開箱實測瑞創 LUFTRUM C401A 車用空氣清淨機，車內的空氣品質讓你掌控！

2019-01-25 09:43:15 哇哇
瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

我的第一台車用空氣機大約在 2015 年底時購入，對於車內的空氣品質早就已經開始把關，不知道你的狀態如何呢？空氣品質現在人都在把關，尤其當身邊越來越多當爸當媽，發現大家都非常在意空氣品質這件事情，也越來越多疾病與空氣品質相關，是不得不去在意的大事！這次要與大家開箱來自北歐的瑞創 LUFTRUM C401A 車用空氣氣清淨機，與我多年前購入的機器已經有很大的差異，現在的機種更加強大，主打 6 分鐘高效率的淨化車內髒空氣，讓你在開車途中也有良好的空氣品質，為全家的空氣品質把關，關愛坐在您身邊陪你開車的人


瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測
我常常說在外的空氣品質是我們無法控制的，至少在家裡的好空氣要自己把關，我自己家裡有七台空氣清淨機，車上具備有空氣清淨機也只是剛剛好，瑞創 LUFTRUM C401A 來自北歐，有瑞典綠肺的美名，PM2.5 去除率 99%、甲苯去除率 93% 與甲醛去除率 98%，我這裡大概整理了四項重點功能給大家，包含有智能偵測與淨化高效率的淨化能力低噪音的風扇具備車用與可攜兩用的優勢，接下來將會與大家分享更多的細節。

選用車用空氣機的第一項重點，大家可以仔細觀察電力部分是否可以兩用？就是具備有車充，同時也要能攜帶使用。我自己現在比較少回老家，所以之前房間就沒有買空氣清淨機，久沒用的房間灰塵就會多，每次回去就會一直打噴嚏，真的難受啊！像瑞創 LUFTRUM C401A 具備兩用的特色，當我開車回家之後，就可以把它帶回房間使用，雖然對於房間坪數的淨化效率沒那麼高，但是他也是有作用！目前在台灣旅遊過不少地方，飯店民宿很少提供空氣清淨機，這時候不妨就自己攜帶，自己的空氣品質自己把關！瑞創 LUFTRUM 的產品盒裝上就標示了 CAR 與 DESKTOP 的字樣，代表他是具備有車用與可攜的特性。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

簡單來看一下開箱的內容物，有主角：瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機、車充、旅充、吸盤、綁帶工具。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

瑞創 LUFTRUM C401A 給我的第一印象就是造型非常的特別，會覺得這是相當有質感的一款產品，若不是對這產品有所了解的話，一定會想說這是什麼奇特的玩具？若你選擇空氣清淨機是外貌協會的話，我相信瑞創 LUFTRUM C401A 應該足夠吸引你的目光。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

濾網在機身底部，濾網型的空氣清淨機在出貨時濾網都是被打包起來的，所以在使用前記得先將塑膠袋拆掉。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

車用空氣清淨機不像家用的可以很大台，要在有限的空間還要具備過濾能力，濾網的組成是相當重要的，這是一片複合式的四合一濾網，以車用等級來說算是大面積的濾網，面積大也代表效率會比較高，四層濾網依序是初效濾網、中效濾網、活性碳濾網與高效 HEPA 濾網，在前兩層可以過濾掉比較大的毛髮、灰塵、皮屑、黴菌等等，活性碳濾網主要負責甲醛、甲苯等有害氣體，若在車上有抽菸習慣，這層也很關鍵！而最後一層就是關鍵高效的 H11 HEPA 濾網。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

這片 HEPA 濾網是相當獨特的，通常空氣清淨機分成濾網型式或靜電吸附兩種，而這片濾網卻有獨家技術，在 HEPA 濾網中加入了靜電集塵濾材與特殊活性碳材料，所以 HEPA 濾網不只是擋下了 PM2.5，靜電更是可以吸附 PM0.01 到 0.3 的微米顆粒，也因此 LUFTRUM C401A 的濾網是相當值得一提的重點項目。而濾網拆除後就可以看到機身底部的風扇，這風扇具備有低噪音高轉速的特色，運轉最大分貝數為 50dB，對於行駛中的車輛來說，可以說感受不到風扇的存在感。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

