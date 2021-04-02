Batch URL Downloader 網路連結批次下載

下載軟體一直都是下載狂不能缺少的工具，我這個年代還是 FlashGet 當道的年代，下載主流下載軟體有哪些呢？網路上常用的四款下載工具之外，來跟大家分享一款簡單的 Batch URL Downloader 下載軟體，他不像是專用的下載軟體那麼專業，不過具備了批次下載的實用功能，只要將下載連接通通貼上去，就可以很方便的通通下載回來，限時免費的好工具，推薦大家可以收藏起來唷！

限時免費：https://vovsoft.com/giveaway/free-batch-url-downloader-2021/

Batch URL Downloader 網路連結批次下載

△ 進入活動頁面就可以直接看到活動序號，也真是太佛心了！免安裝版可以直接到文末下載。

Batch URL Downloader 網路連結批次下載

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

Batch URL Downloader 網路連結批次下載

△ 貼上剛剛所取得的序號，點選 OK 就可以正常啟動囉！

Batch URL Downloader 網路連結批次下載

△ 使用方式非常簡單，只要將網路連結通通貼上，點選 Download All 就可以通通下載。

https://vovsoft.com/software/batch-url-downloader/

免安裝版：
Batch URL Downloader 3.2.7z（GOOGLE下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（1DRV下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.85 MB

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