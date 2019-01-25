我的第一台車用空氣機大約在 2015 年底時購入，對於車內的空氣品質早就已經開始把關，不知道你的狀態如何呢？空氣品質現在人都在把關，尤其當身邊越來越多當爸當媽，發現大家都非常在意空氣品質這件事情，也越來越多疾病與空氣品質相關，是不得不去在意的大事！這次要與大家開箱來自北歐的瑞創 LUFTRUM C401A 車用空氣氣清淨機，與我多年前購入的機器已經有很大的差異，現在的機種更加強大，主打 6 分鐘高效率的淨化車內髒空氣，讓你在開車途中也有良好的空氣品質，為全家的空氣品質把關，關愛坐在您身邊陪你開車的人！
選用車用空氣機的第一項重點，大家可以仔細觀察電力部分是否可以兩用？就是具備有車充，同時也要能攜帶使用。我自己現在比較少回老家，所以之前房間就沒有買空氣清淨機，久沒用的房間灰塵就會多，每次回去就會一直打噴嚏，真的難受啊！像瑞創 LUFTRUM C401A 具備兩用的特色，當我開車回家之後，就可以把它帶回房間使用，雖然對於房間坪數的淨化效率沒那麼高，但是他也是有作用！目前在台灣旅遊過不少地方，飯店民宿很少提供空氣清淨機，這時候不妨就自己攜帶，自己的空氣品質自己把關！瑞創 LUFTRUM 的產品盒裝上就標示了 CAR 與 DESKTOP 的字樣，代表他是具備有車用與可攜的特性。
簡單來看一下開箱的內容物，有主角：瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機、車充、旅充、吸盤、綁帶工具。
瑞創 LUFTRUM C401A 給我的第一印象就是造型非常的特別，會覺得這是相當有質感的一款產品，若不是對這產品有所了解的話，一定會想說這是什麼奇特的玩具？若你選擇空氣清淨機是外貌協會的話，我相信瑞創 LUFTRUM C401A 應該足夠吸引你的目光。
濾網在機身底部，濾網型的空氣清淨機在出貨時濾網都是被打包起來的，所以在使用前記得先將塑膠袋拆掉。
車用空氣清淨機不像家用的可以很大台，要在有限的空間還要具備過濾能力，濾網的組成是相當重要的，這是一片複合式的四合一濾網，以車用等級來說算是大面積的濾網，面積大也代表效率會比較高，四層濾網依序是初效濾網、中效濾網、活性碳濾網與高效 HEPA 濾網，在前兩層可以過濾掉比較大的毛髮、灰塵、皮屑、黴菌等等，活性碳濾網主要負責甲醛、甲苯等有害氣體，若在車上有抽菸習慣，這層也很關鍵！而最後一層就是關鍵高效的 H11 HEPA 濾網。
這片 HEPA 濾網是相當獨特的，通常空氣清淨機分成濾網型式或靜電吸附兩種，而這片濾網卻有獨家技術，在 HEPA 濾網中加入了靜電集塵濾材與特殊活性碳材料，所以 HEPA 濾網不只是擋下了 PM2.5，靜電更是可以吸附 PM0.01 到 0.3 的微米顆粒，也因此 LUFTRUM C401A 的濾網是相當值得一提的重點項目。而濾網拆除後就可以看到機身底部的風扇，這風扇具備有低噪音高轉速的特色，運轉最大分貝數為 50dB，對於行駛中的車輛來說，可以說感受不到風扇的存在感。
電源輸出在機身底部的凹槽內，也很貼心設計了藏線孔，讓機身可以很平穩地放置在平面上。電源部分有提供了一般插座的插頭，適合大家攜帶去有插座的地方使用，譬如我前文所說到的可以使用在房間，或是外出旅遊住宿時都可以使用。