電源輸出在機身底部的凹槽內，也很貼心設計了藏線孔，讓機身可以很平穩地放置在平面上。電源部分有提供了一般插座的插頭，適合大家攜帶去有插座的地方使用，譬如我前文所說到的可以使用在房間，或是外出旅遊住宿時都可以使用。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

在車上有專門的車充可以使用，車充的線材留有一定的長度，讓大家可以走線隱藏，若是不會自己藏線的話，就請別人幫幫忙，不然就是找汽車的百貨囉！

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

放置在車上要讓機身更加穩固，所以有提供一個可以結合的玻璃吸盤固定座，一端就是與機身座結合，在底部有一個特別設計的插槽。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

固定座結合後如上圖，插槽部分有一個卡榫的設計，所以當你要拆卸的時候可以很方便的取下，不用整個吸盤一起取下，這點是真的很方便！因為 LUFTRUM C401A 具備有車用與可攜的特色，若是每次都要拆卸吸盤就太麻煩。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

吸盤的角度適合將 LUFTRUM C401A 放在前檔的玻璃下，這時候就會有人會顧慮是否會反光的問題，其實我自己測試是還好，可能上方布面的材質有點類似避光墊那樣，放在前方的反光程度我覺得影響不大。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

在家裡插上電源就可以使用，若你是小坪數的空間，只要一直開機狀態，要維持空氣品質也是可以的，只是若突然有開窗或是清掃之類的，效率就會比較慢一點，臨時使用的狀態還 OK，我個人還是把這台規劃在車用比較恰當。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

接下來實際上車看看吧！我覺得最美觀的位置就是擋風玻璃下，而且放這個位置才可以看到空氣品質的狀態，只是通常車子前座沒有太多車充是大家要考量的點，譬如說我車子的前方只有一個車充，但是通常是給行車紀錄器使用，此外還有需要充電的有導航機、手機 USB 充電等等，不然就是再去買車充的 HUB 吧～

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

主機可以透過吸盤支架來固定，拆卸也非常方便，底座附近有一個按壓的地方，按下去就可以很快速地取出，這樣就可以帶著走去其他地方使用了！

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

這款車充其實還有一個優勢，就是他還提供了一個 USB 可以使用，所以若是手機要充電、導航機需要電力，這裡是可以直接提供的唷！

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我最理想的位置是放在中控的上方，可惜我的車那地方的角度無法用吸盤去固定，的確可惜了一點！使用上其實非常的簡單，所有的操作就只有一個開關按鈕，依序操作就是開機、AUTO、一檔、二檔、三檔、關機，上方長方形燈號就表示風速，而燈號會有綠色、橘色與紅色，分別代表空氣品質的狀態，綠色就是最佳狀態，紅色代表空氣不好，日常使用我會頗建議開在 AUTO 模式即可，他就會自動去判斷要多大的風力，再加上車子發動後自動啟動，其實只要安裝完成之後就不需要再去動了！

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

第二個可以放置的位置是中央扶手的位置，這個就要看大家開車習慣，像我開車時是很習慣將手放在中央扶手上的，那麼放這個位置對我來說就沒有那麼適合，會卡住我最舒適的開車姿勢。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

第三個可以置放的位置就是座椅靠枕的後方，這時候底部墊片就可以拿出來使用，而底部墊片原本搭著一片小小的塑膠片，那塑膠片請大家務必留著，當你拆卸下來的時候螺絲才不會直接掉出去，坦白說我在車上掉了兩次，直接掉到很難找的地方。而綁帶就穿在墊片和塑膠片中間，這樣也不會掉，我反而覺得很方便。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

之後將底部墊片鎖在機身下方兩側（原本就有鎖孔），這樣綁帶就算安裝完成了！

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

將著將綁帶拉緊就可以固定在靠枕後方，其實會覺得好像頗適合的，但是要記得座椅沒得藏線，等於說電源線會直接的外露在外面，這也是會讓我比較困擾的地方^^，不然就是要跑一趟汽車百貨請他們處理處理，應該就可以很完美的。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

而我自己最後是放在車子的後方靠枕後，這個位置雖然說我看不到燈號顯示，只是我後車箱還有一個車充，所以接上電源很方便，後車箱我也不在意走線是否順眼，目前我自己覺得最恰當的地方。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

