時代的眼淚 ! 懷舊七八年級生百款經典遊戲，現在都可透過 iPhone、Android 用網頁來遊玩 !

說到「懷舊經典小遊戲」你會想到什麼呢？之前介紹過小霸王超過 100 款街機遊戲網頁版，相信七、八年級生一定都曾經歷過這一段過去！過去電腦才剛開始興起的時候，電腦在當時的小朋友眼中就像是有趣又神祕的玩具，在那個遊戲不多的時代，擁有許多免費小遊戲的網站就成了大家閒聊時的熱門話題，像是史萊姆的第一個家、好玩遊戲區、萍水相逢等等，是不是聽到名字就有種莫名的熟悉感呢 ! 小霸王的網站裡面全部都是可以免費玩的經典小遊戲，除了可以透過網頁版開啟之外，沒想用手機也可以直接玩，還有虛擬搖桿可以直接使用，

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今天主要是用手機板來為大家做介紹，小編就用 iPhone 來為大家做示範。首先用 iPhone 中的 Safari 瀏覽器開啟小霸王網站，進去網站後，你可以點及下方「分享」>「加入主畫面」。

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接著點選右上角「新增」，就可把小霸王成功加到你的主畫面囉 ! 之後就可以在休息時點開來遊玩。

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網頁中裡面有許多經典知名的遊戲，例如 FC 遊戲的《 超級馬力歐 》、《 熱血高校 》、《 魂斗羅系列 》、《 冒險島 》及《 熱血格鬥 》等等，裡面都有。至於街機部分，則是有耳熟能響的《 快打旋風 》、《 三國志 》、《 三國戰記系列 》、《 拳皇 》及《 名將 》等，有些甚至還會將好幾代都收錄在一起。

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就以小編最喜歡的的 FC 遊戲《 魂斗羅 》來說，只要點入遊戲後，左右兩邊就會出現虛擬搖桿和按鍵，就可以開始品味懷舊經典遊戲囉！

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我們也可以點擊左邊「菜單」按鍵，頂部會出現金手指、全螢幕、保存、退出等重要資訊。

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如果玩到一半可以直接儲存，下次想玩的時候可透過讀取再繼續遊戲，不用擔心要重從再玩一次了！不過這邊要提醒大家，要注意存檔只能夠儲存在你使用的電腦瀏覽器中，不能清除暫存檔或轉移到別台電腦。

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如果想要沒壓力放手玩遊戲的話，可以直接點開金手指選項，馬上就會有一堆超強外掛讓你選，像是可以生命無限、金身無敵、透明無敵等等。

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GBA 經典遊戲部份，肯定也不能錯過《超級馬力歐》，不管是聲音、畫面，整個都好懷舊。

《 超級馬力歐 》：開啟遊戲請點我

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街機的部分，就以遊戲中的《 拳皇 》較為經典，這款遊戲肯定是七、八年級玩家小時候男生的回憶，投個十塊錢就能坐在機台操作搖桿，還有許多人圍觀加油 !

《 拳皇 》：開啟遊戲請點我

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經典的《 神奇寶貝 》，小編小時候一接觸到這款遊戲，到現在長大成人，都還會幻想有一天能夠當一個神奇寶貝大師呢 ! 不愧從以前紅到現在的經典神作 !

《 神奇寶貝 》：開啟遊戲請點我

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《 礦石鎮夥伴 》是小編以前常玩的經典農場遊戲，裡面能耕作、畜牧、結婚、生小孩、挖礦、釣魚來賺取農場的生活費 !

《 礦石鎮夥伴 》：開啟遊戲請點我

小霸王，其樂無窮裡邊，是能夠帶給七、八年級生許多回憶的地方。我想，再過個十年，這些遊戲還會是經典之作，還是很好玩，還是不會被人遺忘的。至於裡面其他經典遊戲，小編就不再多作介紹了，大家趕緊親自來體驗所謂的經典中的經典吧 !

小霸王，其樂無窮：https://www.yikm.net/

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