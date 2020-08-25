小霸王遊戲網頁版

懷念格鬥天王 99 嗎？還記得年輕的時候 PS、紅白機當時非常流行，在那個當時還沒有智慧型手機，線上遊戲也還沒有非常普及的年代，PS 接上電視後就可以玩上一整天，最近有大陸神級網友為了回憶童年，將當年這些熱門遊戲全部搬上網頁，包含熱門 GBA 遊戲、街機遊戲通通都有，家喻戶曉的牧場物語、超級瑪利歐、格鬥天王系列、三國志等，通通打開網頁就能玩，最強的是竟然還支援進度儲存功能，我們感謝這位網友，讓我們找回童年的快樂，一起來看看小霸王上面有哪些遊戲吧。你也可以參考：DOS 經典遊戲免下載，打開網頁就能玩大富翁、明星志願超懷舊！

gba模擬器遊戲

進入小霸王首頁後，就能夠看到熱門 GBA 遊戲，上方具備遊戲搜尋功能，直接輸入就可以找到想玩的遊戲。

GBA遊戲網頁版

雪人兄弟、冒險島、魂斗羅、超級瑪利歐、街頭霸王等都是相當經典的遊戲，如今竟然開啟網頁版就能夠線上玩，每個遊戲都是回憶呀！

Yikm

部分遊戲會分日版、美版，差別就在於語言而已，而且版本相當完整，例如冒險島從第一代到第四代都有。

GBA遊戲網頁版

格鬥天王 97、格鬥天王 98、格鬥天王 99 各代也通通都有，真的非常完整，不打開還好，打開看了一下裡面各腳色都是回憶耶。

街機遊戲網頁版

進入之後就可以看到遊戲囉，小霸王還幫遊戲打造了背景，像是冒險島以模擬電視為背景，右上方可以設定按鍵、保存進度、全螢幕顯示、重新加載、查看金手指等功能選項。

Yikm

每個遊戲的對應案件都不太一樣，大家開始遊戲前，可以先快速熟悉一下。

gba遊戲推薦

而且還支援存檔功能，想當年還要在遊戲機前方插上大大的記憶卡，才可以儲存遊戲進度，而現在網頁版不但能順順玩，還可以輕鬆儲存進度。

復古遊戲網頁版

格鬥天王 99網頁版

經典的格鬥天王 99，2020 年再次回味，依然相當好玩，雖然畫質比不上當今任何一款遊戲，不過回憶總是最美，童年的加持讓這些遊戲在許多人腦中成為經典，這邊小編就不說太多了，讓大家自己去回憶童年時光吧！

傳送門：小霸王 GBA/街機遊戲網頁版

小霸王超過 100 款街機遊戲網頁版，格鬥天王99 / 冒險島等經典 GBA 及街機遊戲免費玩，還可儲存遊戲進度 相關文章

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