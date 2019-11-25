BRISE 的空氣清淨機深得人心，我有兩位朋友已經有購入 BRISE C600 空氣清淨機，最次新推出的 BRISE C360 他們也都馬上加碼購買，不得不說用過就愛上，對空氣品質比較敏感的人用過都非常有感覺，我自己習慣處在家裡各處都有空氣清淨機的環境裡，這次入手 BRISE C360 主要是因為想要給小朋友更好的生活品質，有時候有些錢自己花不下手，有小孩反而比較狠的下心，尤其小朋友感冒是很麻煩很累人的事情，這次全新 Breathe Bio 防疫濾網新增了「AMS 潔淨因子」，經過實驗對 A/B 型流感、EV71 型腸病毒都有超過 99% 的滅菌率，雖然我們無法掌控在外面的環境，至少在家裡要好好把關，避免與家人交叉感染，還是全家的健康最重要唷！

倒數優惠囉：http://cclick.vip/C360/wawa

BRISE 先前已經推出 C200 與 C600，分別針對 6-9 坪與 18-25 坪的空間，BRISE C360 的 CADR 為 390CMH，適用的空間大小為 10-17 坪，這樣的淨化能力足以放在我家客廳來使用，我原本還想說針對小孩來放房間就好，不過只放房間似乎有點太大材小用，依照官方目前的數據來看，客廳+開放式廚房 15 坪大小只要 6 分鐘就可以淨化完成，3-5 坪的房間只要 2 分鐘就可以搞定，我覺得這樣的效率非常的不錯。

BRISE 還有什麼讓人印象深刻的點呢？就是 BRISE 的 APP 相當好用，是我目前空氣清淨機當中 APP 最好用的，譬如說可以設定多台空氣清淨機連動，當你的環境中空汙突然飆高的時候，可以讓全家的 BRISE 空氣清淨機一起動起來，在操作上也非常的簡單與使用。第二點就有與醫生合作的抗敏天使，可以記錄家裡每個人對於空氣過敏的症狀，長期下來可以當個觀察，甚至可以把抗敏天使的報告給醫生當成參考，是實際與醫生也密切合作的一項服務。

BRISE C360 在技術上有進步的地方，濾網是今年和合作夥伴研發的防疫濾網，能抑制的病毒目前報告上有 27 種，我相信家裡有小朋友是非常必要的！第二點是新增了亮度感測器，因此當燈光昏暗時就會進入夜間照護模式，就不用每次手動來切換。第三點是他已經能夠透過 AI 智慧來分析汙染成分，當空氣品質莫名亮紅燈的時候，就可以來看看到底發生什麼事情了！

接下來我們來看看 BRISE C360 的肚子裡面有什麼吧？打開前蓋後就可以看到濾網，濾網塞進去的密度非常剛剛好，濾網上方有兩條拉繩，可以讓你不費力地將濾網取出來。

厚厚的一個濾網，主要分為三層的結構，第一層是 Breathe BIO 防疫濾網具有 AMS 潔淨因子，經過實驗對 A/B 型流感、EV71 型腸病毒都有超過 99% 的滅菌率，依照報告 10 分鐘內可以過濾的有諾羅病毒、德國麻疹；30 分鐘內可以過濾的有腸病毒 EV71、禽流感 H7N9；60 分鐘內可以過濾的有 A 型流感 H1N1、B 型流感與中東呼吸綜合症冠狀病毒 MERS，過濾效率幾乎都在 99% 以上。其他能快速過濾的還有大腸桿菌、綠膿桿菌、嗜麥芽窄食單胞菌、萎垂桿菌、戀臭假單胞菌、克雷伯氏肺炎菌、肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌、腦膜膿毒性金黃桿菌、莫拉菌、克氏庫克菌、金黃色葡萄球菌、枯草桿菌、退伍軍人菌、普通變形桿菌、洋蔥伯克氏菌、糞腸球菌、科氏葡萄球菌、卡他莫拉菌與巴斯德氏菌。

第二層是與醫院手術相同等級的銀離子 HEPA 高效濾網，大多空氣清淨機都具備的 HEPA 濾網，可以過濾 99.9% 以上的 PM2.5，我放在沒有開窗的小朋友房間，PM2.5 偵測出來的數值幾乎都在 3 以下，讓小朋友能擁有最好的睡眠空氣品質。HEPA 上還有多了一層銀離子塗層，具有常時間抑菌的功能，可以抑制濾網上的病黴菌滋生，避免造成二次汙染。

