太鼓達人只能在夜市玩嗎？現在除了不少軟體都搬上網頁之外，連遊戲都網頁化了！在 Github 上有個開源項目，將太鼓達人整個搬上了 Chrome 瀏覽器，只要開啟 Chrome 瀏覽器就可以開始享受音樂與節奏的饗宴，網頁版太鼓達人支援各種難易度，還可以邀請朋友進行 2P 遊戲，免安裝軟體、免登入註冊，就可以開始玩啦！大家趕快開啟瀏覽器回味一下太鼓達人吧！
太鼓達人網頁版：https://taiko.bui.pm/
網頁版太鼓達人操作方法
△ 紅色的鼓對應鍵盤上的 F 或 J，藍色的鼓則是對應 D 或 K，此外如果你有 USB 搖桿的話，插上電腦也是支援的，Q 是暫停遊戲、Shift 是當選擇難度時自動遊戲、CTRL 是在選擇難度時開啟 2 P 模式。
△ 點擊上方連結進入太鼓達人後，主畫面如上圖，跟機台的太鼓達人一樣，在這邊選擇歌曲及難易度，只能說到目前為止，介面與機台的太鼓達人一模一樣啊！
△ 選擇完畢之後，就真正進入遊戲畫面啦，是不是覺得很熟悉呢～再開始遊戲前，可以回去上面複習一下鍵盤對應的按鍵操作。
△ 遊戲完畢之後，同樣會有分數～我個人覺得除了鍵盤代替鼓的操作之外，其它玩起來幾乎一模一樣啊！
△ 最後來分享一下，還支援跟朋友連線模式，在最前面的選單中，點擊右下角的選項，然後將連結傳給朋友，就可以進行連線 PK 啦！大家趕快開啟網頁回味一下！網頁版太鼓達人的開放原始碼也全都放在 Github，有疑慮的話可以到這邊看看。
太鼓達人網頁版：https://taiko.bui.pm/