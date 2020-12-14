蟑螂怕拖鞋，烏龜怕鐵鎚，壓縮檔怕沒有密碼！很多人為了保密自己的資料，最簡單的方式就是壓縮檔加上密碼，若是沒有密碼就不能存取，不過若是密碼忘記了怎麼辦？或是想要解開他人的加密壓縮檔？是否有強力的破解工具呢？請使用 Any RAR Password Recovery 來有效的破解壓縮檔密碼，這款工具並非暴力破解，而是暴力的一直運算密碼，直到解出正確的密碼為止，坦白說是頗費時的，不過也是最有效的工具，限時免費可以收藏起囉！

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Any RAR Password Recovery 10.8.0 就可以下載到活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與這次的活動序號，文末也替大家準備好免安裝版，大家可以直接到文末下載唷！

△ 開啟軟體後點選右上角的選單找到 Register。

△ 信箱請輸入自己的信箱，然後貼上從活動取得的序號，之後點選 Register 註冊。

△ 註冊成功可以看到以上視窗！

△ 載入要破解密碼的壓縮檔案。

△ 破解方式有三種，第一種就是最暴力的運算破解，第二種是條件式的破解，第三種是字典式的破解（譬如常用的密碼文字等等）。

△ 第二種破解方式，可以自己設定密碼幾個字，是否包含小寫英文、大寫英文、數字與特殊字元等等。

△ 接著就會開始運算各種可能的密碼，這動作很費時，也非常的吃 CPU 資源，就慢慢等待囉！

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