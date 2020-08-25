DocSketch 線上手寫簽名工具，可儲存 PNG 檔套用在你的作品上

在網路上你會看到有些人會在自己創作的作品上簽上自己的名字，但是要如何在電腦或手機的圖片及文件中加入自己的簽名呢？小編今天要 DocSketch 線上手寫簽名工具，特色在於可在電腦與手機中繪製自己的簽名，繪製完簽名後可下載背景透明的 PNG 檔，再將簽名圖片插入到圖片或文件內，也可藉由 DocSketch 內的自動幫你繪製簽名功能，無論你是用 iPhone/iPad 或者 Android，都可以使用這款線上簽名工具，也可將簽名圖片儲存起來以方便之後做使用，而且完全不用下載程式 App。

DocSketch 線上手寫簽名 ： https://www.docsketch.com/online-signature/

DocSketch iPhone 版

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首先開啟「DocSketch 」網站後，有兩個方案供你選擇，小編先選擇「Draw Signature」手動簽名方案。

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可直接在中間的框框內手動簽名，底下的 Color 可以選擇改變文字的顏色，繪製完成後，點選左下角的「SAVE」，這邊請記得勾選「Transparent Background」，這樣才會存成背景透明的 PNG 圖檔，接著按下 DOWNLOAD 。

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如果你是用 iPhone 中的 Safari 的話，它會跳出上圖的視窗問你是否要下載，點選「下載」後，按一下右上角的下載圖示，並點選「搜尋」圖示。

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接著它會自動開啟 iPhone 內「檔案 」的下載位置，你就能看到該圖檔了。

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第二方案的話，是讓網站自己幫你製作簽名，一樣在欄位內輸入自己的簽名，並按下「CONTINUE」。

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接著你就會看到 DocSketch 網站自動幫你寫出很多簽名的字型， 是不是很方便 !

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接著一樣選擇你要的字型，按下 SAVE 就能下載圖檔囉 !

DocSketch 電腦版

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電腦版操作其實跟手機板差不多，一樣有手寫簽名方跟電腦幫你繪製簽名兩種方案。

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點開手寫方案開始繪製自己的簽名。

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一樣的方法，點開「Transparent Background」>「Download」，即可將背景透明的 PNG 圖檔下載到電腦裡。

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接著可以打開圖片，把圖片插入照片、Word、Excel 文件或者 Google 試算表內都可以。另外的電腦自動幫你繪製簽名方案，就跟手機板一樣，就不再多做說明啦 !

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完成後可把簽名圖檔應用在圖片中，是不是很方便呢 ? DocSketch 線上手寫簽名工具網站，無論你是用手機、平板或電腦都適用，只要在簽好名後下載透明背景 PNG 檔案，你就能將該圖片插入到你的文件欄位內，既實用又省時，這麼方便的工具，大家趕快來做使用喔 !

DocSketch 線上手寫簽名 ： https://www.docsketch.com/online-signature/

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