在車上有專門的車充可以使用，車充的線材留有一定的長度，讓大家可以走線隱藏，若是不會自己藏線的話，就請別人幫幫忙，不然就是找汽車的百貨囉！
放置在車上要讓機身更加穩固，所以有提供一個可以結合的玻璃吸盤固定座，一端就是與機身座結合，在底部有一個特別設計的插槽。
固定座結合後如上圖，插槽部分有一個卡榫的設計，所以當你要拆卸的時候可以很方便的取下，不用整個吸盤一起取下，這點是真的很方便！因為 LUFTRUM C401A 具備有車用與可攜的特色，若是每次都要拆卸吸盤就太麻煩。
吸盤的角度適合將 LUFTRUM C401A 放在前檔的玻璃下，這時候就會有人會顧慮是否會反光的問題，其實我自己測試是還好，可能上方布面的材質有點類似避光墊那樣，放在前方的反光程度我覺得影響不大。
在家裡插上電源就可以使用，若你是小坪數的空間，只要一直開機狀態，要維持空氣品質也是可以的，只是若突然有開窗或是清掃之類的，效率就會比較慢一點，臨時使用的狀態還 OK，我個人還是把這台規劃在車用比較恰當。
接下來實際上車看看吧！我覺得最美觀的位置就是擋風玻璃下，而且放這個位置才可以看到空氣品質的狀態，只是通常車子前座沒有太多車充是大家要考量的點，譬如說我車子的前方只有一個車充，但是通常是給行車紀錄器使用，此外還有需要充電的有導航機、手機 USB 充電等等，不然就是再去買車充的 HUB 吧～
主機可以透過吸盤支架來固定，拆卸也非常方便，底座附近有一個按壓的地方，按下去就可以很快速地取出，這樣就可以帶著走去其他地方使用了！
這款車充其實還有一個優勢，就是他還提供了一個 USB 可以使用，所以若是手機要充電、導航機需要電力，這裡是可以直接提供的唷！
我最理想的位置是放在中控的上方，可惜我的車那地方的角度無法用吸盤去固定，的確可惜了一點！使用上其實非常的簡單，所有的操作就只有一個開關按鈕，依序操作就是開機、AUTO、一檔、二檔、三檔、關機，上方長方形燈號就表示風速，而燈號會有綠色、橘色與紅色，分別代表空氣品質的狀態，綠色就是最佳狀態，紅色代表空氣不好，日常使用我會頗建議開在 AUTO 模式即可，他就會自動去判斷要多大的風力，再加上車子發動後自動啟動，其實只要安裝完成之後就不需要再去動了！
第二個可以放置的位置是中央扶手的位置，這個就要看大家開車習慣，像我開車時是很習慣將手放在中央扶手上的，那麼放這個位置對我來說就沒有那麼適合，會卡住我最舒適的開車姿勢。
第三個可以置放的位置就是座椅靠枕的後方，這時候底部墊片就可以拿出來使用，而底部墊片原本搭著一片小小的塑膠片，那塑膠片請大家務必留著，當你拆卸下來的時候螺絲才不會直接掉出去，坦白說我在車上掉了兩次，直接掉到很難找的地方。而綁帶就穿在墊片和塑膠片中間，這樣也不會掉，我反而覺得很方便。
之後將底部墊片鎖在機身下方兩側（原本就有鎖孔），這樣綁帶就算安裝完成了！
將著將綁帶拉緊就可以固定在靠枕後方，其實會覺得好像頗適合的，但是要記得座椅沒得藏線，等於說電源線會直接的外露在外面，這也是會讓我比較困擾的地方^^，不然就是要跑一趟汽車百貨請他們處理處理，應該就可以很完美的。
而我自己最後是放在車子的後方靠枕後，這個位置雖然說我看不到燈號顯示，只是我後車箱還有一個車充，所以接上電源很方便，後車箱我也不在意走線是否順眼，目前我自己覺得最恰當的地方。
接下來與大家實測空氣品質的部分，我的測試機器是小米米家空氣檢測儀，我目前家裡有三台不同的檢測工具，坦白說我也不知道誰算是準確的，就當參考吧！！！而 PM 2.5 的標準是以大陸的數值為標準，所以自己可以再把標準提高一些。
