相信大家對於 PLASH SPEED 路由器不陌生吧（不知道的請回顧：PS 路由器是什麼？哪裡買？居家網路 PLASH SPEED 夢幻逸品）！當 PS5 上市之後，一多人也想要買新版的 PLASH SPEED 路由器，不過這次續集出來了，以後要改口要買空氣清淨機啦！這個空氣好香啊～我也好想要唷！讓我們簡單來來看一下續集的劇情發展，文末再看看影片的完整版囉！（圖片都擷於與片）

一開始老公被老婆派出去面交家裡不要的東西，和買家約了在停車場見面。

老婆把家裡不要的東西賣掉很正常吧！

所以老公就幫忙面交不要的東西給買家。

買家驗貨之後，說出了這不是 PS4 是 PS4 Pro 吧？

這時候老公才發現原來是自己的 PS4 Pro 要被賣掉了！

開始回想跟老婆的對話，沒有用的東西就賣掉吧～

老公覺得很無奈，這樣下去連房子都要賣掉了

回想起老婆說他最近也都沒有玩遊戲，因為老公的遊戲大多都破關了。

只是賣家覺得奇怪，只賣 80 美金也太奇怪了～

後來才知道買家的壯塊和這位老公是相同的，家裡的不要的東西也都賣了，包含買家原本有的 PS4 等等，然後給老公一句話：「看開點，世間萬物都是不斷循環的」，然後就把遊戲機拿走了！

回到家之後老公終於受不了爆發了！

我又沒有亂花錢～

我只想要玩個遊戲而已。

老婆冷淡地回說：吵死了，今天空氣汙染好嚴重，去幫忙開個空氣清淨機。

你把老公遊戲機賣掉，去買空氣清新機？

嗯？！

這個空氣清淨機竟然是 PS5！

PlayStation 5！

這空氣好香啊 ~

上輩子燒了好香啊～劇情真的是大反轉啊！

那為什麼 PS4 Pro 只賣 80 美金呢？大家就花點時間把影片看完吧！