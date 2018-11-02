我今天去參加活動的 BRISE C600 空氣清淨機我覺得是可以買的！上一代 BRISE C200 是有許多醫師在背書的，尤其爸爸媽媽所熟悉的黃瑽寧醫師，新一代的當然有持續合作，據說這次會有權威的胸腔科醫師，只是我也不知道是誰，沒有研究。





簡單說一下我了解的，BRISE C600 是適合 20 坪大空間，尤其中南部很多透天一層樓就有那麼大，機器是比較大台，不過效率高，當最高轉速時聲音也很小，只有 60 分貝，是因為他扇葉大兩側進風，而且低耗電，就算全速運轉一天大概也一塊多，比前一代 BRISE C200 還要省電，內建各種感測器就不多說了，APP 功能相當豐富與仔細。

重點是之後售價會是 36780 元，現在早鳥募資是 19800，早鳥方案只有 48 小時，若是有需求的話，錯過可惜。

募資購買網頁： https://www.flyingv.cc/projects/21238 資訊給各位參考囉！！！我之前也推過一台 POIEMA 也是募資的產品，只是上市後再看到當初的募資價格真的會買不下去，只會覺得怎麼當初沒跟到募資。因為兩側都有濾網，他們說濾網耗材價格是有調降的，實際上價格多少我是不知道，只知道他的耗材不是計算時間的，而是看實際的使用量去偵測濾網是否需要更換，若家裡一直保持好的狀態，相對可以用更久。而且他們的 APP 很直接，偵測到你濾網進了，可以直接在 APP 操作訂耗材，然後隔天就會讓你收到。其實他的 APP 很強，譬如說他們有醫院一次用了八台前一代 C200 百坪的大空間，可以自己很方便的用 APP 拉進去一個群組，當其中一台偵測到空氣品質不好，就會8台一起連動加速整個空間的清理。募資購買網頁： https://www.flyingv.cc/projects/21238