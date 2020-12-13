PS5 空氣清淨器

相信大家對於 PLASH SPEED 路由器不陌生吧（不知道的請回顧：PS 路由器是什麼？哪裡買？居家網路 PLASH SPEED 夢幻逸品）！當 PS5 上市之後，一多人也想要買新版的 PLASH SPEED 路由器，不過這次續集出來了，以後要改口要買空氣清淨機啦！這個空氣好香啊～我也好想要唷！讓我們簡單來來看一下續集的劇情發展，文末再看看影片的完整版囉！（圖片都擷於與片）

PS5 空氣清淨器

一開始老公被老婆派出去面交家裡不要的東西，和買家約了在停車場見面。

PS5 空氣清淨器

老婆把家裡不要的東西賣掉很正常吧！

PS5 空氣清淨器

所以老公就幫忙面交不要的東西給買家。

PS5 空氣清淨器

買家驗貨之後，說出了這不是 PS4 是 PS4 Pro 吧？

PS5 空氣清淨器

這時候老公才發現原來是自己的 PS4 Pro 要被賣掉了！

PS5 空氣清淨器

開始回想跟老婆的對話，沒有用的東西就賣掉吧～

PS5 空氣清淨器

老公覺得很無奈，這樣下去連房子都要賣掉了

PS5 空氣清淨器

回想起老婆說他最近也都沒有玩遊戲，因為老公的遊戲大多都破關了。

PS5 空氣清淨器

只是賣家覺得奇怪，只賣 80 美金也太奇怪了～

PS5 空氣清淨器

後來才知道買家的壯塊和這位老公是相同的，家裡的不要的東西也都賣了，包含買家原本有的 PS4 等等，然後給老公一句話：「看開點，世間萬物都是不斷循環的」，然後就把遊戲機拿走了！

PS5 空氣清淨器

回到家之後老公終於受不了爆發了！

PS5 空氣清淨器

我又沒有亂花錢～

PS5 空氣清淨器

我只想要玩個遊戲而已。

PS5 空氣清淨器

老婆冷淡地回說：吵死了，今天空氣汙染好嚴重，去幫忙開個空氣清淨機。

PS5 空氣清淨器

你把老公遊戲機賣掉，去買空氣清新機？

PS5 空氣清淨器

嗯？！

PS5 空氣清淨器

這個空氣清淨機竟然是 PS5！

PS5 空氣清淨器

PlayStation 5！

PS5 空氣清淨器

這空氣好香啊 ~

PS5 空氣清淨器

上輩子燒了好香啊～劇情真的是大反轉啊！

PS5 空氣清淨器

那為什麼 PS4 Pro 只賣 80 美金呢？大家就花點時間把影片看完吧！

PS5 空氣清淨機空氣好香啊！PLASH SPEED 路由器續集劇情大翻轉 相關文章

訪客留言

PS5 空氣清淨機空氣好香啊！PLASH SPEED 路由器續集劇情大翻轉 參考資料

PS4路由器再進階，升級成「PS5空氣清淨機」過程溫馨感人 ...
19 小時前 — 去年PS路由器「Plash Speed」在台灣爆紅，為了買一台PS 4 Pro還要辛苦偽裝 ... PS4路由器再進階，升級成「PS5空氣清淨機」過程溫馨感人 ... 在劇情上來說，女主人在整理家裡將一些沒用到的產品都讓男主人拿去變賣，在面交時男主人才發現是PS4。 ... 其實PS空氣清淨機是先由網友、廠商先開始社群效應.
abdou now online&#39;s (@abdoualittlebit) profile on Instagram • 11 posts
1,149 Followers, 286 Following, 11 Posts - See Instagram photos and videos from abdou now online (@abdoualittlebit)
這是新的路由器PLASH SPEED 5啊！新主機PS5 已經被網路上 ...
2020年6月12日 — 而在PS5 主機的真面目終於問世後，想必然又是一波全球性的轟動，世界上各大社群 ... 當然啦，這個時候PS 大神軍團（? ... 記得前陣子XBOX 的新主機Xbox Series X 剛出來的時候，各種被說很像「空氣清淨機」、「電冰箱」等，還有 ... 米修斯續集《異形：聖約》否定大部分漫畫與電玩劇情，正史該如何界定？
TCDraftPost 2 - Po3C
2008年5月15日 — nLite 1.4.5 - 製作XP自動安裝光碟,user posted image一款Windows XP縮身工具，主要功能有，自定義縮減和創建ISO中所有的套件，可以工作在&nbsp;...
網路工具NETworkManager 推薦，包含常用的22 種常用功能 ...
TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求，額外加入了Vb6cht.dll其它：&nbsp;...
免安裝Aiseesoft Data Recovery 檔案救援軟體推薦#參考資訊 ...
參考資訊：參考資訊：參考資訊：http://freeware.easylife.tw/entry/TCDraftPost-3. 2008/06/09 07:22 2008/06/09 07:22. 此篇文章標籤： 驅動程式. 文章引用(0) 文章&nbsp;...
PS5主機迷因瘋傳！最新「Plash Speed」路由器設計出爐 ...
2020年6月12日 — 就在今（12）日SIE 舉辦的PlayStaion 5 線上發表會中首度公開PS5 主機造型，其流線型科技感設計，顯示開機的藍色光線交織 ... Sony &amp; Playstation put on a tight, clean and focused show today. ... 這一台「空氣清新機」真香！
345.tw最便利的短址服務
本網站係美國8位數集團 8 Figure Group 所有 版權所有 © 8AM8 All Rights Reserved.
TCDraftPost 4 | 綠色工廠
2008年6月8日 — 使用Windows Live 郵件代管。Google Apps 之外的新選擇，google,Google Apps,Hotmail,Windows Live,過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件&nbsp;...
TCDraftPost 3 | Po3C
TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式 &amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式 (也僅具備這個功能)；由於中文化需求，額外加入了 Vb6cht.dll其它：部分字串似無作用，因此省略未翻，若您在使用過程中，有顯示出未翻譯的字串，...