 頁籤輸入想聽的音樂，還沒輸入的時候都英文的推薦歌單，當然來源是 Youtube 所以不用擔心，當然輸入中文也找得到音樂。

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△ 這邊範例是播放清單，點擊 SHUFFLE 就可以播放全部。播放中，不會有影片，只有乾乾淨淨的音樂資訊，靠近右邊上方有兩個按鈕，一個是愛心（類似我的最愛），另一個是加入播放清單。

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△ 聽音樂軟體一定要有的播放清單功能，點擊後輸入播放清單名稱，輸入後按 Enter 鍵確認。

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△ 接下來是音樂廣播電台功能，依照不同的情境分類，包含專注、放鬆、鄉村、懷舊、電音、純音樂、爵士、藍調、RAP、搖滾等。

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△ Collections 是剛剛新增的播放清單，情境圖片加上美美的排版，還沒點開音樂就已經覺得被療癒了。播放音樂時點擊愛心的音樂會出現在 Likes 頁籤，類似我的最愛功能。

是用下來覺得是用過最棒的音樂播放軟體，比起 Spotify 電腦版的中文歌資源還多，而且軟體本身沒有廣告，介面設計的很乾淨舒服，如果硬要說一個缺點的話，如果可以連結 Youtube 的帳號，把常聽的音樂雙向同步到播放清單就更棒了。

Headset 官網：http://headsetapp.co/#home

免安裝版：
Headset 3.1.0.7z（GOOGLE下載）
Headset 3.1.0.7z（1DRV下載）
Headset 3.1.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Headset 3.1.0.7z（RAPIDGATOR下載）
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Mac 版本：
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Headset 3.1.0.dmg（MEDIAFIRE下載）
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