空氣過濾最後經過的是活性碳除味濾網，能夠消除異味與甲醛等有害氣體，我們家還有一個小孩在包尿布睡覺，之前房間是放小米的空氣清淨機，他並不具備活性碳濾網，房間總是會有一股悶悶的臭味，當我把 BRISE C360 放到房間使用之後，那股氣味就消散了，這是非常明顯的改變。我還測試在房間狂甩棉被加上開電風扇，PM 2.5 最高指飆到 6，然後又很快的降到 2 或是 1，房間內的空氣品質好到讓我嚇到！

拿掉濾網後底部就是風扇，空氣清淨機簡單來說就是濾網加上風扇的組合，很多人都會便宜 DIY，一定會有效果的，只是技術的整合就無法那麼先進，更不可能像 BRISE 一樣那麼強大，若是在意空氣品質還是來交給專業的吧！

主要的感應器都在機身後方，包含顆粒物、PM 0.3 / 1 /2.5 /10、VOC 臭味、溫度、濕度與光線。

在機身前方有非常清楚的面板顯示，資訊包含有 PM2.5、有害氣體、溫度與濕度，有很多空氣清淨機能透過燈光顏色來表示當下的空氣品質，不過會難以區分是 PM2.5 超標還是有害氣體超標，BRISE 在這點就非常不錯，圓形的圈是彩色空汙指示燈，下方 VOC 會顯示有害氣體的狀態，由低到高分別會是 L、M、H 與 H+ 的文字顯示，燈號也分別會是綠色、黃色、紅色與紫色。中間還有一個抗敏天使的燈號，請設定好抗敏天使就會亮起來唷！

上方有觸控操控按鍵，包含有模式調整、風力調整、WIFI 開關、亮度調整與兒童鎖。

風力可以自己調整，風速為 1-6 段，若是需要即時快速的淨化空氣品質，也可以切換到 TURBO 模式，TURBO 模式可以自己設定風扇轉速的上限，以及設定 TURBO 模式是一直持續、或是持續幾分鐘之後就結束。

亮度的選擇有兩段與完全不亮三種，若是在睡眠中也想可以馬上知道空氣品質，不妨就將亮度調整到微亮的狀態，若是喜愛全黑的環境睡覺，也可以完全燈號關閉，操作和使用都非常非常簡單。

最近的天氣開冷氣覺得有點浪費，不開窗又有點悶，所以最近大概都是維持開窗的狀態，所以可以開啟戶外空汙連動功能，讓空氣品質比較穩定，當有客人來時再把 BRISE C360 放在客廳，朋友他們剛好都是對空氣品質比較敏感的人，讓他們感受好的空氣品質就對了！

每次到周五就有其他小朋友到我們家裡玩，小朋友有時候也難免會有咳嗽流鼻水，小小感冒偶爾都會有的，若是沒有好的空氣清淨機，那麼病毒的傳染可能是無法避免的，不過有了 BRISE C360 之後讓人更加安心一點，畢竟對於流感與腸病毒都有防疫效果，雖然我沒得比較有沒有 BRISE C360 空氣清淨機的差別，但是有總是比較好，總是讓人比較放心，當父母的應該都能夠了解吧！

BRISE C360 主要有四種模式，有 BRISE 模式、自動模式、TURBO 模式與 NIGHTCARE 夜間模式，BRISE 模式是我目前慣用的模式，他可以設定家裡有多少人過敏、有多少貓貓狗狗、要不要參考戶外的空氣品質來運行；AUTO 模式是偵測空氣品質來運轉；TURBO 是要快速淨化空氣時的全力運轉；NIGHTCARE 模式是夜間的降低音量的運轉模式，就算遇到空氣品質突然變差，運轉的聲音也會在控制在 40 分貝以下，CADR 最高也可以到 180 m3/h 左右，也能自己設定噪音上限，還有亮度學習等功能。

每天最放鬆的時刻就是睡覺，為了小朋友的睡眠品質我們也做了許多努力，包含床墊、床包、窗簾還有兩台塵蟎的吸塵器，空氣清淨機執勤過的也有好幾台，這次輪到 BRISE C360 來值勤了！坦白說小朋友晚上肯不肯乖乖躺好睡覺跟空氣清淨機無關，我們家小朋友也不是容易過敏的體質，通常只要睡著了都很好睡，我比較在意的是感冒時會互相傳染 ，尤其我家姊姊感冒的症狀就是狂咳嗽，我真心覺得只要陪睡一晚必被傳染，真的只能依靠 BRISE C360 來好好幫我把關一下。

BRISE C360 的燈號是可以完全關閉的，能讓小朋友有更暗的環境來睡覺，至少對我家小朋友是有用的，不然只要有點燈光他們就會喜歡繼續活動，然後叫睡覺會叫到大人發火的那一種，真的是最好一關燈就要全黑躺好睡覺！

