不少人每日都在聽音樂當中度過，不管是通勤或是工作的當下，若你的手機流量沒有吃到飽，自己準備音樂檔案是最省錢方案，想到以前我也是這樣過來的啊！那音樂來源哪裡最多呢？我想大多人選擇就是 YouTube 了吧！所以這次要跟家分享 SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 音樂下載工具，讓你可以很方便的下載線上的熱門音樂，其實要下載影片也是可以，下載音樂還具備測試版的切割功能，這類工具其實還不少，選一款自己好上手的吧！

△ 進入活動頁之後輸入自己的信箱，點選 Request full version key 繼續。

△ 之後填入名稱與地區，點選 Done. Continue! 來取得活動序號。

△ 之後應該就可以順利取得活動序號，免安裝版也替大家打包好了，可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後直接替你列出了最火的音樂列表，這些都是合集居多，當然也可以自己透過搜尋功能來尋找。

△ 點選右上的註冊，之後填入剛剛所取得的活動序號、信箱，點選註冊應該就能順利啟用軟體。

△ 點入影片之後，左下角有下載的格式選項，可以下載影片與 MP3 音樂檔案。

△ MP3 有測試版的分割音軌功能，不過無法真的把每首歌切得很清楚啦～之後點選下載就可以開始下載，就那麼簡單囉！

https://www.softorbits.net/youtube-mp3-downloader/

免安裝版：

SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（GOOGLE下載）

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SoftOrbits MP3 Downloader for Youtube 1.4.7z（MEGA下載）

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