官方數據是寫說瑞創 LUFTRUM C401A 六分鐘可以進化完成車內的空氣，基本上我實測之下應該算是合理的數據，說實在在車內空間不算大，六分鐘大概就是車子發動後出門，然後過兩個紅綠燈的時間吧！基本上靜止的車輛門窗又是緊閉的，上車時空氣不會太糟糕才是，所以六分鐘我覺得是足夠的，就可以將空氣品質淨化到一定的狀態，基本上 PM2.5 數值大概在 20 以下我覺得都可以，只是小米這台數值比較誇張，在 75 以下就算合格，大陸的數據也太放水了吧！！！（可能大陸的空氣真的太差了...）
接下來替大家實測在車內點線香，想當然 PM 2.5 馬上就會飆升！！！而且會是非常誇張的數據，為什麼要這樣測驗呢？因為想替大家實測到底需要多少時間可以將 PM 2.5 的數據降下來，以下實測數據分為「沒開起對外空氣循環」與「有開啟對外空氣循環」的兩種數據。
|
對外空氣循環 OFF
|對外空氣循環 OFF
（風力 AUTO）
| 對外空氣循環 ON
（風力最大）
|初始值
|263
|251
|176
|一分鐘
|172
|153
|57
|兩分鐘
|140
|129
|26
|三分鐘
|117
|103
|15
|四分鐘
|94
|83
|五分鐘
|83
|66
|六分鐘
|71
|58
為什麼我要這樣測試呢？當戶外空氣品質不錯的時候，其實開窗效率是最高的，不想開窗就是開啟空氣對外循環，原本很糟糕的車內空氣品質，反而可以很快的讓他與外面平均，這樣效率是快的。而瑞創 LUFTRUM C401A 的效率如何？我覺得還算是不錯的，上面第一和第二個測試在比較風量的差異，想說風力最大的效率應該會比 AUTO 好，理論上也應該是如此，不過可能起始環境的比較難控制（燒線香的時間不同）。在 AUTO 模式當中，其實反會看到空氣品質是綠燈橘燈在跳動，風力也是一二檔在交替，AUTO 模式下 PM2.5 小於 100 後就是持續在綠燈；反而風力最大模式下 PM2.5 在 235 以下時就一直都是綠燈了。
瑞創 LUFTRUM C401A 具備有活性碳濾網，可以去除甲醛等有害氣體，在車上都會有塑膠皮革、芳香劑或是 VOCs 有毒物質，只是以我車內的狀況與這台檢測器的數據綜合來看，只要關窗時 TVOC 的數據還是會持續非常緩慢上升，在效率上可能無法讓 TVOC 停留在穩定的數值，只是大多還是在安全值範圍之內，所以也不用太過擔心！
我自己因為測試很多空氣品質的產品，所以我自己會準備幾款檢測工具，但是我想大多人是不會有的，就算買了也只是觀察看看居家附近的空氣品質狀態求個心安，瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機在我測試之下，整體來說是不錯的，他的濾網大風扇大，相對的他用較低的轉速就可以達到其他機種過濾效能，在車內可以不用一直聽到風扇的聲音，尤其我後來最終選擇放在車子後方，坦白說造成的影響更少，看不到燈號也沒關係，就是完全信賴瑞創 LUFTRUM C401A 就對了！四大重點再與大家複習一次：第一，智能偵測與淨化，反正開啟 AUTO 模式就對了！第二，高效率的淨化能力，以車用等級來說過濾網面積大效率也較高；第三，低噪音的風扇，若不想要風扇的聲音有所高擾，這點很重要！第四，具備車用與可攜兩用的優勢，在車上替同車的人把關空氣品質，外出住宿時也能讓自己保有好空氣！以上幾點推薦給大家囉～
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