BRISE APP 應用介紹

這裡來簡單介紹 BRISE APP 的應用介紹，包含新增設備、空氣品質偵測與各種功能設定等等，讓大家對 APP 能有個基本的了解唷！

△ 首先新增設備選擇 BRISE C360，然後選擇你所要放置的位置，譬如說我一開始放在小孩房間。選擇不同地點會有不同的運轉模式，譬如我設定在小孩房間，空氣清淨機的加減速曲線會變得更平緩，不會突然加減速而吵到小朋友休息。

△ 設定清淨機的名稱，與設定空間的大小坪數。

△ 設定網路連線部分，首先手機要先連到自己家裡的 Wi-Fi，並且要輸入 Wi-Fi 的密碼，設備連線之前會呈現藍燈慢閃的狀態，確認之後再繼續下一步。

△ 接下來 BRISE C360 本身的無線網路就會開啟，請將手機的 Wi-Fi 連線到 BRISE C360，連線之後 Wi-Fi 燈號就會呈現黃燈慢閃，確認之後繼續下一步。

△ 最後就是起用設備當中，慢慢等待就可以完成囉！

△ APP 開啟之後就可以從 APP 查看到當下個空氣品質，包含有 PM2.5 / PM10 / VOC / 溫度 / 濕度的環境資訊，C360 的運作模式也可以在設備首頁快速調整，甚至開關機都可以唷！

△ 更多空氣細節可以看到空氣品質長期下來的變化，基本上 BRISE C360 的確把我家裡空氣把關持續在很好的狀態，除了可以看到空氣品質變化之外，也可以看到耗電的部分，基本上每天似乎耗電不到 0.1 度電，這樣每個月的花費會減少很多很多唷！

△ 當空氣品質不好的時候，我們也可以進入更多空氣細節，之後選擇「診斷」。

△ 診斷後就可以即時知道是哪一種汙染，雖然說不一定是完全正確的，但是還是可以參考啦！像我一次測試是家裡在煮飯，他認為是在燒香 XD，這個功能目前還會持調整。

△ 接著看到設定部分，模式部分可以手動控制，也可以自訂排程，每個小時都可以自己設定，若家裡作息固定的話，就可以讓他按表操課，像是我特別將 7 點時候調整成 TURBO 模式，就是想要當成鬧鐘，準備叫小朋友起床了！此外還有智慧開關的設定，只要空氣品質還不錯的時候，可以將電源關閉，這樣也可以延長濾網壽命。

△ 濾網還可以使用多久，也可以從 APP 內看到很清楚的狀態，而且從 APP 內就可以直接訂濾網，這也是我非常喜歡的一點，訂濾網不用再去上網買，APP 內就可以搞定了！

△ 接著特別說 NIGHTCARE 模式，智慧光感功能開關可以讓你在設定的時間範圍內，若是燈光已經暗了，就會自動進入 NIGHTCARE 模式，這模式也可以設定最大的風扇音量上限，避免突然變很大聲吵到小朋友睡覺唷！

△ 要啟用抗敏天使，必須先添加 AI 偵測器，這跟加入設備是不一樣，你可以想成抗敏天使是一個獨立運作的部分，而空氣清淨機是偵測空氣品質的設備，而空氣清淨機必須和你的人在同一個地區，才有辦法設定成功唷！

△ 如果你的空間內需要多台空氣清淨機，希望能同時運作來加強淨化速度，就可以使用連動的功能，點選兩個笑臉相依的圖案，進去之後就可以看到目前有哪些設備置放的位置。

△ 使用拖曳的方式將兩個地方疊合在一起，就像我們平常整理手機桌面 APP 那樣操作，疊合在一起之後就可以達成連動的功能，只要某個地方突如其然有空氣汙染，連動的空氣清淨機就會同時運轉，加速整個環境的空氣淨化。

心得總評，BRISE C360 一開始募資時我沒有注意太多，直到已經有兩個朋友已經加入早鳥之後，我才特別注意有哪些細節，實際使用之後，新增的防疫功能真的有深入父母的心，因為小朋友感冒實在太麻煩了，透過實驗數據來看，真的能有效阻止常見的流感或是腸病毒，當家裡有人感冒時，只要維持 BRISE C360 的持續運轉，坦白說我真的放心不少！夜間的模式的低音量也打造了更好的睡覺環境，以前使用其他空氣清淨機時，夜間模式就是持續的低風量運轉，若是空氣品質變差了，就只能等待慢慢地淨化速度，而 BRISE C360 除了有亮度感測可以自動進入夜間模式之外，也是會針對夜間空氣品質的變換來調整風速，強化了睡眠中的淨化能力，我相信也是大家會喜愛的功能，以上開箱與心得提供給大家參考囉！

購買：http://cclick.vip/C360/wawa