接下來與大家實測空氣品質的部分，我的測試機器是小米米家空氣檢測儀，我目前家裡有三台不同的檢測工具，坦白說我也不知道誰算是準確的，就當參考吧！！！而 PM 2.5 的標準是以大陸的數值為標準，所以自己可以再把標準提高一些。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

官方數據是寫說瑞創 LUFTRUM C401A 六分鐘可以進化完成車內的空氣，基本上我實測之下應該算是合理的數據，說實在在車內空間不算大，六分鐘大概就是車子發動後出門，然後過兩個紅綠燈的時間吧！基本上靜止的車輛門窗又是緊閉的，上車時空氣不會太糟糕才是，所以六分鐘我覺得是足夠的，就可以將空氣品質淨化到一定的狀態，基本上 PM2.5 數值大概在 20 以下我覺得都可以，只是小米這台數值比較誇張，在 75 以下就算合格，大陸的數據也太放水了吧！！！（可能大陸的空氣真的太差了...）

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

接下來替大家實測在車內點線香，想當然 PM 2.5 馬上就會飆升！！！而且會是非常誇張的數據，為什麼要這樣測驗呢？因為想替大家實測到底需要多少時間可以將 PM 2.5 的數據降下來，以下實測數據分為「沒開起對外空氣循環」與「有開啟對外空氣循環」的兩種數據。

 

 對外空氣循環 OFF
（風力最大）

 對外空氣循環 OFF
（風力 AUTO）		  對外空氣循環 ON
（風力最大）
 初始值  263  251 176
 一分鐘  172  153 57
 兩分鐘  140  129 26
 三分鐘  117  103 15
 四分鐘  94 83  
 五分鐘  83 66  
 六分鐘  71 58  

為什麼我要這樣測試呢？當戶外空氣品質不錯的時候，其實開窗效率是最高的，不想開窗就是開啟空氣對外循環，原本很糟糕的車內空氣品質，反而可以很快的讓他與外面平均，這樣效率是快的。而瑞創 LUFTRUM C401A 的效率如何？我覺得還算是不錯的，上面第一和第二個測試在比較風量的差異，想說風力最大的效率應該會比 AUTO 好，理論上也應該是如此，不過可能起始環境的比較難控制（燒線香的時間不同）。在 AUTO 模式當中，其實反會看到空氣品質是綠燈橘燈在跳動，風力也是一二檔在交替，AUTO 模式下 PM2.5 小於 100 後就是持續在綠燈；反而風力最大模式下 PM2.5 在 235 以下時就一直都是綠燈了。

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

瑞創 LUFTRUM C401A 具備有活性碳濾網，可以去除甲醛等有害氣體，在車上都會有塑膠皮革、芳香劑或是 VOCs 有毒物質，只是以我車內的狀況與這台檢測器的數據綜合來看，只要關窗時 TVOC 的數據還是會持續非常緩慢上升，在效率上可能無法讓 TVOC 停留在穩定的數值，只是大多還是在安全值範圍之內，所以也不用太過擔心！

瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機開箱評測

我自己因為測試很多空氣品質的產品，所以我自己會準備幾款檢測工具，但是我想大多人是不會有的，就算買了也只是觀察看看居家附近的空氣品質狀態求個心安，瑞創 LUFTRUM C401A 車用清淨機在我測試之下，整體來說是不錯的，他的濾網大風扇大，相對的他用較低的轉速就可以達到其他機種過濾效能，在車內可以不用一直聽到風扇的聲音，尤其我後來最終選擇放在車子後方，坦白說造成的影響更少，看不到燈號也沒關係，就是完全信賴瑞創 LUFTRUM C401A 就對了！四大重點再與大家複習一次：第一，智能偵測與淨化，反正開啟 AUTO 模式就對了！第二，高效率的淨化能力，以車用等級來說過濾網面積大效率也較高；第三，低噪音的風扇，若不想要風扇的聲音有所高擾，這點很重要！第四，具備車用與可攜兩用的優勢，在車上替同車的人把關空氣品質，外出住宿時也能讓自己保有好空氣！以上幾點推薦給大家囉～

對瑞創 LUFTRUM C401A 有興趣的朋友，可以點這裡 https://goo.gl/is2Xun





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