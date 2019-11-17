好看的影片就該收藏，因為你永遠不知道是否哪天會消失在網路上，或者是說永遠再也找不到，因此我也常常收藏許多不同的影片，網路上也很多鄉民喜歡備份關鍵影片，這是如何做到的呢？市面上很多可以下載多種網路影音空間的工具，而 Wise YouTube Downloader 是專精在 YouTube 的影音下載，同時內建搜索功能，想要學習下載影片的朋友們可以試試看這款工具。

下載影片的方式有兩種，若已經有影片網址，輸入網址後即可已開始下載，預設是下載最高畫質的檔案；或是利用搜尋功能來尋找影片，搜尋清單的左下角有

下載影片

的連結，點擊後就可以開始下載囉！

軟體正下方有五個功能選單，分別是軟體首頁、搜尋結果、下載中的檔案、下載後的清單與影片轉檔，不過影片轉檔是額外的付費工具，其實不安裝也沒關係，因為下載後的檔案大多為 mp4，放電腦放手機都可以直接觀看唷！

http://www.wisevideosuite.com/wisevideodownloader.html

免安裝版：

Wise YouTube Downloader 2.84.7z（GOOGLE下載）

Wise YouTube Downloader 2.84.7z（1DRV下載）

Wise YouTube Downloader 2.84.7z（MEDIAFIRE下載）

Wise YouTube Downloader 2.84.7z（RAPIDGATOR下載）

Wise YouTube Downloader 2.84.7z（本站下載）

檔案大小：2.01 MB