LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機在台推出，最小可偵測至 PM 1.0 微塵，售價新台幣 7,990 元

2019-06-18 13:26:14 9M87

LG 隨身淨汽車杯架

LG 今日在台推出 LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機，主打隨身、隨時的淨化空氣功能，重量只有 530 克便於攜帶的設計，內建 8 小時高續航可充電式鋰電池，搭載雙變頻馬達、抗敏 HEPA 濾網、雙龍捲風扇、四色（綠、黃、橘、紅）燈號智慧顯示，最小可偵測到 PM 1.0 的懸浮微粒，不管是開車上班、帶小朋友出門旅遊，都可以隨身攜帶對抗空汙，於 6 月份在神腦獨家上市，優惠價新台幣 7,990 元，搭配指定資費 0 元就可帶回家！

LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機規格

型號 AP151MWA1 (白) / AP151MBA1 (黑)
建議售價 新台幣 7,990 元
微粒過濾 CDAR 值（立方公尺/小時） 13 ( 強風模式 )
清淨風速 自動 / 弱風 / 強風 / 快速
懸浮微粒感應器 PM 1.0
空氣品質燈號  LED 燈號顯示（綠 / 黃 / 橘 / 紅）
電池容量 3,600 mAh
續航力 弱風 8 小時
強風 2 小時
濾網 抗敏 HEPA 濾網＋抗為陳濾網
重量 530 g

特色一：四色燈號智慧顯示

LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機

△ LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機內建的「懸浮微粒感應器」，最小可偵測 PM 1.0 的極細粉塵，並以機身上方 4 種顏色的燈號來顯示即時空氣品質，綠、黃、橘、紅四種顏色，可以讓使用者隨時隨地掌握最精準空氣狀態！

特色二：雙變頻馬達

LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機

△ 高轉速雙變頻馬達，提供穩定、更耐用的效能，快速吸收空氣中的髒污、淨化周遭空氣。在 LG 先進的馬達技術下，雖然可以強勁的過濾空氣，卻不會產生噪音，LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機可以在超靜音的前提下運作，不因為有了空氣品質，卻少了生活品質，兩樣同時兼顧。

特色三：全方位抗敏 HEPA 濾網

LG 隨身淨汽車杯架

△ 「LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機」濾網採用可替換式 HEPA 抗敏濾網、抗微塵濾網，耐用程度據官方資料可使用高達 2000 小時以上，可以有效去除過敏原及 99% 以上極細粉塵。

特色四：雙龍捲風扇

LG PuriCare Mini

△ LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機採用「雙龍捲風扇」，氣流更強勁，能以更遠、更廣、更快的方式帶動環境氣流，一鍵啟動就可以淨化空氣，10 分鐘內徹將周圍空氣淨化！

LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機

△ 多款配件可以搭配每個情境使用，針對開車族推出「車用固定架」、外出時有「手提皮革手把」，打破一般空氣清淨機只能在家中使用的既定印象，隨時都能擁有好空氣。

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△ 內建藍牙連線功能，可以顯示歷史空氣資料、自動通知、遠端操控風速、確認剩餘電量、綠網資訊及使用壽命，透過 APP 就能迅速掌握身旁空氣狀態。

LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機

△ 歸功於雙變頻馬達，運作時只有 30dB 低噪音，這個數字大家可能沒什麼感覺，其實就與輕聲細語的音量相同，就算在安靜的辦公室、圖書館、教室等較安靜的場所，都不會打擾到周遭的人！

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△ 內建可充式鋰電池，可利用 USB Type-C 連接線輕鬆充電，最長可連續使用長達 8 小時。LG PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機還獲得「intertek 國際機構」、「英國過敏協會」、「韓國空氣清境協會」、「韓國過敏協會」等五項 SGS 認證，可有效去除空氣中過敏原、重金屬和極細粉塵等有害物質。

上市資訊

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https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-AP151MBA1?

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