一說到超級瑪利，你的童年是否歷歷在目呢？有一名神級 YouTube 做了網頁版的「超級瑪利」Mario Royale，開啟網頁就可以玩，而且是同時與近百名的玩家一起玩，過程中的競爭只有爭奪遊戲裡面的香菇、星星等，沒有打打殺殺，看誰能活到最後。網頁能做的事情越來越多了，經典遊戲開啟網頁就能玩，利用上班休息時間，開起來玩個超級瑪莉，好像也滿療癒的 XD 網頁版遊戲你也可以參考：太鼓達人網頁版來啦！完整搬上 Chrome，打開瀏覽器隨開隨玩

△ Mario Royale 是一個 國外 YouTuber InfernoPlus 所製作的，進入超級瑪莉網頁版後 ( 文末附上連結 )，按下圖中的 Play Now 就可以開始遊戲啦。先說一下規則，其實與小時候玩的超級瑪莉沒有兩樣，唯一不同的地方就是你將與其他 99 位線上玩家一起玩，過程中你要跟其他人競爭遊戲裡面的資源，包含星星、蘑菇等。

△ 輸入遊戲暱稱後，就可以開始遊戲啦。

△ 因為是與其他玩家一起玩，因此在進入遊戲前，要等待其它玩家到齊，右上角可以看到總人數與目前人數，大家都到期之後就可以開玩啦！操作方式如下：

左右移動：方向鍵

跳躍：空白鍵

發射：Shift

△ 自己的腳色透明度是 0%，其他線上玩家會帶有一點透明，近百人超級瑪莉真是壯觀！

△ 過關之後可以進入下一關，就繼續玩到最後，看誰是贏家啦。不過最後須要提醒一下，遊戲裡面的元素與腳色都與自任天堂如出一轍，因此在版權上肯定會有問題，所以不知道可以撐多久，大家如果想體驗的話，手腳可要快啦，畢竟不知道什麼時候會因為版權問題而消失~

傳送門：http://www.infernoplus.com/royale/