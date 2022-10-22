YouTube 音樂下載 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube

不少人每日都在聽音樂當中度過，不管是通勤或是工作的當下，若你的手機流量沒有吃到飽，自己準備音樂檔案是最省錢方案，想到以前我也是這樣過來的啊！那音樂來源哪裡最多呢？我想大多人選擇就是 YouTube 了吧！所以這次要跟家分享 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 音樂下載工具，讓你可以很方便的下載線上的熱門音樂，其實要下載影片也是可以，下載音樂還具備測試版的切割功能，這類工具其實還不少，選一款自己好上手的吧！

限時免費：https://www.softorbits.net/actions/getfreekey.html?pid=ytd&a_aid=70

YouTube 音樂下載 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube

△ 進入活動頁之後輸入自己的信箱，點選 Request full version key 繼續。

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△ 之後填入名稱與地區，點選 Done. Continue! 來取得活動序號。

YouTube 音樂下載 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube

△ 之後應該就可以順利取得活動序號，免安裝版也替大家打包好了，可以直接到文末下載。

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△ 開啟軟體後直接替你列出了最火的音樂列表，這些都是合集居多，當然也可以自己透過搜尋功能來尋找。

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△ 點選右上的註冊，之後填入剛剛所取得的活動序號、信箱，點選註冊應該就能順利啟用軟體。

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△ 點入影片之後，左下角有下載的格式選項，可以下載影片與 MP3 音樂檔案。

YouTube 音樂下載 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube

△ MP3 有測試版的分割音軌功能，不過無法真的把每首歌切得很清楚啦～之後點選下載就可以開始下載，就那麼簡單囉！

https://www.softorbits.net/youtube-mp3-downloader/

免安裝版：
SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（GOOGLE下載）
SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（1DRV下載）
SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）
SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：84.09 MB

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